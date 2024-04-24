Важно вовремя распознать недуг

По данным Министерства здравоохранения, каждый год в Казахстане выявляют более 2 000 случаев рака шейки матки. Основной причиной развития заболевания признан вирус папилломы человека (ВПЧ).

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Вероятность развития болезни в шесть раз выше у тех женщин, у кого этот вирус есть. Одним из эффективных методов профилактики коварного недуга, считают онкогинекологи, является вакцинация против ВПЧ в сочетании со скринингом и лечением предраковых поражений.

По словам заведующей сектором онкогинекологии Нацио­нального научного онкологичес­кого центра Аиды Шакировой, Правительством Казахстана уже утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы. С 2024 года планируется организация и проведение вакцинации девочек-подростков в возрасте 11 лет от ВПЧ. Вакцину они могут получить с письменного согласия родителей с начала нового учебного года.