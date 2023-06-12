Вместе – к новым целям

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Дина Боранбаева

Делегат Международного форума волонтеров от области Жетысу Динара Бакирова уверена: встреча в Астане станет мощнейшим стимулом для покорения новых высот.

фото из личного архива Динары Бакировой

Объявлены участники Международного форума волонтеров, который пройдет в столице Казахстана 20–21 июня. Главная его цель – продвижение инициативы Главы государства, озвученной на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по проведению Международного года мобилизации добровольцев в целях развития.

Мероприятие станет одним из масштабных событий для волонтеров: здесь представят успешный казахстанский и мировой опыт, а также сообща выработают новаторские подходы для дальнейшего развития волонтерских организаций. Каждый регион страны представят по четыре делегата – это самые успешные и активные общественные помощники.

Среди счастливчиков, представляющих область Жетысу, – Динара Бакирова. Волонтерской деятельностью она занимается сразу в двух направлениях: организация бесплатного обучения творческим навыкам детей и молодежи, в том числе в инклюзивных группах, а также решение экологических проблем родного края.

Общественное объединение «Алтын Адам шеберлер орталығы» было создано два года назад. Главная его идея – популя­ризация национальных видов рукоделия. Этим творческим навыкам, подчеркивает Динара Сериковна, она мечтала обу­чать подрастающее поколение. Так, на собственные средства был организован единственный в своем роде креатив-этноцентр «Мамания өнер мектебі», который на сегодня успешно действует в четырех районах области.

– Открыты филиалы в городах Текели, Талдыкоргане, Саркане и селе Койлык, – рассказывает руководитель ОО «Алтын Адам шеберлер орталығы». – На данный момент в них трудоустроены 15 мастеров, трое из которых имеют инвалидность. В центрах проводятся круглогодичное бесплатное обучение творческим навыкам детей и молодежи и ранняя профессиональная ориентация всех слоев населения, в том числе с инклюзией. Наши школы посещают более сорока ребят с такими диагнозами, как аутизм, синдром Дауна, ДЦП. Занятия способствуют социализации и благотворно сказываются на их сос­тоянии. В будущем мы очень надеемся расширить сеть «Мамания өнер мектебі» по всей области.

«Алтын Адам шеберлер орталығы» – постоянный, а главное – уже узнаваемый участник областных, республиканских и международных выставок ремесленников, туристических этнофестивалей, благотворительных акций.

А в феврале нынешнего года Динара Бакирова возглавила филиал ОО «Kaz Eco Patrol» по области Жетысу. Вопросами чистоты и озеленения родного края активистка занималась и ранее, организуя массовые уборки территории города. Теперь эта работа при­обрела масштаб: организация при поддержке республиканского движения объединяет под своим крылом молодых экоактивистов края, занимается вопросами сохранения уникального зеленого фонда Жетысу. Так, экопатруль является соорганизатором Фес­тиваля цветения яблони Сиверса в Сарканском районе, способствует возрож­дению станции юных натуралистов в Талдыкоргане, а также регулярно участ­вует во всех субботниках.

В целом за годы работы двумя объединениями в области организовано более 150 различных мероприятий. Это выставки, этнофестивали, инклюзивные ярмарки, мастер-классы, очистки территорий. Образовательной и благотворительной работой охвачено несколько тысяч человек. За многочисленные достижения общественники были удостоены респуб­ликанской премии «Жомарт жүрек», а также звания «Лучшее объединение 2022 года». Однако, подчеркивает делегат предстоящего форума, главной наградой для каждого, кто считает себя волонтером, была и остается возможность приносить пользу и бескорыстно служить на благо общества.

Сейчас волонтер готовится к важному событию года – Международному форуму, возлагая на встречу единомышленников большие надежды.

– Это своеобразный итог нашей деятельности. Я бы хотела, чтобы добровольцев знали, гордились ими, – делится Динара Бакирова. – Их работа невидима, но она бесценна. А потому огромную радость вызывает особое внимание Главы государства к волонтерскому движению. Для каждого из нас, уверена, эта встреча станет вдохновением и стимулом для дальнейшей работы. Воодушевившись яркими примерами и заручившись поддержкой Президента страны, мы сможем принести обществу еще больше пользы и привлечь в наши ряды новых людей с открытым сердцем.

#Астана #Жетысу #волонтеры #форум

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