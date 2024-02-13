Вдохновляя людей, объединяя нации

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Ануар Калмыков

Второй Международный форум Астана пройдет в казахстанской столице 13–14 июня под лозунгом «Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе».

фото из архива "КП"

Международный форум Астана (Astana International Forum – AIF) впервые состоялся в 2023 году и сразу же зарекомендовал себя как главная международная конференция Центральной Азии. Опираясь на успех первого AIF, мероприятие этого года предоставит мировому сообществу возможность вновь объе­диниться перед лицом нарастающих вызовов глобальной безопасности, стабильности и процветанию.

AIF-2024 соберет высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества. Прошлогоднее мероприятие показало исключительный интерес к нему международного сообщества – в 2023 году площадка принимала более 5 тыс. делегатов из 50 стран, включая глав государств, ведущих мировых политиков, бизнес-лидеров и общественных деятелей. В этом году есть намерение увеличить число участников форума.

Как сообщает Министерство иностранных дел, AIF вновь будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы. Они послужат основными темами насыщенных двухдневных панельных сессий, дискуссий и встреч для налаживания контактов, конечной целью которых является достижение практических результатов для возрождения мультилатерализма и новых возможностей для двустороннего партнерства.

Комментируя запуск подготовки ко второму Международному форуму Астана, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «В эпоху, ознаменованную поляризацией и фрагментацией, продолжающие­ся экономические и геополити­ческие потрясения могут подорвать основные принципы сотрудничества и взаимного уважения. Я очень горжусь тем, что посредством Международного форума Астана Казахстан помогает защищать и укреплять международную систему на этом ключевом этапе.

Под лозунгом «Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе» AIF-2024 намерен вновь зарядить энергией мировое сообщест­во, предлагая новые перспективы и совместные решения для наиболее важных проблем, стоя­щих перед человечеством сегодня.

Казахстан долгое время является важным мостом между Востоком и Западом. Это стратегическое положение в мире – географическое, культурное и политическое – позволяет нам организовывать важные дискуссии и способствовать содержательному общению между ведущими политиками, бизнес-лидерами и общественными деятелями со всего мира», – цитируется в сообщении МИД.

Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте www.astanainternationalforum.org.

#Астана #форум #AIF-2024

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