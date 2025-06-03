Верховный суд разъяснил порядок

Свежий выпуск
49
Нурали Мансуров

Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев провел пленарное заседание высшего судебного органа, в работе которого участвовали председатели судебных коллегий и судьи ВС, ученые, члены научно-консультативного совета, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, нотариата. Обсуждены проекты нормативных постановлений (НП) о применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке, о судебной власти и внесении поправок.

фото предоставлено пресс-службой Верховного суда

Было отмечено, что к кассационной инстанции предъявляются высокие требования с целью упорядочения отправления правосудия, исключения возможных ошибок и неясностей. В проекте НП приведены основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, перечень лиц, обладающих правом подачи жалобы, протеста. Изложены требования к содержанию жалобы, регламентирован порядок действий кассации при поступлении жалобы, при принятии решения по результатам проверки судебных актов нижестоящих судов и доводов сторон, сообщила пресс-служба ВС РК.

#суд #кассация #разъяснение

Популярное

Все
На Капшагае током убило ребенка
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
Диалог со зрителем на языке картин
Победителям – медали и звания
Преступный бизнес на авто
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
Сложность натуры
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Мир спасет добродетель
Верховный суд разъяснил порядок
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Токаев переговорил с Путиным
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Таяние ледников – проблема всего человечества
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Преступный бизнес на авто
Единовременную соцвыплату получат пенсионеры
Летом в поездах поедет треть страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]