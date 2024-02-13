Вдохновляя людей, объединяя нации Свежий выпуск 13 февраля 2024 г. 1:54 97 Ануар Калмыков Второй Международный форум Астана пройдет в казахстанской столице 13–14 июня под лозунгом «Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе». фото из архива "КП" Международный форум Астана (Astana International Forum – AIF) впервые состоялся в 2023 году и сразу же зарекомендовал себя как главная международная конференция Центральной Азии. Опираясь на успех первого AIF, мероприятие этого года предоставит мировому сообществу возможность вновь объединиться перед лицом нарастающих вызовов глобальной безопасности, стабильности и процветанию. AIF-2024 соберет высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества. Прошлогоднее мероприятие показало исключительный интерес к нему международного сообщества – в 2023 году площадка принимала более 5 тыс. делегатов из 50 стран, включая глав государств, ведущих мировых политиков, бизнес-лидеров и общественных деятелей. В этом году есть намерение увеличить число участников форума. Как сообщает Министерство иностранных дел, AIF вновь будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы. Они послужат основными темами насыщенных двухдневных панельных сессий, дискуссий и встреч для налаживания контактов, конечной целью которых является достижение практических результатов для возрождения мультилатерализма и новых возможностей для двустороннего партнерства. Комментируя запуск подготовки ко второму Международному форуму Астана, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «В эпоху, ознаменованную поляризацией и фрагментацией, продолжающиеся экономические и геополитические потрясения могут подорвать основные принципы сотрудничества и взаимного уважения. Я очень горжусь тем, что посредством Международного форума Астана Казахстан помогает защищать и укреплять международную систему на этом ключевом этапе. Под лозунгом «Вдохновляя людей, объединяя нации: Создавая лучший мир вместе» AIF-2024 намерен вновь зарядить энергией мировое сообщество, предлагая новые перспективы и совместные решения для наиболее важных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. Казахстан долгое время является важным мостом между Востоком и Западом. Это стратегическое положение в мире – географическое, культурное и политическое – позволяет нам организовывать важные дискуссии и способствовать содержательному общению между ведущими политиками, бизнес-лидерами и общественными деятелями со всего мира», – цитируется в сообщении МИД. Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте www.astanainternationalforum.org. #Астана #форум #AIF-2024