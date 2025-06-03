Было отмечено, что к кассационной инстанции предъявляются высокие требования с целью упорядочения отправления правосудия, исключения возможных ошибок и неясностей. В проекте НП приведены основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, перечень лиц, обладающих правом подачи жалобы, протеста. Изложены требования к содержанию жалобы, регламентирован порядок действий кассации при поступлении жалобы, при принятии решения по результатам проверки судебных актов нижестоящих судов и доводов сторон, сообщила пресс-служба ВС РК.