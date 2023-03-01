Весенний призыв в армию начался в Казахстане

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Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков на брифинге в СЦК рассказал о весенней призывной кампании, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Бауыржан Артыков напомнил, что 2 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым с 1 марта на территории страны будут осуществляться мероприятия весеннего призыва граждан на срочную воинскую службу.

«С 1 марта на призывных пунктах местных исполнительных органов начали работу 195 городских и районных призывных комиссий, под председательством заместителей акимов. До 1 июля ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан пополнят более 18 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва», - сказал он.

В справочной информации к брифингу указано, что всего подлежит призыву 18 402 человека, в том числе: в Вооруженные силы – 7 785 человека; в Национальную гвардию – 6 823; в Пограничную службу КНБ – 3 400; в МЧС – 306; в Службу государственной охраны – 88.

«Призыв и увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, будут организованы и проведены в соответствии с действующим законодательством. Оповещение призывников, подлежащих призыву, осуществляется путем направления персональных повесток, которые доставляются по домашним и служебным адресам. При этом, в целях автоматизации процесса, с 2021 года оповещение призывников проводится также путем рассылки SMS-уведомлений», - сообщил Бауыржан Артыков.

Спикер также напомнил, что воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями.