Во всей красе

Отдел казахской этнографии является жемчужиной Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Само здание – памятник истории и архитектуры, достопримечательность Усть-Каменогорска. Одноэтажное каменное строение с узорным фасадом было построено 110 лет назад. До революции в нем торговали фаянсовой и стеклянной посудой. В советский период какое-то время здесь располагался ресторан.

Сейчас в исторических стенах размещаются экспозиции, охватывающие период XIX–ХХ веков по темам казахского костюма, домашнего текстиля, ювелирных украшений, кожевенного ремес­ла, утвари, убранства юрты… Есть старинные предметы, рассказывающие о конкретных судьбах, для специалистов они бесценные. В нулевые, например, в фонд был передан керсен, который являлся собственностью переселенцев из Китая. Семья хранила 15-литровую шару 100 лет, передавая ее из поколения в поколение! Ее считали семейной святыней, притягивающей в дом счастье. Как рассказали в музее, супруги Малик и Гульсагия перебрались из Поднебесной на историчес­кую родину в годы культурной революции. Керсен они берегли как зеницу ока, искусствоведам разрешали брать его только на время выставок. Продавать отказывались наотрез. Только их сын согласился уступить чашу для музейной коллекции, и то лишь потому, что родителей не стало.

По весу 15-литровая чаша кажется несоответствующей размерам, она тянет не больше, чем на три кило. Материал представляет собой легкое, но очень прочное дерево – такое, что за век на его поверхности не появилось ни скола, ни трещинки. Корпус украшен широкой серебряной окантовкой с 54 посеребренными бляшками и чеканным восточным узором. Есть надпись арабскими буквами на казахском языке с призывом к Всевышнему о милости и счастье. По нижнему краю тонкой вязью выгравирован 255-й аят второй суры Корана. Возможно, его произносили в праздники во время обрядов, когда керсен наполняли кумысом для угощения большого числа гостей. Работавший над чашей зергер, по словам искусствоведов, вложил в ее изготовление мастерство и душу.

– На востоке Казахстана керсен или шару обычно делали на 10–15 литров кумыса, – по­яснила сотрудник музея Гульнар Бекбер­динова. – Жаль, к нашей чаше нет ожау и тостаганов. С ними «счастливый» комплект был бы полным.

Отдельный зал посвящен ювелирному мастерству восточноказахстанских зергеров. Среди экспонатов представлены молоточки, дрель, штампы, светильник, меха. Украшения, которые носили местные красавицы, выглядят более скромными и лаконичными по сравнению с теми, что носили на юге. Главный металл – серебро, главный изыск – зернь и инкрустация натуральными камнями. Любопытными экспонатами являются массивные серебряные кольца в форме птичьего клюва. С ними связаны целые легенды. В старину, когда воин отправлялся в поход, девушка отдавала ему такое кольцо с пожеланием, чтобы парень вернулся живым. Украшение служило оберегом от злых сил. А когда красавица выходила замуж и ее увозили в другой аул, она могла передать родным такой «клюв» в виде вес­точки, что у нее все в порядке.

Яркой частью экспозиции является коллекция костюмов. Мужские и женские повседневные и парадные комплекты отражают стиль, сложившийся на Казах­станском Алтае. Одежда различалась кроем, стилем, тканью, орнаментом в зависимости от того, какой статус занимал ее хозяин. Само понятие одежды входило в более широкий философский смысл «құт», означавший «изобилие, достаток, богатство».

Если в девичьих нарядах много шелка и бархата, то замужние женщины любили вельвет, кожу, войлок. По словам сотрудников, в девочках с ранних лет воспитывали бережное отношение к одеж­де, учили аккуратности. Часть комплектов, например, включают нарукавники и фартуки. Есть саукеле из села Маркаколь Курчумского района, которому больше ста лет! Свадебный головной убор почтительно передавали из поколения в поколение. И в целом благодаря глубокой культуре бережливос­ти многие наряды сохранились в прекрасном состоянии.

Отдельная тема – головные уборы. На востоке Казахстана поверх кимешека в некоторых аулах пожилые тетушки наматывали шылауыш – своего рода показатель статусности. Чем более авторитетной и мудрой считалась хозяйка, тем выше был шылауыш. Такие тюрбаны изготавливали из дорогой плотной ткани квадратной формы под названием шаршы.

Часть коллекции музей получил от известного в Усть-Каменогорске ателье почти с 30-летним опытом пошива одежды в национальном стиле. Посетители «залипают» возле чапанов, камзолов, кофт с орнаментами. Руководитель предприятия Куляш Акашова сама фанат эстетичных и прагматичных, по ее убеждению, традиционных казахских нарядов. И молодежи рекомендует вспомнить многие элементы.

– Мы начинали в 1990-е годы, когда мало кто занимался пошивом национальной одеж­ды, – рассказала предприниматель. – Русским и украинским девушкам-швеям приходилось объяснять, что такое кимешек, алаша, сырмак, какие бывают орнаменты, какой смысл они несут.

Еще одна «изюминка» отдела казахской этнографии – сценичес­кие костюмы, в которых выступали народные любимицы Роза Багланова и Бибигуль Тулегенова. По словам специалистов, несмот­ря на то что они были созданы в советское время, их можно брать за образец казахского традицион­ного женского наряда.