Когда и как казахстанцы увидят открытие Олимпиады в Париже

Торжественное открытие Олимпийских игр в Париже состоится уже сегодня, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтуризма и спорта рассказали о том, как пройдет церемония открытия и во сколько казахстанцы смогут увидеть ее.

«Церемония открытия впервые пройдёт в необычном формате: парад спортсменов пройдет на знаменитой реке Сена, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. Парад пройдёт по маршруту в 6 километров и завершится перед Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу. Художественным руководителем мероприятия стал театральный режиссер Томас Жолли», - говоритсяя в сообщении.

На церемонии открытия будут задействованы 3 000 артистов, также зрители смогут увидеть выступления Селин Дион и Леди Гаги.

Прямую трансляцию болельщики смогут увидеть в 22:30 по телеканалам Qazaqstan, QAZSPORT, Jibek Joly и «Хабар».