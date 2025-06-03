Верховный суд разъяснил порядок
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Нурали Мансуров
Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев провел пленарное заседание высшего судебного органа, в работе которого участвовали председатели судебных коллегий и судьи ВС, ученые, члены научно-консультативного совета, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, нотариата. Обсуждены проекты нормативных постановлений (НП) о применении законодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке, о судебной власти и внесении поправок.