В Казахстане началось строительство комплекса по выпуску СИЗ

Сегодня в индустриальной зоне «AQMOLA» Аршалынского района Акмолинской области состоялась торжественная церемония старта строительства первого в Казахстане производственного комплекса по выпуску респираторных и специализированных средств индивидуальной защиты органов дыхания на основе нанофильтрационных технологий, применяемых в атомной энергетике и уранодобывающей отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЕНУ

Проект ориентирован на развитие нового для страны технологического направления и формирование центра компетенций в области наноматериалов и защитных решений.

Над модификацией технологии будут работать ученые Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в научно-исследовательской лаборатории, создаваемой при производственном комплексе. Ожидается, что отечественная продукция будет дешевле зарубежных аналогов и позволит значительно повысить эффективность задержания радиоактивных частиц по сравнению с традиционными методами фильтрации.

Создание полного цикла производства средств индивидуальной защиты нового поколения и лаборатории нанофильтрующих материалов будет способствовать импортозамещению, развитию экспортного потенциала, национальной научно-технологической школы и промышленного сектора региона.

Проект объединяет промышленность, науку и технологии, формируя в Казахстане современную базу для производства средств индивидуальной защиты нового поколения.

Инициатива реализуется в рамках государственной политики, направленной на развитие наукоемкой экономики, и призвана обеспечить эффективную интеграцию науки, промышленности и инновационных технологий.

Проект осуществляется при участии ТОО «Энергоатом» и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также при поддержке акимата Аршалынского района Акмолинской области и ТОО «Aqmola Industry» — управляющей компании индустриальной зоны республиканского значения «AQMOLA».

Реализация проекта станет важным шагом в развитии индустриальной зоны «AQMOLA», создаст новые рабочие места и усилит взаимодействие между научным сообществом и производственным сектором.

В мероприятии приняли участие представители ЕНУ, акимата Аршалынского района, компании «Aqmola Industry», ученые и исследователи.

«Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что здесь пересеклись наука, экономика, производство и власть. Только в таком взаимодействии возможны движение вперед и развитие. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит в своих посланиях, уделяя особое внимание формированию экономики, ориентированной на науку. Он неоднократно подчеркивал, что развитие экономики, нуждающейся в науке, является одним из ключевых направлений президентской политики. И сегодня мы видим этому конкретное подтверждение. Производство, промышленность, инвесторы сами приходят к ученым. Это большое изменение. Только в таком случае промышленность начнет эффективно развиваться, повысится конкурентоспособность продукции и снизится ее себестоимость», - сказал председатель правления – ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков на церемонии.

О перспективах и возможностях проекта в своем выступлении рассказал директор ТОО «Энергоатом» Антон Скоков:

«Мы принесем Казахстану множество востребованных и полезных решений — от повышения производственной безопасности и защиты людей от вредных и загрязняющих веществ до выпуска высокотехнологичных материалов, которые ранее в стране не производились. Мы намерены стать одним из флагманов этого направления и внести вклад в развитие отечественной промышленности и технологической независимости», - подчеркнул спикер.

Особое внимание возможностям и вкладу нового производства в экономику страны в своих выступлениях уделили заместитель акима Аршалынского района Абай Бекбаев, заместитель директора ТОО «Aqmola Industry», представитель управляющей компании Рустем Жунусов, а также прокурор Аршалынского района Алия Сулейменова.

Участники церемонии отметили, что запуск проекта станет важным шагом в развитии наукоемкого производства в Казахстане и будет способствовать укреплению взаимодействия между научным сообществом, промышленностью и государством.