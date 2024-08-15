Вместе с молодежью!

За каждым днем национальной молодежной декады «Вмес­те с молодежью!» была закреп­лена специальная тема. Как сообщил директор областного молодежного ресурсного центра ­Алиби ­Басаров, в рамках праздника в регионе состоялись акции «Таза Қазақстан», «Жас келсе, іске!», «Денсаулық – зор байлық», «Ғылым таппай, мақтанба!», «Мейірімділік мекені», «Адал азамат», «Еңбек бәрін де жеңбек», «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек», «Қорған 24» и другие. В общей сложности при участии около 50 тыс. молодых людей было проведено 385 различных мероприятий.

В ходе вечера, который прошел на площади Дома дружбы, замес­титель акима области ­Шахмардан ­Байманов наградил лучших представителей кызылординской молодежи. В частности, почетными грамотами Министерства культуры и информации отмечены ­Торебек Дармаганбетов и ­Алмат Куанышбаев, благодарственными письмами – Даулетхан ­Акайдаров и Жанарыс Тебекбаев. Десяти парням и девушкам вручены благодарственные письма акима области, еще шесть активистов удостоены призов за победу в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары».

На фестиваль под открытым небом собрались около 3 тыс. молодых людей. Прекрасное праздничное настроение участникам мероприятия создали известные шоумены ­Нурлыбек и ­Акылбек, а также отечественные эстрадные артисты Ilhan и Baha.