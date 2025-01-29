Виртуальные квартиры за реальные деньги

Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Забвению не подлежит
Между «уже» и «еще»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Изучаем установки Президента
Стабильно и подконтрольно
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
На перекрестке культур
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год