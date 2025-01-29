Виртуальные квартиры за реальные деньги

Используя чужие фотографии, 33-летний мошенник из Алматинской области размещал объявления о сдаче квартир, в том числе в Петропавловске. Он заверял клиентов, что все квартиры почти забронированы, но если будет предоплата, то появится эксклюзивное предложение. Мошенник взимал от 5 до 45 тыс. тенге в качестве предоплаты, после чего блокировал телефонные номера и исчезал. Полицейские СКО установили личность афериста и передали в суд материалы по 16 эпизодам. В итоге он осужден на четыре года условно.

Всего за 2024 год в СКО было зарегистрировано 756 интернет-мошенничеств, из них свыше 180 связаны с продажей товаров и услуг через сервисы бесплатных объявлений и в социальных сетях, уточняет пресс-служба ДП СКО.