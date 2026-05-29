Вызовы и возможности цифровой трансформации

Фундаментальный фактор роста

Ведущая тема ЕЭФ-2026 – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Вместе с тем архитектура форума включает порядка 30 мероприятий, повестка которых гораздо шире. В рамках тематических сессий участники ЕЭФ-2026 обсудили инструменты поддержки промышленной кооперации, перспективы внедре­ния современных цифро­вых технологий в ключевые отрасли экономики и механизмы, необходимые для развития трансграничных рынков ЕАЭС.

Ключевым событием первого дня форума стало пленарное заседание с участием глав государств – членов ЕАЭС. Лейтмотивом обсуждения в ходе пленарной сессии стало становление искусственного интеллекта в качестве одного из исключительных факторов глобальной конкурентоспособности, который оказывает влияние на темпы экономического роста, развитие взаимной торговли, качество государственного управления, промышленную кооперацию, науку и человеческий капитал.

Пленарная сессия, как единодушно подтвердили ее участники, позволила сверить подходы и обозначить общий ориентир. При этом особое значение приобре­тают решения, основанные на доверии и технологической кооперации. Именно такой подход позволит странам ЕАЭС не только адаптироваться к глобальным изменениям, но и формировать новые источники роста­ за счет интеграции. На этом фоне особенно интересен взгляд на то, какое место страны союза могут занять в формирую­щейся цифровой архитектуре мира и какие приоритеты уже сегодня становятся определяющими для цифровой экосистемы ЕАЭС.

Открывая заседание, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность главам государств – членов ЕАЭС, лидерам стран-наблюдателей и всем гостям за участие в столь важном мероприятии.

– Евразийский экономический форум – это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего интеграционного союза. Важно понимать, что ЕАЭС – это не просто региональное интеграционное объединение, но важный субъект глобальной экономики, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул особую актуальность нынешнего форума на фоне глобальной неопределенности.

– На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, их конкурентоспособность на мировом рынке. Сейчас перед нами стоит стратегически важная задача дальнейшего динамичного развития и укрепления потенциала Евразийского экономического союза.

В эпоху тотальной перестройки и переориентации мировых хозяйственных связей требуются консолидированные и скоординированные усилия, направленные на противодействие негативным глобальным тенденциям. Ситуация на мировом рынке выглядит сложной, даже во многом непредсказуемой. Традиционные экономические вызовы наслоились на масштабный цифровой сдвиг, который в скором времени полностью переформатирует правила игры. В этой связи тема нынешнего форума приобретает особую актуальность, – обратился Глава государства к участникам пленарного заседания.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на то, как стремительное развитие технологий искусственного интеллекта уже превратилось в фундаментальный фактор глобальной экономики. Согласно предположениям международных аналитиков, отметил Президент, в ближайшее десятилетие потенциальный прирост мирового ВВП в результате применения ИИ составит около 7 трлн долларов, что неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада. А это, в свою очередь, повлечет за собой кардинальное изменение структуры занятости во всех секторах экономики.

– По оценкам МВФ, в предстоя­щие годы по мере внедрения технологий искусственного интеллекта на мировом рынке труда произойдет сокращение около 40 процентов рабочих мест, что естественным образом потребует переобучения сотен миллионов людей в разных уголках планеты и получения новых навыков и новых знаний. Состоятельные государства столкнутся с задачей, невиданной по своим масштабам и глубине изменений национальных образовательных систем. Ключевая проблема заключается в том, сможем ли мы использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента ускоренного экономического и общественного развития. Без преувеличения, можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран, обладающих мало-мальскими амбициями, – сказал Глава государства.

Именно поэтому, подчеркнул он, в год своего председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан предложил практическое использование ИИ в целях обеспечения «четырех свобод» в рамках союза для усиления конкурентоспособности его стран-участниц.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о системных шагах по превращению Казахстана в цифровое государство путем успешного внедрения умных платформ в систему государственного управления и реальный сектор экономики.

Президент напомнил: в прошлогоднем Послании народу им была поставлена задача превращения Казахстана в цифровое государство. Для придания системного характера этой работе текущий 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. При этом, создавая контур будущего, прио­ритетное внимание уделяется безопасности граждан в цифровой среде: в новой Конституции Казахстана впервые закреплено право на защиту персональных данных, четко прописан запрет на незаконный сбор, обработку и использование сведений, в том числе с применением цифровых инструментов, что по праву можно считать конституционной обязанностью.

Помимо этого, для усиления институциональной основы и комплексного внедрения инноваций было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Полезной мерой, считает Глава государства, стало также создание Совета по развитию ИИ, в этот консультативный орган вошли ведущие зарубежные и отечественные экс­перты, представители бизнеса и государственных органов.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул: Казахстан открыт к партнерству и сотрудничеству с государствами ЕАЭС для качественного обеспечения ускоренной цифровой трансформации.

– Мы в ускоренном темпе развиваем необходимую инфраструктуру. В Казахстане, впервые в нашем регионе, были запущены два суперкомпьютера на основе передовых технологий компании NVIDIA – мирового лидера в этой отрасли. Приоритетной задачей объявлено создание Долины центров обработки данных, этот масштабный проект становится точкой притяжения глобального капитала и мировых технологических гигантов. Параллельно инвестируем значительные средства в человеческий капитал. На базе Международного центра Alem.ai открыты две международные школы нового поколения – Tumo и Tomorrow school, а также лаборатории ряда всемирно известных компаний – Telegram и Presight, – рассказал Глава государства.

Он также напомнил: две недели назад подписан Указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Казахстана», цель которого – усилить компетенции педагогов с акцентом на персонализированном обучении, развитии инфраструктуры и образовательных стандартов.

Кроме того, Касым-Жомарт ­Токаев высказал ряд предложений по внедрению ИИ в рамках ЕАЭС.

Так, по его мнению, крайне важно активизировать внедрение новых технологий, прежде всего ИИ, в сферу торговли и логистики. С целью ускорения таможенных процедур важно усилить взаимодействие национальных цифровых систем, что позволит в режиме реального времени оперативно обрабатывать все документы, выявлять узкие места, прогнозировать грузопотоки. В свою очередь взаимное признание цифровых подписей поможет радикально снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве ЕАЭС.

Использование аналитического потенциала ИИ имеет большое практическое значение для расширения промышленной кооперации, уверен Президент, а для усиления продовольственной безо­пасности стран-членов следует уделить приоритетное внимание и внедрению интеллектуальных систем в агропромышленном комплексе.

При этом, особо подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, новые технологии не должны провоцировать «цифровые разрывы».

– Считаю, что активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств – участников ЕАЭС. При этом новые технологии не должны стать причиной или источником «цифровых разрывов» между членами Евразийского экономического союза. Напротив, они призваны стать инструментом экономической взаимосвязанности и мощной синергии сотрудничества наших стран, – сказал Президент.

Глава государства также отметил важность принятия инициированного им в декабре 2025 года Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участников сою­за к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопас­ное внедрение технологий ИИ с учетом взаимных интересов. Он поблагодарил глав государств – участников ЕАЭС за поддержку в разработке и принятии этого важного документа.

– Текущий этап переустройства миропорядка на основе нового технологического и экономического уклада создает для наших стран уникальное окно возможностей, которое следует эффективно использовать для укрепления позиций в грядущем новом мире. Мы обязаны совместно и в полной мере воспользоваться этим историческим шансом, – заключил Президент.

Прикладной инструмент и фактор конкурентоспособности

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на форуме, отметил, что в его стране вопросы технологического развития давно уже в числе ключевых приоритетов: системная работа в этом направлении ведется с середины 1960-х годов, со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Тем не менее, подчеркнул он, за последние три года в этой сфере произошел глобальный тектонический сдвиг: из научных лабораторий и цент­ров разработок ИИ перешел в обычную жизнь, а узкопрофессиональный термин превратился в повседневное выражение.

– Искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других – лозунгом и иконой, для третьих – чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим, – сказал глава Беларуси.

Александр Лукашенко поделился с участниками заседания особенностями белорусского подхода к использованию ИИ, подчеркнув, что это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан.

Президент Кыргызской Рес­публики Садыр Жапаров заметил, что речь идет не просто о технологиях, а о новом качестве государственного управления. По его мнению, ИИ больше не является узким инструментом для IT-сектора.

– Я уверен, что искусственный интеллект способен стать одним из эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости национальных процессов. Потому что коррупция возникает там, где решения принимаются непрозрачно, там, где существует пространство для субъективного усмотрения. А цифровые алгоритмы делают процессы объективными и подконтрольными обществу, – сказал Садыр Жапаров.

Но внедряя такие технологии, страны сталкиваются с вызовом своему цифровому суверенитету. Тот, кто управляет своими данными, управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и сис­тем защиты, остается уязвимым.

Искусственный интеллект, подчеркнул Президент Кыргызстана, не имеет национальных границ, и пространство Евразийского экономического союза обладает огромным потенциалом для его развития. Объединив силы для разработки совместных решений, создания общих вычис­лительных мощностей и дата-центров, можно стать не просто пользователями технологий, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки.

– Мы живем в исторический момент: изменения, которые приносит искусственный интеллект, сопоставимы по масштабам разве что с промышленной революцией или покорением космоса. Но если тогда счет шел на десятилетия, то в сегодняшней цифровой гонке счет идет на месяцы. Искусственный интеллект – новый локомотив мировой истории. И от того, какие решения мы примем, зависит главное: окажутся ли наши страны в кабине управления этим локомотивом или же останутся стоять на перроне, – отметил Садыр Жапаров.

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза приносит реальную выгоду каж­дому участнику объединения, наращивает деловые контакты, углубляет кооперационные связи.

Как заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, сотрудничество в рамках ЕАЭС содействует экономическому росту, повышению благосостоя­ния населения. В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действуют интегрированные информационные системы рынка труда.

– Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения, – подчеркнул Владимир Путин.

ИИ, по его словам, выступает в качестве новой весьма перспективной сферы интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области, подчеркнул российский лидер, уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций.

– Прогресс не стоит на месте. К грядущим пока переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста, – сказал Президент РФ, отметив, что по многим направлениям уже ведется интенсивная работа. – И повторяю еще раз: очень важно объединять усилия, реализовывать самые лучшие практики и их тиражировать.

По инициативе Российской Федерации создан Международный альянс в области искусственного интеллекта, учреждена Международная конференция по вычислительной оптимизации. Эти структуры объединили деловые, научные и академические круги из многих заинтересованных стран. В завершение своего выступления Владимир Путин предложил провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по ИИ, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян оценил повестку казахстанского председательства в ЕАЭС как содержательную и ориентированную на практические вопросы цифровой транс­формации.

– Вполне закономерно, что одной из ключевых тем сегодняшней повестки является искусственный интеллект. Наступает этап глубокой технологической трансформации, где глобальная конкуренция в сфере искусственного интеллекта становится не только вопросом эффективности и повышения производительности, но и важнейшим фактором экономического и технологического суверенитета государств, – отметил Мгер Григорян.

Спикер отметил, что важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в странах ЕАЭС Армения считает принятие совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках союза.

– Документ закрепляет общие принципы этики, безопасности и прозрачности технологий, ориентируя наше сотрудничество на реальные потребности наших граждан и экономик. Убежден, что ответственный и инновацион­ный подход к развитию искусственного интеллекта позволит нашим странам сформировать устойчивое, безопасное и конкурентоспособное будущее, – сказал он, заверив, что Армения готова к предметному диалогу и совместной практической работе по реализации всех совместных инициатив в данном направлении.

Мгер Григорян подчеркнул также важность развития устойчивой образовательной, инфраструктурной, институциональной основы для развития ИИ, добавив, что главным ресурсом эпохи искусственного интеллекта остаются люди – специалисты, способные работать с большими данными, алгоритмами и цифровыми платформами.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении подчеркнул значимость ключевой темы ЕЭФ-2026 для дальнейшего развития евразийской экономической интеграции. Он отметил: в условиях глобальной цифровой гонки ИИ превращается в ключевой фактор конкурентоспособности и суверенитета, при этом цифровой суверенитет государств остается базовым принципом.

В работе пленарного заседания приняли участие почетные гости: вице-президент Республики Куба Вальдес Меса Сальвадор, заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Номтойбаяр, министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Атабак и государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

В рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

Высокие гости ознакомились с экспозицией музея искусственного интеллекта, а также стендами стран – участниц ЕАЭС.

Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие.

Первый день форума также ознаменовался еще одним важным событием – подписанием Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Организацией Объединенных Наций. Этот документ призван стать основой для системного сотрудничества и взаимопонимания. Всего же на полях форума подписано 14 интеграционных документов: меморандумы, соглашения, протоколы, планы совместных мероприятий. Помимо насыщенной деловой программы, участники могли посетить специальную выставочную ярмарку, посвященную практическим вопросам бизнеса.