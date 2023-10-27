Вечный свет его книг

В казахской литературе не так много авторов, прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов. Но каждый из них, на себе испытавший тяжесть тех дней, горечь потерь, шагами измерявший километры до Великой Победы, после того как враг был разбит, продолжил служить во имя мира в своих произведениях.

Особняком в их ряду стоит Тахауи Ахтанов. В его произведениях тема войны одна из основных, но в них нет описательно-документальной вос­торженной военной риторики. Главный герой в его книгах – это человек, его переживания, внутренняя борьба, духовный рост, его жизнь на острие войны.

Сегодня нам, живущим в мирное время, сложно представить, как удалось ему, пронеся сквозь фронтовые будни память о событиях, лицах, выплеснуть все позже на бумагу, запечатлев образы навечно.

На фронт он шагнул прямиком с филологического факультета КазПИ им. Абая. После Победы его ждал трудовой фронт, сменив шинель на костюм, он стал солдатом слова, посвятив себя литературе, литературоведению. Он исследовал творчество писателей Габита Мусрепова, Мухтара Ауэзова, его труды по литературной критике оценивались высоко, выделяясь среди других.

В разные годы писатель трудился в журнале «Литература и искусство», на киностудии «Казахфильм», в Союзе писателей, Комитете по делам искусств при Совете министров КазССР…

Впервые широко имя литератора стало известно после романа «Қаһарлы күндер» – «Грозные дни». Книга была о войне, но про людей. Главные герои – Мурат и Уали – каждый со своей жизнью, взглядами, думами заставляли читателя увидеть и услышать не только победные марши или грохот поражений, но и людей – тех, кто защищал Родину ценой своей жизни, и тех, кто глубоко в тылу, подпоясав исхудавшее тело, работал до упаду. Стремление у них было общим, мечта единой – победить. К слову, эпиграфом к роману служат строки Касыма Аманжолова «Промелькнули предо мною образы израненных годов».

Роман выделялся среди всех других написанных о войне книг именно тем, что на первом месте для автора был человек, его душа. Не случайно «Грозные дни» называют концептуально новым романом советской литературы, а в 1993 году он был удостоен премии имени Валентина Пикуля.

И хотя дебютным произведением литератора принято считать рассказ «Күй аңызы», можно с уверенностью сказать, что первый шаг в мир прозы Ахтанова читатель сделал после романа о грозных днях. В целом в копилке трудов автора десятки произведений, среди которых повести «Махаббат мұңы», «Көкқұтан», роман «Буран», драматические произведения «Сауле», «Әке мен бала», «Күтпеген кездесу» и другие, многие из них были поставлены на сценах театров мира.

К слову, роман «Буран» называют энциклопедией казахской жизни, настолько он колоритен и самобытен. Критики писали, что по своей структуре он схож с произведением Чингиза Айт­матова «Прощай, Гульсары». Возможно потому, что в центре произведения фигура простого жителя степи, у Айтматова это табунщик Танабай, у Ахтанова – чабан Коспан. Нелегкая судьба обычного животновода, чьи дни и ночи подчинены законам природы, а распорядок жизни зависит от времени окота. Но за кажущейся простотой скрывается многогранный внутренний мир, а в обыденных действиях отражаются глобальные события эпохи. Общее показано мас­терски через частное, причем филигранно и ненавязчиво, но достаточно четко, чтобы читатель осознал – каждый из нас частица большого. За этот роман писатель был удостоен Государственной премии имени Абая.

Психологическое мастерство литератора сквозит в каждом его произведении. Словно ювелир, создающий свое украшение, он через слова и поступки героев показывает их глубокие чувства. Причем неважно, о ком он пишет – о солдатах на фронте, женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, или молодой девушке, впервые испытавшей сладость и муки настоящей любви. И задачи, которые решает для себя Ляззат из повести «Махаббат мұңы», не менее важны, чем те, что стоят перед Назирой, Муратом или Уали. Предать дружбу или сохранить честь? Бросить все на алтарь любви или подчиниться здравому рассудку? Выстоять, выжить, дойти, сохранив в себе Человека, достойно нести это звание, несмотря ни на что, а порой даже вопреки. Выбор, актуальный во все времена.

Свет в окне

В любой войне, в какой бы точке мира она ни происходила, больше других достается женщинам и детям. Наличие маленького ребенка делает женщину уязвимой даже в мирное время, что говорить о днях, когда за окнами фронт?

Пронзительный и живой, трогающий за душу роман «Шырағың сөнбесін» тоже о войне, но с женским лицом. Главная героиня Назира не воюет в рядах солдат, но путь ее не менее тернист и сложен. Сквозь огни грозовых дней она, испытав все тяготы и лишения, сумеет сберечь самое главное – малыша, которого она носит под сердцем.

Слова ее бабушки, пробиваясь через тучи и грозы суровых реалий военного положения, согревают ее, дают силы двигаться вперед: «Шырағың сөнбесін» – «Пусть лучина твоя горит и светится». Так казахи издавно и иносказательно желали друг другу, чтобы огонь в очаге не погас, чтобы род не прервался и всегда были крепкие потомки, генеалогическое древо росло, приумножая свои ветви. Не случайно и во сне увидеть горящую свечу было всегда хорошим знаком, особенно для тех, кто ждет родных издалека, с поля боя.

Стоит сказать, что раньше, когда фонарей и электричества еще не было, в юртах свет давали скрученные в жгут лучины, пропитанные бараньим жиром. В доме, где есть живые люди, теплится жизнь, в темноте не сидели, считая это плохим знаком. Отсюда и одно из самых страшных ругательных проклятий «Қараң қалғыр» – «Чтобы остаться тебе во тьме».

Удивительно точно и сочно автор описывает все душевные переживания героини, с мастерством художника вырисовывая ее образ через перипетии судьбы. Оставшись одна против большой беды, она ищет опоры, но не находит ее извне. И Назира берет силу изнутри, признаваясь, что «...не было силы, способной остановить невыплаканные слезы, душившие ее. Лишь нерожденный малыш, толкавший ее нутро, смог вытащить ее из пучины горестной...» Материнство – состояние, которое меняет женщину, издревле во многих народах будущую маму берегли от потрясений. В то же время осознавая, что энергетически она обретает большую силу.

Читая роман, невозможно сдержать удивления, настолько умело писатель, будучи мужчиной, сумел передать все тонкос­ти движений женской души, женского мироощущения. Это последнее произведение Тахави Ахтанова и первое, прочитанное мной, когда знакомство с его книгами только начиналось.

Современник

Творческий взлет Тахауи Ахтанова был в прошлом веке, когда его книги читали запоем, а любой уважающий себя книголюб обязательно имел в своей библиотеке сборники его произведений.

Его книги дарили друг другу на юбилеи и дни рождения, брали почитать, обсуждали и спорили. Герои его произведений всегда были близки простым людям, потому что писал он о народе и для народа.

Помимо своих книг он активно переводил. Адаптировал для казахского читателя трилогию А. Н. Толстого «Хождение по мукам», «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина и рассказы М. Горького.

Труды писателя, его героизм на полях сражений были отмечены высокими наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, орден Трудового Крас­ного Знамени и другие.

Как уже было отмечено, весомую часть творчества Тахауи Ахтанова составляют произведения драматические. По сей день по его пьесам идут спектакли в театрах страны. А театр в его родном Актобе носит его имя.

Родившись в маленьком ауле Актюбинской области, выучившись в вузе Алматы, пройдя почти полмира по фронтовым дорогам, искусный литератор остался в своих книгах. Его герои узнаваемы и любимы. А темы, которые он поднимал, актуальны и сейчас. Самой большой ценностью является душа человека – этот тезис незримо, но явственно присутствует во всех его произведениях. И это дает право назвать Ахтанова гуманистом своей эпохи.

Приведу лишь пару цитат из его книг, чтобы вспомнили: «Во имя цели, даже самой высшей, нельзя идти душе наперекор». «Если бы я знал, что ждет меня впереди… однако, наверное, в этом и есть счастье человека, в его неведении будущего». «Чтобы среда не засосала, надо найти человека, близкого по воспитанию и житейским навыкам, близкого по духовным запросам». «Дерево, вырванное с корнями, больше не даст листвы»...

Он сумел разорвать шаблоны социалистического реализма, приподнявшись над временем, обойти политические рамки, не растеряться в суете мира и остаться на книжных полках, в сердцах читателей, сохранив вечный свет.