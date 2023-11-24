Вместо молока

Министр труда и социаль­ной защиты населения Светлана Жакупова провела встречу с руководителями профсоюзных организаций Казахстана. Глава МТСЗН рассказала представителям горняков, металлургов, угольщиков, нефтяников, энергетиков, атомщиков, железнодорожников, строителей и другим отраслевым союзам о поправках в законодательство, в частности, предусматривающих внедрение специальной социальной выплаты гражданам, длительное время работающим во вредных условиях труда. Министр сообщила, что число работников, которые смогут получать спецсоцвыплату, и ее размеры будут ежегодно увеличиваться.

Светлана Жакупова подчерк­нула, что пакет поправок в законодательство, предусматривающих эту меру, разработан в целях реализации поручения Главы государства, озвучен­ного в Послании народу Казахстана. Соответствующий законопроект принят Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

– Обязательными условия­ми назначения спецсоцвыплаты является достижение работником 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние 7 лет, – сообщила министр.

Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: спе­циальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ), из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ, за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся накоп­лений.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в спе­циальный перечень, насчитывающий более 2 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Министр отметила, что выплата будет осуществляться до достижения пенсионного возраста. С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, в 2025 году – свыше 42 тыс., в 2026 году – более 47 тыс.