Вернуть доброе имя

Несмотря на принятие в 1993 году Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», ряд категорий безвинно пострадавших так и не был реабилитирован.

Зиябек Кабульдинов, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал судьбоносное обращение по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода: «Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено соз­дать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий».

Историческое сообщество страны встретило эту инициативу с воодушевлением. Думается, обращение нашло живой отклик и в сердце каждого казахстанца: ведь практически в каждой семье есть репрессированные предки. Никого из нас не оставили равнодушным слова Главы государства о том, что «политические репрессии 20–50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа».

Глава государства особо подчеркивает: «Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза».

Первая половина ХХ века стала одним из самых трагических периодов и в казахской истории. Наш народ прошел через череду страшных потрясений, и в этом ряду можно упомянуть жестокое подавление восстания 1916 года, гражданскую войну, раскулачивание и насильственную коллективизацию, политические репрессии.

Подтверждением трагичности того времени служат слова Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Для казахского народа весь XX век состоял из страшных событий, которые другим народам могли присниться только в кошмарном сне. Я поражаюсь той фантастической выносливости и тому неимоверному долготерпению, с которыми мой народ пережил все эти ужасы».

Как подчеркнул в обращении Касым-Жомарт Токаев, «через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны».

Особо остановился Глава государства на вопросе депортированных народов: «Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию».

Безусловно, составной частью массовых репрессий стала политика депортации, которая усилилась накануне начала Второй мировой войны в связи с обвинениями некоторых народов в помощи враждебным СССР государствам. Советские властные структуры, надуманно заявляя о массовом шпионаже, антисоветской деятельности и бандитизме, предательстве Родины, выселяли граждан с обжитых земель, направляя в суровый край навстречу неминуемой гибели и страданиям.

Несмотря на моральные и физические трудности, переселенцы ощущали поддержку и сочувствие местного населения: часто казахи брали спецпереселенцев на постой, делились с ними последним куском хлеба. Депортированные народы нашли на казахской земле вторую родину.

С конца 80-х годов XX века в условиях перестройки и гласности по инициативе казахской интеллигенции в республике начался процесс реабилитации видных деятелей Алашского движения. 14 апреля 1993 года вышел Закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Однако, к сожалению, до сих пор данная тема остается не до конца исследованной. Архивы правоохранительных органов практически закрыты для исследователей. Поэтому новому поколению ученых предстоит проделать огромную работу по изучению трагических страниц истории народа.

Из более чем 20 категорий нереа­билитированных жертв массовых политических репрессий в Казах­стане фактически реабилитированы только 5–6 категорий, в том числе лица, осужденные приговорами и решениями так называемых судов «двоек», «троек», «коллегиями», «особыми совещаниями» прокуратуры... Поэтому необходимо продолжить данный процесс.

Существует острая необходимость в правовой реабилитации лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности по делам, возбужденным на баев и кулаков, середняков с целью конфискации их собственности. До сих пор остаются нереабилитированными сотни жертв спецоперации «Суфи» и других антирелигиозных кампаний.

Требуется юридическая реабилитация военнопленных, оказавшихся в 1939–1945 годах по вине и преступной халатности советского военного руководства в плену в Германии, Финляндии и других европейских государствах. Пройдя все тяготы и испытания концлагерей, они при первой возможности переходили на сторону партизан, союзных войск и Красной армии. Казахстан, его народ они не предавали. В соседней России Указом Президента военнопленные как жертвы политических репрессий были реабилитированы еще в 1995 году.

Ждут юридической реабилитации и граждане, осужденные за опоздание на работу, уход с нее без разрешения, присвоение нескольких колосков пшеницы и другие незначительные провинности. Подлежат политической реабилитации как жертвы репрессий «лишенцы» – люди, лишенные гражданских, в первую очередь избирательных прав, в связи со своим происхождением, родом занятий, к которым относились служители духовенства, баи, кулаки и члены их семей.

Задача настоящих и будущих поколений – продолжать строить в Казахстане демократическое и справедливое общество. «Бережно храня память о несправедливо осуж­денных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость», – подчеркнул Глава государства.