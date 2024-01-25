Вернуть скоростной поезд «Алматы - Оскемен» просят жители ВКО

Сенат, Транспорт, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На сегодня с ВКО до Алматы курсирует лишь один поезд, который едет 27 часов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители Восточно-Казахстанской области не раз поднимали проблему железнодорожного сообщения в регионе. Во время встреч с сенатором Ольгой Булавкиной этот вопрос был поднят вновь. Обратить внимание на запросы восточно-казахстанцев в своем депутатском запросе сенатор попросила премьер-министра страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, сегодня с ВКО до Алматы курсирует лишь один поезд, который пребывает в пути 27 часов.

- До сентября 2022 года по направлению Алматы – Оскемен курсировал поезд Тальго, отвечавший всем требованиям безопасности и комфорта пассажиров, и занимавший 16 часов в пути. Однако, по информации АО «Пассажирские перевозки», этот маршрут был закрыт из-за нерентабельности, что вызвало определенный дефицит билетов и неудобства для населения. Отмечу, что автомобильное сообщение с городом Алматы затруднено ввиду ремонта республиканской трассы, а также неблагоприятных погодных условий в зимний период, - озвучила депутат.

Отметила сенатор и проблему отсутствия железнодорожного сообщения у жителей города Риддер с приграничными регионами России - Алтайским краем и Новосибирской областью. По словам жителей региона, этот факт сдерживает развитие торговых и социальных связей, а также туризма в регионе.

В этой связи, депутат попросила рассмотреть вопрос возобновления скоростного железнодорожного маршрута до Алматы, а также оказать содействие в решении вопроса налаживания железнодорожного пассажирского сообщения с Россией на межгосударственном уровне, в том числе на площадке следующего Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

#Сенат #Алматы #ВКО #поезд #Ольга Булавкина

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