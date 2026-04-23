Развитие института президентства в Казахстане обсудили в Астане

Events
13
Айман Аманжолова
корреспондент

В Президентском центре УДП РК прошло заседание круглого стола «Институт президентства в Республике Казахстан: переход к новой конституционной модели», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Современный этап политического развития Казахстана характеризуется масштабной институциональной трансформацией, связанной с принятием новой Конституции страны на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

«Институт президентства в Республике Казахстан выступает центральным звеном системы государственного управления Казахстана и ядром принятия стратегических решений. Пройдя путь от учреждения поста Президента Казахской ССР 24 апреля 1990 года до сегодняшних дней, он эволюционировал как объективный ответ на вызовы времени, обеспечивая стабильность страны в переломные моменты. Логическим продолжением институциональных реформ стало принятие новой Конституции Республики Казахстан на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Идеология и содержание нового Основного закона выстроены вокруг формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», которая стала стратегической моделью политической модернизации республики. В практическом плане это нашло отражение в переходе к однопалатному парламенту, введении поста вице-президента, создании высшего консультативного органа Қазақстан Халық Кеңесі с правом законодательной инициативы и другое», – сказал в своем вступительном слове директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. 

Основной Закон напрямую затрагивает структуру и роль института президентства в качестве ключевого элемента системы государственного управления и центра принятия стратегических решений. При этом изменения статуса и полномочий Президента в Конституции 2026 года носят не фрагментарный, а системный характер, затрагивая фундаментальные принципы организации государственной власти.

«Институт президентства в Казахстане имеет свои специфические черты и особенности, объективно соответствующие национальному опыту развития и достижениям в области политики и экономики. Следует отметить, что институт президентства сформировался как наиболее демократический институт организации власти и управления.  К.К.Токаев сформировал новую политическую традицию в стране – начинать первую сессию Парламента после летних каникул с Послания народу. Открывая новый политический сезон, Президент не только определяет ключевые тренды предстоящего года, но и анализирует результаты уходящего. Политические преобразования, инициированные Глава государства, несут фундаментальный характер и закладывают новые политические традиции, новую политическую культуру, которая станет основой для дальнейшей политической модернизации нашей страны. Основная и главная цель реформ – дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы», – отметила депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова.

Новая Конституция закрепляет ряд механизмов, усиливающих институт президентства: право назначения ключевых должностных лиц и влияние на формирование новых политических институтов. Инструментом укрепления президентской вертикали стало введение должности вице-президента. Этот шаг направлен на институционализацию механизма преемственности власти.

Одновременно усиливается система сдержек и противовесов между Президентом, Курултаем и другими ветвями государственной власти.

На круглом столе участники обсудили и проанализировали трансформацию института президентства в Республике Казахстан в контексте вновь принятой Конституции страны в 2026 году.  Формат дискуссии позволит не только зафиксировать содержание произошедших изменений, но и выявить их системные последствия, а также определить направления дальнейшей эволюции казахстанской модели государственности.

В ходе мероприятия также выступили главный научный сотрудник Института истории государства, доктор политических наук Жапсарбай Куанышев, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы и советник Министра культуры и информации РК Адиль Сейфуллин. 

Круглый стол стал важной площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями о роли института президентства в формировании эффективной государственной политики и модернизации страны.

