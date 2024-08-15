Вместе с молодежью! Статьи 15 августа 2024 г. 6:00 3 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области В Кызылорде фестивалем в формате Open Air завершилась праздничная декада в честь Международного дня молодежи. фото областного молодежного ресурсного центра За каждым днем национальной молодежной декады «Вместе с молодежью!» была закреплена специальная тема. Как сообщил директор областного молодежного ресурсного центра Алиби Басаров, в рамках праздника в регионе состоялись акции «Таза Қазақстан», «Жас келсе, іске!», «Денсаулық – зор байлық», «Ғылым таппай, мақтанба!», «Мейірімділік мекені», «Адал азамат», «Еңбек бәрін де жеңбек», «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек», «Қорған 24» и другие. В общей сложности при участии около 50 тыс. молодых людей было проведено 385 различных мероприятий. В ходе вечера, который прошел на площади Дома дружбы, заместитель акима области Шахмардан Байманов наградил лучших представителей кызылординской молодежи. В частности, почетными грамотами Министерства культуры и информации отмечены Торебек Дармаганбетов и Алмат Куанышбаев, благодарственными письмами – Даулетхан Акайдаров и Жанарыс Тебекбаев. Десяти парням и девушкам вручены благодарственные письма акима области, еще шесть активистов удостоены призов за победу в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары». На фестиваль под открытым небом собрались около 3 тыс. молодых людей. Прекрасное праздничное настроение участникам мероприятия создали известные шоумены Нурлыбек и Акылбек, а также отечественные эстрадные артисты Ilhan и Baha. #Кызылорда #фестиваль #Open Air #День молодежи