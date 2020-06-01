Статьи Вернуть доброе имя 1 июня 2020 г. 10:37 Несмотря на принятие в 1993 году Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», ряд категорий безвинно пострадавших так и не был реабилитирован.Зиябек Кабульдинов, директор Института истории и этнологии им. Ч. ВалихановаПрезидент страны Касым-Жомарт Токаев сделал судьбоносное обращение по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода: «Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий».Историческое сообщество страны встретило эту инициативу с воодушевлением. Думается, обращение нашло живой отклик и в сердце каждого казахстанца: ведь практически в каждой семье есть репрессированные предки. Никого из нас не оставили равнодушным слова Главы государства о том, что «политические репрессии 20–50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа».Глава государства особо подчеркивает: «Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 миллионов человек со всех уголков Советского Союза».Первая половина ХХ века стала одним из самых трагических периодов и в казахской истории. Наш народ прошел через череду страшных потрясений, и в этом ряду можно упомянуть жестокое подавление восстания 1916 года, гражданскую войну, раскулачивание и насильственную коллективизацию, политические репрессии.Подтверждением трагичности того времени служат слова Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Для казахского народа весь XX век состоял из страшных событий, которые другим народам могли присниться только в кошмарном сне. Я поражаюсь той фантастической выносливости и тому неимоверному долготерпению, с которыми мой народ пережил все эти ужасы».Как подчеркнул в обращении Касым-Жомарт Токаев, «через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны».Особо остановился Глава государства на вопросе депортированных народов: «Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию».Безусловно, составной частью массовых репрессий стала политика депортации, которая усилилась накануне начала Второй мировой войны в связи с обвинениями некоторых народов в помощи враждебным СССР государствам. Советские властные структуры, надуманно заявляя о массовом шпионаже, антисоветской деятельности и бандитизме, предательстве Родины, выселяли граждан с обжитых земель, направляя в суровый край навстречу неминуемой гибели и страданиям.Несмотря на моральные и физические трудности, переселенцы ощущали поддержку и сочувствие местного населения: часто казахи брали спецпереселенцев на постой, делились с ними последним куском хлеба. Депортированные народы нашли на казахской земле вторую родину.С конца 80-х годов XX века в условиях перестройки и гласности по инициативе казахской интеллигенции в республике начался процесс реабилитации видных деятелей Алашского движения. 14 апреля 1993 года вышел Закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Однако, к сожалению, до сих пор данная тема остается не до конца исследованной. Архивы правоохранительных органов практически закрыты для исследователей. Поэтому новому поколению ученых предстоит проделать огромную работу по изучению трагических страниц истории народа.Из более чем 20 категорий нереабилитированных жертв массовых политических репрессий в Казахстане фактически реабилитированы только 5–6 категорий, в том числе лица, осужденные приговорами и решениями так называемых судов «двоек», «троек», «коллегиями», «особыми совещаниями» прокуратуры... Поэтому необходимо продолжить данный процесс.Существует острая необходимость в правовой реабилитации лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности по делам, возбужденным на баев и кулаков, середняков с целью конфискации их собственности. До сих пор остаются нереабилитированными сотни жертв спецоперации «Суфи» и других антирелигиозных кампаний.Требуется юридическая реабилитация военнопленных, оказавшихся в 1939–1945 годах по вине и преступной халатности советского военного руководства в плену в Германии, Финляндии и других европейских государствах. Пройдя все тяготы и испытания концлагерей, они при первой возможности переходили на сторону партизан, союзных войск и Красной армии. Казахстан, его народ они не предавали. В соседней России Указом Президента военнопленные как жертвы политических репрессий были реабилитированы еще в 1995 году.Ждут юридической реабилитации и граждане, осужденные за опоздание на работу, уход с нее без разрешения, присвоение нескольких колосков пшеницы и другие незначительные провинности. Подлежат политической реабилитации как жертвы репрессий «лишенцы» – люди, лишенные гражданских, в первую очередь избирательных прав, в связи со своим происхождением, родом занятий, к которым относились служители духовенства, баи, кулаки и члены их семей.Задача настоящих и будущих поколений – продолжать строить в Казахстане демократическое и справедливое общество. «Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость», – подчеркнул Глава государства.Вспомнить всехУченые-историки с большим одобрением встретили поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Георгий Кан, доктор исторических наук, профессор, член Ассамблеи народа КазахстанаЗа прошедшее время много сделано для увековечивания их памяти. В нынешнем году, например, общественный республиканский фонд «Кахармандар» создал общественную комиссию, в состав которой в числе других ученых-историков вхожу и я. Нами разработан план по основным аспектам реабилитации жертв политических репрессий, требующий глубокой научной разработки на документальной основе. Как отметил в своем обращении Глава государства, репрессии затронули почти каждую казахстанскую семью. И госкомиссия нужна для восстановления исторической справедливости, ведь белых пятен, связанных с репрессиями, в истории нашей страны все еще очень много. Есть такое крылатое выражение: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат – война не окончена!». Следуя этой истине, нужно, чтобы все без исключения жертвы, пострадавшие от политических репрессий, были реабилитированы. Такой подход с точки зрения исторической справедливости объединяет и сплачивает общество. Он актуален для нашей страны и нашего народа, ведь исторически сложилось так, что именно Казахстан и казахский народ массово пострадали в годы политических репрессий. Весь цвет казахской интеллигенции во главе с лидерами движения «Алашорда» был физически уничтожен. Территория Казахстана стала местом поселения репрессированных и депортированных сюда десятков народов. Здесь разместилось более 10 лагерей и тюрем. Главные из них – Карлаг и АЛЖИР.Реабилитация всех без исключения жертв массовых политических репрессий – это, по сути, реабилитация духовной жизни казахстанского народа. На членов долгожданной государственной комиссии, создать которую в ближайшее время поручил Глава государства, возлагается большая гражданская ответственность. Войти в нее должны прежде всего умеющие работать с архивами известные ученые-историки и филологи, юристы, политологи, общественные и государственные деятели, представители АНК, этнокультурных объединений и обязательно представители СМИ.Сделать выводыВпервые тема реабилитации жертв политических репрессий была поднята в 1987 году в период перестройки, объявленной в СССР. Буркитбай Аяган, директор Института истории государства МОН РК, профессор В Казахстане в 1993 году была создана комиссия Верховного Совета РК под руководством депутата, директора Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Манаша Козыбаева. Тогда сотрудники органов прокуратуры и суда признали, что реабилитация коснулась в основном тех, на кого заводились дела и имелись документы. Однако историки хорошо знают о том, что органы НКВД тщательно уничтожали свои документы, а многие люди подвергались репрессиям не на основании судебных решений, а по указанию Николая Ежова. В частности, по делам так называемых «врагов народа» были арестованы и сосланы в исправительные лагеря сотни тысяч людей. Депортация многих народов также проходила без решения суда. Сегодня за рубежом проживает около 5 млн этнических казахов, предки которых были вынуждены покинуть родные земли в 20–30-е годы прошлого столетия из-за голода и притеснений. Историки предполагают, что около 500 тыс. человек тогда ушли за рубеж. Одна из важных проблем заключается в том, что при возвращении на историческую родину потомки таких людей зачастую не имеют никаких соответствующих документов. Надо отметить, что вся репрессивная машина тоталитарного периода работала на основе карательных законов. Существовал так называемый закон о колосках, беспощадно применяемый по отношению к сельским труженикам, которых сажали за ведро зерна или по доносу соседа. Под эти статьи попадали люди всех национальностей: они уходили по этапу на десятки лет, многие из них так и не вернулись домой. Учитывая все эти белые пятна истории, несколько месяцев назад группа историков написала письмо на имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В нем мы отметили, что прежний Закон РК 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» не раскрывает всю глубину драмы и трагедии, постигшей народы нашей страны. Глава государства на основании этого обращения поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Ее членам предстоит изучение большого количества ранее не исследованных материалов, в том числе в архивах зарубежных государств. В течение 2–3 лет госкомиссия обязана будет доложить об итогах своей работы Президенту и Парламенту. Думаю, проведенная работа станет гуманным актом по отношению к людям, безвинно погубленным тоталитарным режимом. Мы даже не знаем точного количества людей, покинувших страну, и число репрессированных, потому что до сих пор не проводилась целостная работа. Надо всегда помнить: коренное население нашей страны перенесло огромные тяготы и невосполнимые потери. В 1917 году казахов насчитывалось примерно около 6 млн человек. По итогам переписи 1939 года их осталось всего 2 млн 600 тыс. человек. Но, несмотря на ужасные испытания, выпавшие на долю казахской нации, она смогла сохранить себя как этнос. Восстановить справедливостьИнициатива Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий – очередной шаг нашей страны в деле восстановления исторической справедливости. Такое мнение выразил заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.Ануар Калмыков«Репрессии тех лет – это незаживающая рана на теле нашей истории. Массовость, закрытость, секретность процессов, к сожалению, оставили много белых пятен. Не все безвинно репрессированные реабилитированы. По нашим данным, на сегодня есть потребность в рассмотрении почти 6 тысяч дел. Мы должны реабилитировать и тех, кто боролся за права нашего народа. К примеру, участников народных восстаний в 1910–1930-х годах. Так, из 500 участников Батпаккаринского восстания 1929 года реабилитированы только 3 человека. Историю не изменить, поломанные судьбы не восстановить, жизни людей не вернуть, но наш долг перед их потомками, перед будущими поколениями казахстанцев – сохранить светлую память о невинно осужденных», – написал Даурен Абаев на своей странице в социальной сети Facebook.Он отметил, что миссия нового органа – организовать системную работу в целях полной политической и юридической реабилитации жертв политических репрессий.Заместитель руководителя АП проинформировал, что Президентом перед комиссией поставлен ряд задач, в рамках которых предстоит вести работу. Так, будет проводиться выработка предложений в законодательство о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Комиссия займется утверждением категорий лиц, приравниваемых к жертвам массовых политических репрессий и подлежащих политической реабилитации. В компетенции комиссии будет также выработка рекомендаций по увековечению памяти реабилитированных, розыску и содержанию в надлежащем порядке мест их захоронения, рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам восстановления прав реабилитированных.«Перечисленные задачи четко очерчивают контур работы Госкомиссии. Об ее ходе общественность будет регулярно информироваться», – отметил Даурен Абаев. Ради исторической правдыФактически сразу же после обретения Казахстаном независимости в стране началась работа по реабилитации жертв политических репрессий. Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» СКГУ им. М. Козыбаева, кандидат исторических наук, доцентУчеными, государственными и общественными деятелями, музейными и архивными работниками, деятелями культуры и искусства, членами Ассамблеи народа Казахстана, потомками репрессированных и насильно переселенных в Казахстан за прошедшие годы проделана колоссальная работа по сохранению и увековечиванию памяти граждан, невинно пострадавших от тоталитарного режима. Важное значение для проведения этой работы имело принятие в 1993 году Закона РК «О реабилитации жертв политических репрессий», в который неоднократно вносились изменения и дополнения.За годы независимости в Казахстане изданы многочисленные научные труды по теме репрессий, создано общественное объединение «Мемориал», подготовлена «Книга памяти», в каждом регионе открыты мемориалы, музеи, скульптурные экспозиции, увековечены имена выдающихся деятелей, подвергшихся репрессиям, в названиях улиц, населенных пунктов, учреждений. С 2010 года по инициативе Ассамблеи народа Казахстана запущен международный проект «Память во имя будущего», благодаря которому ежегодно в канун Дня памяти жертв политических репрессий и голода объединяются усилия ученых, архивистов, общественности, потомков репрессированных по восстановлению исторической справедливости и приданию общественного резонанса этой проблеме не только в Казахстане, но и в других странах постсоветского пространства. Вместе с тем на сегодняшний день необходимы систематизация и координация проведения научных исследований по данной теме: обобщение и анализ опубликованных научных трудов, определение приоритетных направлений, выявление белых пятен, проблемных научно-теоретических и морально-этических вопросов потенциальных исследований, разработка общенациональных научных проектов. Необходим доступ ученых к документам и материалам с грифом «совершенно секретно» государственных и ведомственных архивов, в том числе архивов КНБ, работа ученых в зарубежных архивах. Крайне важен анализ перечня отдельных категорий лиц, ранее не подлежащих реабилитации, а также применения принципа «сплошной» реабилитации по отношению к отдельным категориям граждан. В связи с этим весьма актуальным стало обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. В нем совершенно справедливо определяются хронологические рамки начала политических репрессий – 20–50-е годы XX века, так как они проявились с первых шагов становления тоталитарного режима.Утверждение в сознании общества исторической правды и смысла уроков истории – долг ученых и современников событий. Наше величие будет определяться исторической правдой и выявлением истинных причин и последствий, а не затушевыванием и замалчиванием тех негативных и трагических моментов, которые имели место быть.