Виртуальные квартиры за реальные деньги

Закон и Порядок
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области задержан мастер виртуозных обманов со сдачей в аренду квартир.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Используя чужие фотографии, 33-летний мошенник из Алматинской области размещал объявления о сдаче квартир, в том числе в Петропавловске. Он заверял клиентов, что все квартиры почти забронированы, но если будет предоплата, то появится эксклюзивное предложение. Мошенник взимал от 5 до 45 тыс. тенге в качестве предоплаты, после чего блокировал телефонные номера и исчезал. Полицейские СКО установили личность афериста и передали в суд материалы по 16 эпизодам. В итоге он осужден на четыре года условно.

Всего за 2024 год в СКО было зарегистрировано 756 интернет-мошенничеств, из них свыше 180 связаны с продажей товаров и услуг через сервисы бесплатных объявлений и в социальных сетях, уточняет пресс-служба ДП СКО.

#суд #мошенничество #СКО

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