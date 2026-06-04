Казахстан и Гонконг укрепляют сотрудничество в сфере ИИ и подготовки кадров

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В Астане в рамках делового форума, организованного правительством Специального административного района Гонконг и Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве в сферах образования, науки, инноваций и цифровой экономики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

Одним из ключевых событий форума стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Satbayev University и CityUHK. Новое соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных образовательных программ для руководителей предприятий и государственных органов в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Меморандум подписали проректор по административной, социальной и воспитательной работе Сапар Шалабаев и вице-президент по талантам и международной стратегии профессор CityUHK Ли Вэнь Чжун. В церемонии приняли участие ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев, исполняющий обязанности председателя правления АО «Центр международных программ» Абай Рахмет и Председатель Совета директоров CityUHK Майкл Нгай.

«Городской университет Гонконга гордится тем, что стал первым университетом из Гонконга, открывшим свое представительство в Казахстане. Мы расширяем сотрудничество, чтобы готовить лидеров будущего. Развивая программы повышения квалификации руководителей, мы стремимся придать новый импульс региональной цифровой трансформации и инновациям», – подчеркнул профессор Майкл Нгай.

Форум состоялся в рамках инициативы «Один пояс – один путь», направленной на укрепление связей между Китаем и странами-партнерами через реализацию совместных проектов в сферах транспорта, энергетики, торговли, науки, образования и инноваций.

В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кобеновой и заместителем министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияром Мухаметкалиевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и передовых научных исследований.

Форум объединил представителей государственных органов, университетов и деловых кругов двух стран, подтвердив общую заинтересованность в развитии академических обменов, совместных исследований, образовательных программ и подготовке кадров для экономики будущего.

CityUHK занимает 63-е место в рейтинге QS World University Rankings 2026 и входит в число ведущих исследовательских университетов Азии. Для Satbayev University сотрудничество с таким партнером открывает новые возможности для реализации международных образовательных и научных проектов, а также подготовки специалистов мирового уровня.

С момента подписания первого соглашения в 2023 году университеты реализуют совместные инициативы в сфере образования и науки, включая создание Института исследований и инноваций – CIRI (CityUHK Institute of Research and Innovation) на базе Satbayev University. Сегодня партнерство охватывает подготовку специалистов, проведение междисциплинарных исследований, а также разработку инновационных решений, отвечающих на глобальные технологические вызовы.

 

#Казахстан #сотрудничество #Гонконг

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