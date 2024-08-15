Вместе с молодежью!

Статьи
3
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде фестивалем в формате Open Air завершилась праздничная декада в честь Международного дня молодежи.

фото областного молодежного ресурсного центра

За каждым днем национальной молодежной декады «Вмес­те с молодежью!» была закреп­лена специальная тема. Как сообщил директор областного молодежного ресурсного центра ­Алиби ­Басаров, в рамках праздника в регионе состоялись акции «Таза Қазақстан», «Жас келсе, іске!», «Денсаулық – зор байлық», «Ғылым таппай, мақтанба!», «Мейірімділік мекені», «Адал азамат», «Еңбек бәрін де жеңбек», «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек», «Қорған 24» и другие. В общей сложности при участии около 50 тыс. молодых людей было проведено 385 различных мероприятий.

В ходе вечера, который прошел на площади Дома дружбы, замес­титель акима области ­Шахмардан ­Байманов наградил лучших представителей кызылординской молодежи. В частности, почетными грамотами Министерства культуры и информации отмечены ­Торебек Дармаганбетов и ­Алмат Куанышбаев, благодарственными письмами – Даулетхан ­Акайдаров и Жанарыс Тебекбаев. Десяти парням и девушкам вручены благодарственные письма акима области, еще шесть активистов удостоены призов за победу в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары».

На фестиваль под открытым небом собрались около 3 тыс. молодых людей. Прекрасное праздничное настроение участникам мероприятия создали известные шоумены ­Нурлыбек и ­Акылбек, а также отечественные эстрадные артисты Ilhan и Baha.

#Кызылорда #фестиваль #Open Air #День молодежи

Популярное

Все
В среднем на семь тысяч процентов возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Чтобы старость была счастливой
Ставить цели и добиваться их
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Как предотвратить изменение климата?
Решить проблему дефицита
Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Искусственный интеллект поможет будущим мамам
Каждый второй брак распадается в Северо-Казахстанской области
Родоначальник аграрной науки
По стопам бабушек
Танцуй, пока молодой!
«Окжетпес» лидирует в Первой лиге, а «Актобе» – в Премьере
Да здравствует солнце лучистое!
Серебряного призера летней Олимпиады тепло встретили в столичном аэропорту
Кто представит Казахстан в жамбы ату
В новый сезон с новым дирижером
Здесь был Абай
Зеленый фонд спасают от вредителей
Язык музыки – язык дружбы
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Главы государств ЦА и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы»
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Здесь чтят традиции кочевников
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
Интеграция отвечает общим целям
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Улучшить условия, усилить безопасность, найти учителей
Язык музыки – язык дружбы
В новый сезон с новым дирижером
Здесь был Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]