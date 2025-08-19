Важная часть жизни общества

В минувшее воскресенье в Казахстане отметили День спорта.

фото Минтуризма и спорта

По всей стране было организовано более 150 мероприятий: спортивные состязания, программы для детей, встречи с ветеранами спорта, соревнования по шахматам, настольному теннису, греко-римской борьбе, дзюдо, қазақ күресі, асық ату, велогонки, марафоны, показательные выступ­ления.

В Астане в парке «Жерұйық» прошли состязания по асық ату, ләңгі, гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната, а также праздничный концерт. В Паралимпийском тренировочном центре столицы был организован турнир по волейболу сидя, в котором приняли участие ветераны, мужчины и женщины.

В Алматы на Центральном стадионе состоялись состязания, в программе которых были легкая атлетика (детские забеги), экстремальная атлетика, шахматы, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, греко-римская и вольная борьба, фиджитал-футбол (смешанный формат: сначала FIFA на PS5, затем – живой матч), баскетбол 3x3, карате, таэквондо.

В Актобе на площадке Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу более 3 000 любителей спорта (школьники, студенты, спортсмены и пенсионеры) одновременно выполнили зарядку.

Также в столице прошла торжест­венная церемония наг­раждения лучших специалистов, внесших вклад в развитие физичес­кой культуры и спорта. Награды получили спортсмены и тренеры, врачи, методисты, инженеры.

– Спорт – это не только достижения на международной арене, но и огромная работа тренеров, специалистов и всех, кто вносит свой вклад в развитие отрасли. Именно благодаря вашей самоотверженности, профессионализму и любви к делу мы добиваемся успехов и укрепляем статус Казахстана как спортивной державы. Сегодня мы чествуем людей, чьи усилия становятся примером для подрастаю­щего поколения и вдохновляют всю спортивную общественность страны, – отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Нагрудным знаком «Құрметті спорт қызметкері» были награждены Рустем Казиев – заместитель директора РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта», Ангелина Лукас – профессиональный боксер, Айбат Сейтен – старший тренер женской национальной сборной по қазақ күресі, Богдан Весельский – старший тренер по легкой атлетике РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями», Конысбек Тукенов – старший тренер молодежи по греко-римской борьбе РГКП «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы», Карлыгаш Балабекова – инспектор по документационному обеспечению РГКП «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы», Олег Гриценко – механик велотрека РГКП «Олимпийский центр подготовки «Астана».

Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» получили Нурлыбек Ермагамбетов – тренер по рукопашному бою, Мархабат Есимсейтова – инспектор по документационному обеспечению РГКП «Центр олимпийской подготовки по видам борьбы», Кадырбек Кабдулов – методист РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва им. Кажымукана Мунайтпасова», Гаухар Мамырбаева – врач спортивной медицины филиала РГУ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации» в Астане.

Глава спортивного ведомства встретился и с участниками I Рес-публиканского форума ветеранов спорта. Среди них были олимпийские чемпионы и призеры, победители первенств планеты, заслуженные тренеры и наставники, внесшие значительный вклад в развитие отечественного спорта.

