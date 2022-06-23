Токаев: Правоохранительные органы должны кардинальным образом трансформироваться

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"К сожалению, доверие граждан к правоохранительной системе пока находится не на самом высоком уровне. Отдельные случаи несправедливости, равнодушия со стороны полицейских, а порой их противозаконные действия, накладывают тень на деятельность всех структур Министерства внутренних дел. Для изменения ситуации мы начали масштабную реформу казахстанской полиции – последовательно переходим к сервисной модели", – сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня важна не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей, и самое главное – клиентоориентированность полицейских.

"По моему поручению Министерством внутренних дел уже предпринят ряд серьезных мер в этом направлении. Но впереди еще много работы. Крайне важно, чтобы стражи порядка были реальными помощниками и защитниками граждан. Поэтому правоохранительные органы должны кардинальным образом трансформироваться. Только что я посетил стенды, где были представлены проекты, связанные с цифровизацией деятельности МВД. Я одобряю это направление работы. Конечно, можно сказать, это только начало, но хорошее начало. Впереди большая работа по тотальной цифровизации деятельности МВД. Это веление времени, и в этом направлении нам нужно работать сообща", – заключил Президент.