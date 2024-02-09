Великие игры номадов

Эстафету берет Казахстан

Пятые Всемирные игры кочевников, которые пройдут по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Астане с 8 по 14 сентября, соберут, по предварительным прогнозам, порядка 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира. Предстоящие соревнования призваны содействовать культурному сближению братских народов, а также придать дополнительный импульс развитию этнического спорта в мире. Состязания пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» («Встреча в Великой Степи»).

Ключевая особенность проекта «Всемирные игры кочевников» заключается в триединстве спортивной, культурной и научной прог­рамм. Взаимосвязь данных компонентов позволяет комплекс­но изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и в целом номадическую культуру. В столице Казахстана запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, нацио­нальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

На ипподроме «Қазанат» и на территории этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова и в ледовом дворце «Алау» состоятся соревнования по национальным видам борьбы, видам единоборств и народным играм, в комплексе «Думан» – традиционные интеллектуальные игры. Церемония открытия пройдет на стадионе «Астана-Арена», церемония закрытия – на ипподроме «Қазанат». Для подготовки к играм уже идет реконструкция некоторых спортивных объектов.

В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект «Бiрлiк керуенi», который охватит все регионы страны. Непосредственно в Астане будет открыт этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Еже­дневно этноаул смогут посещать до 30 тыс. жителей и гостей столицы. Также в рамках научной программы в сентябре в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации.

Более подробно обо всех предстоящих мероприятиях мы расскажем в следующих номерах газеты, а пока остановимся на истории появления этих игр.

Впервые в истории

Конечно же, о проведении больших игр, которые отражали бы историческую жизнь номадов, мечтали многие, но первыми эту идею полномасштабно реализовали наши братья-кыргызы.

В 2012 году на саммите глав тюркоязычных стран с участием Кыргызской Республики, Респуб­лики Азербайджан, Республики Казахстан, Турецкой Республики в городе Бишкеке была подписана Бишкекская декларация, где главы тюркоязычных стран приняли решение о проведении Всемирных игр кочевников в Кыргызской Республике. Это был самый масштабный международный проект, инициированный Правительством Кыргызстана для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Соорганизатором Всемирных игр кочевников высту­пила Всемирная конфедерация этноигр. Кстати, стоит сказать и о том, что автором и руководителем проекта «Всемирные игры кочевников» является Асхат Акибаев, общественный и спортивный деятель Кыргызстана, первый вице-президент Международной организации верблюдоводства.

Первые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызстана. В них приняли участие 583 спортс­мена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта. В проведении культурной прог­раммы участвовали 1 200 человек. ТВ-трансляция охватила аудиторию в 230 млн человек.

В рамках игр были проведены спортивные соревнования по 10 национальным видам спорта, из них 9 видов – кыргызские и один вид представлен Казах­станом. Конноспортивные состязания включали в себя көк бөрү, эр эӊиш, кунан чабыш, жорго салыш, аламан бәйге. Традиционные виды борьбы: кыргыз күрөш; борьба на поясах «алыш»; казахша куреш (наша борьба – қазақ күресі). Национальные игры: ордо, тогуз коргоол.

Также тогда в рамках Всемирных игр кочевников были продемонстрированы показательные выступ­ления по следующим видам спорта: зорхана (Азербайджанская Республика), джирит (Турецкая Республика); традиционные виды борьбы (Турецкая Республика), тейкиён (Республика Корея).

В целом в первых соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджана, Австрии, Афганистана, Швеции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, Беларуси, Южной Кореи, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Соединенных Штатов Америки, Турции, Туркменистана, Бразилии, Германии и Франции.

В спортивных состязаниях участвовал 771 человек, из них 583 спортсмена, 188 тренеров и судей. В конных видах спорта приняли участие 230 лошадей. Было разыграно 30 комплектов медалей (всего 109 медалей) по 10 видам спорта. Общий призовой фонд составил 16 млн сомов. В неофициальном командном зачете Кыргызская Республика заняла первое место, завоевав в общей сложности 55 медалей, из них 16 золотых, 20 серебряных и 19 бронзовых. В культурных мероприятиях были задействованы 1 200 человек.

Эти игры освещали 250 журналистов, среди которых такие крупнейшие мировые СМИ, как BBC, The Guardian, Mirror (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); CNN, Washington Post, Los Angeles Times, CBS News, World Street Journal, NBC News (США); Repubblica, Corriere (Итальянская Республика); Canada.com, Postmedia.com (Канада); Al Jazeera (Государство Катар); MSN News (Малайзия), ТРТ АВАЗ, ТРТ Турк (Турецкая Республика) и другие.

Вторые Всемирные игры кочевников прошли с 3 по 8 сентября 2016 года также в Чолпон-Ате. В них приняли участие 1 200 спортс­менов из 62 стран (из них 17 представили свои культурные программы). Соревнования проходили по 23 видам этноспорта (7 из которых были представлены Турцией, Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Якутией (Российская Федерация), в которых были разыграны 79 комплектов медалей общим количеством 387, из них 111 золотых, 111 серебряных и 165 бронзовых. Самыми зрелищными признаны единоборства, которые проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе Чолпон-Аты, в частнос­ти, национальная борьба кыргыз куреш. Одними из необычных участников состязаний по көк бөрү и ордо стали сразившиеся в поединке команды России и США.

Самым интригующим и ожидаемым стал матч по көк бөрү между командами Кыргызстана и Казахстана. Ипподром, вмещаю­щий 10 тыс. зрителей, был наполнен до отказа болельщиками из разных государств.

Кстати, ТВ-трансляция Вторых игр охватила аудиторию в 500 млн человек.

Не только этноспорт

Третьи Всемирные игры кочевников вновь прошли в Чолпон-Ате в сентябре 2018 года, но уже в трех локациях: на ипподроме и в физкультурно-оздоровительном комплексе города, а также в ущелье Кырчын. В них приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 66 стран мира, которые соревновались в 37 видах традиционного спорта. Первое командное место заняла сборная Кыргызстана, вторым стал Казахстан, а третье место досталось сборной России.

Особое внимание Всемирные игры кочевников уделили в этот раз вопросу экологии. Официальным талисманом Третьих игр выб­ран снежный барс. Кроме этого, мероприятия были представлены по трем направлениям: этнокультура, этноспорт и наука.

Этнокультурная программа включала в себя этнофестиваль «Вселенная кочевников», в рамках которого были заявлены сказительство (эпосы, легенды, сказки), этнобазар (ремесленная ярмарка и мастер-классы), этнодом (жилище кочевников), этномода (традиционная и современная одежда), этнотанцы (народный танец), этнохит (эстрадная песня, фольклор), кочевой театр (драматические и кукольные постановки на открытых площадках), современное искусство (выставки).

Этноспортивная программа включала в себя 37 видов сос­тязаний. Национальные игры были представлены кыргызским состязанием ордо.

Конные скачки: ат чабыш – скачки на длинную дистанцию, кунан чабыш – скачки двухлеток, жорго салыш – забег иноходцев, бышты жорго – забег трехлетних иноходцев, гладкие скачки, дистанционный конный пробег.

Состязания на лошадях включали: көк бөрү (кокпар) и эр эӊиш – национальную борьбу верхом на лошадях.

Состязания по национальным видам борьбы включали: алыш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика), ашырт­малы аба гюреши – национальная борьба на поясах (Турецкая Рес­публика), гореш – национальная борьба на поясах (Туркменистан), гуштини милли камарбанди (Рес­публика Таджикистан), гюлеш – национальная борьба (Азербайджанская Республика), қазақ күресі – национальная борьба (Республика Казахстан), кураш – национальная борьба (Республика Узбекистан), кыргыз күрөш – национальная борьба на поясах (Кыргызская Республика), монгол бох – национальная борьба (Монголия), пахлавани – национальная борьба (Исламская Респуб­лика Иран), самбо – национальная борьба (Российская Федерация), ссирым – национальная борьба на поясах (Республика Корея), сумо – национальная борьба (Япония), великая борьба кочевников – объединенная свободная поясная борьба кочевников.

Соревнования по видам единоборств: перетягивание каната – сос­тязание народов мира, масрестлинг – национальное состязание (Российская Федерация), армрестлинг – состязание народов мира.

Традиционные интеллектуальные игры: тогуз коргоол – интеллектуальная игра (Кыргызская Республика), мангала – интеллектуальная игра (Турецкая Респуб­лика), овари – интеллектуальная игра (страны Западной Африки).

Состязания по стрельбе из традиционного лука: стрельба из традиционного лука (Кыргызская Республика), стрельба из традиционного лука (Турецкая Республика), стрельба из традиционного лука (Республика Корея), стрельба из традиционного лука верхом на лошадях (Турецкая Республика и Кыргызская Республика), стрельба из традиционного лука на дальность (Венгрия).

Состязания по национальным кыргызским видам охоты «салбуурун» включали бүркүт салуу – охота с беркутом, далба – охота с соколом, тайган жарыш – собачьи бега породы борзых.

Были и интересные показательные игры, которые не являлись частью соревновательной спортивной программы. Это: көк бөрү на лошадях, көк бөрү на яках, кыз куумай, тыйын энмей, джигитовка, верблюжьи скачки и скачки на ослах.

Научная программа Третьих игр была не менее разнообразной. Задачами научного форума «Всемирные игры кочевников: историческое наследие и будущее» были исследование роли и места культуры кочевых народов мира в развитии человеческой цивилизации; исследование теорий цивилизации человечества и формирование теории цивилизации кочевников; история и культура кочевых народов; исследование двигательной культуры и взаимосвязи народных игр с обычаями и традициями народов; исследование феномена всемирных игр кочевников как исторического наследия народов мира, современного состояния и будущего; научно-методическое обоснование различных аспектов традиционной физической культуры и этноспорта.

На этом мы остановим первую часть рассказа о становлении Всемирных игр кочевников. В следую­щих публикациях расскажем, как игры покинули территорию Кыргызстана и были проведены в Турции и почему следующие состязания были доверены нашей стране.