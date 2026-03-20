Власти Бразилии ограничили доступ детей к соцсетям

Айман Аманжолова
В Бразилии вступил в силу закон о регулировании цифровых платформ и соцсетей для несовершеннолетних

Меры приняты для защиты детей от вредоносного контента, а также от влияния алгоритмов, которые могут вызывать зависимость, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Платформы обязаны проверять возраст пользователей по документам или биометрии, а аккаунты подростков — привязывать к профилям родителей. При необходимости взрослые смогут блокировать переписки с незнакомцами, запрещать денежные переводы и следить, сколько ребенок проводит времени в приложениях.

Соцсети также должны удалять контент с признаками сексуальной эксплуатации детей и сообщать о таких случаях властям. За нарушение требований компаниям грозят штрафы до 50 миллионов реалов - это около девяти миллионов долларов, блокировка аккаунтов или даже полный запрет деятельности.

 

Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Особенный фильм про сильных людей
Домики для пернатых друзей
Культурный код – основа креативной экономики
Радуют глаз ковры Приаралья
Теңге алу и қыз қуу – на полигоне
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Человеческий капитал – основа сильного государства
Свыше 15 тыс. обращений принято в контакт-центре «СК-Фармация» в этом году
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
День национальных видов спорта отмечают в Казахстане
Лучшие практики «Келешек мектептері»
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Про любовь
Наполнить сердца и души радостью
Подари букет, который не вянет
Источники духовной силы
Второй Сингапур, Хайнань или Доха: вице-премьер рассказал об особом правовом статусе Алатау
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Клубок ниток превращается...
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Катар несет многомиллиардные убытки из-за ударов Ирана по С…
Казахстан обошёл Францию и Сингапур в мировом рейтинге счас…
За год расходы казахстанцев на главное блюдо Наурыза выросл…
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

