В Бразилии вступил в силу закон о регулировании цифровых платформ и соцсетей для несовершеннолетних

Меры приняты для защиты детей от вредоносного контента, а также от влияния алгоритмов, которые могут вызывать зависимость, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Платформы обязаны проверять возраст пользователей по документам или биометрии, а аккаунты подростков — привязывать к профилям родителей. При необходимости взрослые смогут блокировать переписки с незнакомцами, запрещать денежные переводы и следить, сколько ребенок проводит времени в приложениях.

Соцсети также должны удалять контент с признаками сексуальной эксплуатации детей и сообщать о таких случаях властям. За нарушение требований компаниям грозят штрафы до 50 миллионов реалов - это около девяти миллионов долларов, блокировка аккаунтов или даже полный запрет деятельности.



