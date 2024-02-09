Великие игры номадов Общество, Спорт 9 февраля 2024 г. 6:30 6 Аскар Бейсенбаев В нынешнем году наша страна примет Пятые Всемирные игры кочевников, популяризирующие национальные виды спорта тюркских народов. фото worldnomadgames.com Эстафету берет Казахстан Пятые Всемирные игры кочевников, которые пройдут по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Астане с 8 по 14 сентября, соберут, по предварительным прогнозам, порядка 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира. Предстоящие соревнования призваны содействовать культурному сближению братских народов, а также придать дополнительный импульс развитию этнического спорта в мире. Состязания пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» («Встреча в Великой Степи»). Ключевая особенность проекта «Всемирные игры кочевников» заключается в триединстве спортивной, культурной и научной программ. Взаимосвязь данных компонентов позволяет комплексно изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и в целом номадическую культуру. В столице Казахстана запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта. На ипподроме «Қазанат» и на территории этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в ледовом дворце «Алау» состоятся соревнования по национальным видам борьбы, видам единоборств и народным играм, в комплексе «Думан» – традиционные интеллектуальные игры. Церемония открытия пройдет на стадионе «Астана-Арена», церемония закрытия – на ипподроме «Қазанат». Для подготовки к играм уже идет реконструкция некоторых спортивных объектов. В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект «Бiрлiк керуенi», который охватит все регионы страны. Непосредственно в Астане будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тыс. жителей и гостей столицы. Также в рамках научной программы в сентябре в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации. Более подробно обо всех предстоящих мероприятиях мы расскажем в следующих номерах газеты, а пока остановимся на истории появления этих игр. Впервые в истории Конечно же, о проведении больших игр, которые отражали бы историческую жизнь номадов, мечтали многие, но первыми эту идею полномасштабно реализовали наши братья-кыргызы. В 2012 году на саммите глав тюркоязычных стран с участием Кыргызской Республики, Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Турецкой Республики в городе Бишкеке была подписана Бишкекская декларация, где главы тюркоязычных стран приняли решение о проведении Всемирных игр кочевников в Кыргызской Республике. Это был самый масштабный международный проект, инициированный Правительством Кыргызстана для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Соорганизатором Всемирных игр кочевников выступила Всемирная конфедерация этноигр. Кстати, стоит сказать и о том, что автором и руководителем проекта «Всемирные игры кочевников» является Асхат Акибаев, общественный и спортивный деятель Кыргызстана, первый вице-президент Международной организации верблюдоводства. Первые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызстана. В них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта. В проведении культурной программы участвовали 1 200 человек. ТВ-трансляция охватила аудиторию в 230 млн человек. В рамках игр были проведены спортивные соревнования по 10 национальным видам спорта, из них 9 видов – кыргызские и один вид представлен Казахстаном. Конноспортивные состязания включали в себя көк бөрү, эр эӊиш, кунан чабыш, жорго салыш, аламан бәйге. Традиционные виды борьбы: кыргыз күрөш; борьба на поясах «алыш»; казахша куреш (наша борьба – қазақ күресі). Национальные игры: ордо, тогуз коргоол. Также тогда в рамках Всемирных игр кочевников были продемонстрированы показательные выступления по следующим видам спорта: зорхана (Азербайджанская Республика), джирит (Турецкая Республика); традиционные виды борьбы (Турецкая Республика), тейкиён (Республика Корея). В целом в первых соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджана, Австрии, Афганистана, Швеции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, Беларуси, Южной Кореи, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Соединенных Штатов Америки, Турции, Туркменистана, Бразилии, Германии и Франции. В спортивных состязаниях участвовал 771 человек, из них 583 спортсмена, 188 тренеров и судей. В конных видах спорта приняли участие 230 лошадей. Было разыграно 30 комплектов медалей (всего 109 медалей) по 10 видам спорта. Общий призовой фонд составил 16 млн сомов. В неофициальном командном зачете Кыргызская Республика заняла первое место, завоевав в общей сложности 55 медалей, из них 16 золотых, 20 серебряных и 19 бронзовых. В культурных мероприятиях были задействованы 1 200 человек. Эти игры освещали 250 журналистов, среди которых такие крупнейшие мировые СМИ, как BBC, The Guardian, Mirror (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); CNN, Washington Post, Los Angeles Times, CBS News, World Street Journal, NBC News (США); Repubblica, Corriere (Итальянская Республика); Canada.com, Postmedia.com (Канада); Al Jazeera (Государство Катар); MSN News (Малайзия), ТРТ АВАЗ, ТРТ Турк (Турецкая Республика) и другие. Вторые Всемирные игры кочевников прошли с 3 по 8 сентября 2016 года также в Чолпон-Ате. В них приняли участие 1 200 спортсменов из 62 стран (из них 17 представили свои культурные программы). Соревнования проходили по 23 видам этноспорта (7 из которых были представлены Турцией, Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Якутией (Российская Федерация), в которых были разыграны 79 комплектов медалей общим количеством 387, из них 111 золотых, 111 серебряных и 165 бронзовых. Самыми зрелищными признаны единоборства, которые проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе Чолпон-Аты, в частности, национальная борьба кыргыз куреш. Одними из необычных участников состязаний по көк бөрү и ордо стали сразившиеся в поединке команды России и США. Самым интригующим и ожидаемым стал матч по көк бөрү между командами Кыргызстана и Казахстана. Ипподром, вмещающий 10 тыс. зрителей, был наполнен до отказа болельщиками из разных государств. Кстати, ТВ-трансляция Вторых игр охватила аудиторию в 500 млн человек. Не только этноспорт Третьи Всемирные игры кочевников вновь прошли в Чолпон-Ате в сентябре 2018 года, но уже в трех локациях: на ипподроме и в физкультурно-оздоровительном комплексе города, а также в ущелье Кырчын. В них приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 66 стран мира, которые соревновались в 37 видах традиционного спорта. Первое командное место заняла сборная Кыргызстана, вторым стал Казахстан, а третье место досталось сборной России. Особое внимание Всемирные игры кочевников уделили в этот раз вопросу экологии. Официальным талисманом Третьих игр выбран снежный барс. Кроме этого, мероприятия были представлены по трем направлениям: этнокультура, этноспорт и наука. Этнокультурная программа включала в себя этнофестиваль «Вселенная кочевников», в рамках которого были заявлены сказительство (эпосы, легенды, сказки), этнобазар (ремесленная ярмарка и мастер-классы), этнодом (жилище кочевников), этномода (традиционная и современная одежда), этнотанцы (народный танец), этнохит (эстрадная песня, фольклор), кочевой театр (драматические и кукольные постановки на открытых площадках), современное искусство (выставки). Этноспортивная программа включала в себя 37 видов состязаний. Национальные игры были представлены кыргызским состязанием ордо. Конные скачки: ат чабыш – скачки на длинную дистанцию, кунан чабыш – скачки двухлеток, жорго салыш – забег иноходцев, бышты жорго – забег трехлетних иноходцев, гладкие скачки, дистанционный конный пробег. Состязания на лошадях включали: көк бөрү (кокпар) и эр эӊиш – национальную борьбу верхом на лошадях. Состязания по национальным видам борьбы включали: алыш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика), ашыртмалы аба гюреши – национальная борьба на поясах (Турецкая Республика), гореш – национальная борьба на поясах (Туркменистан), гуштини милли камарбанди (Республика Таджикистан), гюлеш – национальная борьба (Азербайджанская Республика), қазақ күресі – национальная борьба (Республика Казахстан), кураш – национальная борьба (Республика Узбекистан), кыргыз күрөш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика), монгол бох – национальная борьба (Монголия), пахлавани – национальная борьба (Исламская Республика Иран), самбо – национальная борьба (Российская Федерация), ссирым – национальная борьба на поясах (Республика Корея), сумо – национальная борьба (Япония), великая борьба кочевников – объединенная свободная поясная борьба кочевников. Соревнования по видам единоборств: перетягивание каната – состязание народов мира, масрестлинг – национальное состязание (Российская Федерация), армрестлинг – состязание народов мира. Традиционные интеллектуальные игры: тогуз коргоол – интеллектуальная игра (Кыргызская Республика), мангала – интеллектуальная игра (Турецкая Республика), овари – интеллектуальная игра (страны Западной Африки). Состязания по стрельбе из традиционного лука: стрельба из традиционного лука (Кыргызская Республика), стрельба из традиционного лука (Турецкая Республика), стрельба из традиционного лука (Республика Корея), стрельба из традиционного лука верхом на лошадях (Турецкая Республика и Кыргызская Республика), стрельба из традиционного лука на дальность (Венгрия). Состязания по национальным кыргызским видам охоты «салбуурун» включали бүркүт салуу – охота с беркутом, далба – охота с соколом, тайган жарыш – собачьи бега породы борзых. Были и интересные показательные игры, которые не являлись частью соревновательной спортивной программы. Это: көк бөрү на лошадях, көк бөрү на яках, кыз куумай, тыйын энмей, джигитовка, верблюжьи скачки и скачки на ослах. Научная программа Третьих игр была не менее разнообразной. Задачами научного форума «Всемирные игры кочевников: историческое наследие и будущее» были исследование роли и места культуры кочевых народов мира в развитии человеческой цивилизации; исследование теорий цивилизации человечества и формирование теории цивилизации кочевников; история и культура кочевых народов; исследование двигательной культуры и взаимосвязи народных игр с обычаями и традициями народов; исследование феномена всемирных игр кочевников как исторического наследия народов мира, современного состояния и будущего; научно-методическое обоснование различных аспектов традиционной физической культуры и этноспорта. На этом мы остановим первую часть рассказа о становлении Всемирных игр кочевников. В следующих публикациях расскажем, как игры покинули территорию Кыргызстана и были проведены в Турции и почему следующие состязания были доверены нашей стране. #Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников