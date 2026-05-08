В Казахстане началось строительство комплекса по выпуску СИЗ

События
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в индустриальной зоне «AQMOLA» Аршалынского района Акмолинской области состоялась торжественная церемония старта строительства первого в Казахстане производственного комплекса по выпуску респираторных и специализированных средств индивидуальной защиты органов дыхания на основе нанофильтрационных технологий, применяемых в атомной энергетике и уранодобывающей отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ЕНУ

Проект ориентирован на развитие нового для страны технологического направления и формирование центра компетенций в области наноматериалов и защитных решений.

Над модификацией технологии будут работать ученые Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в научно-исследовательской лаборатории, создаваемой при производственном комплексе. Ожидается, что отечественная продукция будет дешевле зарубежных аналогов и позволит значительно повысить эффективность задержания радиоактивных частиц по сравнению с традиционными методами фильтрации.

Создание полного цикла производства средств индивидуальной защиты нового поколения и лаборатории нанофильтрующих материалов будет способствовать импортозамещению, развитию экспортного потенциала, национальной научно-технологической школы и промышленного сектора региона.

Проект объединяет промышленность, науку и технологии, формируя в Казахстане современную базу для производства средств индивидуальной защиты нового поколения.

Инициатива реализуется в рамках государственной политики, направленной на развитие наукоемкой экономики, и призвана обеспечить эффективную интеграцию науки, промышленности и инновационных технологий.

Проект осуществляется при участии ТОО «Энергоатом» и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также при поддержке акимата Аршалынского района Акмолинской области и ТОО «Aqmola Industry» — управляющей компании индустриальной зоны республиканского значения «AQMOLA».

Реализация проекта станет важным шагом в развитии индустриальной зоны «AQMOLA», создаст новые рабочие места и усилит взаимодействие между научным сообществом и производственным сектором.

В мероприятии приняли участие представители ЕНУ, акимата Аршалынского района, компании «Aqmola Industry», ученые и исследователи.

«Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что здесь пересеклись наука, экономика, производство и власть. Только в таком взаимодействии возможны движение вперед и развитие. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит в своих посланиях, уделяя особое внимание формированию экономики, ориентированной на науку. Он неоднократно подчеркивал, что развитие экономики, нуждающейся в науке, является одним из ключевых направлений президентской политики. И сегодня мы видим этому конкретное подтверждение. Производство, промышленность, инвесторы сами приходят к ученым. Это большое изменение. Только в таком случае промышленность начнет эффективно развиваться, повысится конкурентоспособность продукции и снизится ее себестоимость», - сказал председатель правления – ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков на церемонии.

О перспективах и возможностях проекта в своем выступлении рассказал директор ТОО «Энергоатом» Антон Скоков:

«Мы принесем Казахстану множество востребованных и полезных решений — от повышения производственной безопасности и защиты людей от вредных и загрязняющих веществ до выпуска высокотехнологичных материалов, которые ранее в стране не производились. Мы намерены стать одним из флагманов этого направления и внести вклад в развитие отечественной промышленности и технологической независимости», - подчеркнул спикер.

Особое внимание возможностям и вкладу нового производства в экономику страны в своих выступлениях уделили заместитель акима Аршалынского района Абай Бекбаев, заместитель директора ТОО «Aqmola Industry», представитель управляющей компании Рустем Жунусов, а также прокурор Аршалынского района Алия Сулейменова.

Участники церемонии отметили, что запуск проекта станет важным шагом в развитии наукоемкого производства в Казахстане и будет способствовать укреплению взаимодействия между научным сообществом, промышленностью и государством.

#строительство

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Развитие института президентства в Казахстане обсудили в Ас…
В Казахстане продолжается весенняя «Неделя добра»
В Алматы состоялась презентация Центра оборонных технологий
Траектория сильных: испытание духа и воли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]