Важная роль партии
454
В ходе встречи Глава государства подчеркнул роль и заслуги партии «Нур Отан» в развитии государства с момента ее образования.
Президент отметил активное участие партии в общественно-политической жизни страны, а также ее авторитет среди населения и большой вклад в укрепление межэтнических отношений.
М. Кул-Мухаммед доложил Главе государства о работе партии по контролю за ходом реализации государственных программ.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.