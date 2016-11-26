​Важная роль партии

В ходе встречи Глава государства подчеркнул роль и заслуги партии «Нур Отан» в развитии государства с момента ее образования.

Президент отметил активное участие партии в общественно-политической жизни страны, а также ее авторитет среди населения и большой вклад в укрепление межэтнических отношений.

М. Кул-Мухаммед доложил Главе государства о работе партии по контролю за ходом реализации государственных программ.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.