И это неудивительно, ведь суфийский поэт, философ и проповедник сыграл ключевую роль в распространении ислама среди тюркоязычных народов.

Яссауи родился в городе Яссы в 1093 году и ушел из жизни в 1166-м в городе Исфиджаб, современном Сайраме в Туркестанской области. Описывая детство мыслителя, биографы отмечают, что он воспитывался в просвещенной семье. Согласно легенде, первым учителем и воспитателем Яссауи был Арыстанбаб. А когда наставник умер, юный Ахмет прибыл в город Яссы, так назывался тогда Туркестан.

Яссауи был полиглотом, владел несколькими языками, рано начал изучать восточную поэзию, писать стихи на арабском, чагатайском, персидском и тюркском. Он получил образование в медресе Имама Юсуфа Хамадани в Бухаре. А в родной Яссы вернулся уже как знаток суфизма.

«Ходжа Ахмет Яссауи был первым талантливым тюркским поэтом, написавшим свои произведения на огузско-кыпчакском диалекте. Среди наиболее известных его произведений – «Диван-и Хикмет» («Книга муд­рости»), «Мират-ул Кулуб» («Зеркало души»), «Пакыр-нама» («Сказание о бедном»). Но наиболее известной считается его «Книга мудрости», которая написана на старотюркском языке с кыпчакским диалектом и относится к общему наследию тюркоязычных народов. «Диван-и Хикмет» переписывался множество раз, редактировался, дополнялся. Рукописи произведения хранятся в библиотеках Ташкента, Санкт-Петербурга, Стамбула и в Алматы», – отмечала доктор исторических наук, известный тюрколог ­Айман ­Досымбаева в своих трудах.

В последние десятилетия «Диван-и Хикмет» несколько раз переиздавался как за рубежом, так и в Казахстане. Айман ­Досымбаева считает, что мусульманская культура, представленная целой плеядой мыслителей эпохи, объективно нуж­давшаяся в создании совершенно новой идеологии, которая бы основывалась на ценностях тюркоязычных народов, нашла свое воплощение в идеях Ходжи Ахмета Яссауи. Его учение, отраженное в хикметах, было очень востребовано среди его учеников-последователей, многие из которых стали поэтами, основателями религиозных и поэтических школ.

Спустя более 200 лет после смерти Яссауи правитель Тимур решил воздвигнуть мавзолей на мес­те захоронения мыслителя, уже получившего звание святого. Тимур сам руководил созданием плана и строительством мавзолея в период с 1396 по 1399 год. Специально для этого были приглашены мастера из Персии, Ирана, Азербайджана и Индии. Помимо сотен людей, для строительства мавзолея сюда привезли даже около ста слонов.

Интересный момент: о самом строительстве есть легенда, согласно которой рабочим все время мешал появлявшийся из ниоткуда бык. Он постоянно все рушил вокруг. Но однажды Тимуру приснился святой, который рекомендовал вначале построить усыпальницу на могиле учителя Яссауи Арыстанбаба. И только после того, как был возведен этот ­мазар, дело сдвинулось с мертвой точки... Надо сказать, что качество изготавливаемых вручную кирпичей было высоким, как и мас­терство строителей, это позволило зданию сохраниться до наших дней.

Айман Досымбаева в статье, опуб­ликованной на сайте Института истории и этнологии им. Ш. Ш. Уали­ханова, дает следующее описание: «Мавзолей шириной 46,5 м и длиной 65 м ориентирован с юго-востока на северо-запад. В процессе его возведения использовалось множество различных архитектурных моделей и способов для строительства большого портала, нескольких кумбезов и многочисленных комнат.

Сердцевиной мавзолея считается құлпытас Ходжа Ахмета Яссауи, установленный на месте его захоронения. Эпиграфические надписи на стенах, фризах содержат выдержки из сур Корана. Мозаичные украшения михраба, расположенного в западной части мавзолея, и использование бело-голубой майолики в качестве элемента декора придают помещению особый колорит и воспринимаются как шедевр архитектуры средневековых мастеров строительного и прикладного искусства. Стоит отметить, что благодаря особенной конструкции в мавзолее уникальная акустика, и это особенно заметно, когда звучит молитва священннослужителей.

Один из основных атрибутов памятника культуры – Тайқазан, установленный в центральном зале. Это орнаментированный шедевр литейного искусства, в верхней его части по периметру наружной стенки есть 32 выпуклых налепа. Ниже, также по периметру наружной стенки, нанесена надпись, выполненная арабской вязью. Надпись гласит: «Сосуд для воды». К слову, внутри этого храма есть настоящий колодец, вода из которого также считается чудодейст­венной».

Закономерно, что сегодня мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

...По легенде в 63 года Ходжа ­Ахмет Яссауи предпочел мирской суете служение Всевышнему. Последние годы он провел в подземной келье. Добровольно отказаться от света и уйти в подземелье суфий решил, когда достиг возраста пророка ­Мухаммеда. К слову, это убежище сохранилось по сей день. В начале 1990-х спуститься туда мог каждый желающий, однако потом, когда поток туристов в мавзолей увеличился в разы, его закрыли решеткой, и теперь лицезреть келью великого суфия можно только снаружи.

В мавзолее также покоятся ханы Абылай, Жолбарыс, Суйиниш, Есимхан, Тауке, Касым и другие правители, Казыбек-би, Богенбай-батыр, дочь Улугбека и супруга правителя тимуридов Рабия Султан бегим, десятки других знаковых для казахского народа личностей.

Кроме мавзолея, в комплекс также входят старинная баня, мечеть, пантеон и библиотека. Это одно из самых популярных мест у паломников. В народе верят, что посещение мавзолея великого суфия очищает, меняет энергетику, его даже называют малым хаджем. Помимо паломников, чтобы увидеть архитектурное чудо и прикос­нуться к Тайқазану – символу изобилия и процветания, сюда круглый год приезжают турис­ты со всего мира.