Вода, вода – кругом вода Статьи 5 июля 2023 г. 4:00 18 Дина Боранбаева Песчаные берега Балхаша или освежающие воды целительного Алаколя – край Жетысу порадует летним отдыхом на любой вкус. фото Дмитрия Ерофеева Совсем разные, но одинаково прекрасные Балхаш и Алаколь по праву считаются жемчужинами Семиречья. В летний сезон озера становятся главными точками притяжения туристов. Так, согласно официальным данным, в прошлом году на Алаколе отдохнуло порядка полутора миллиона человек. Данные по Балхашу скромнее – всего 50 тыс. Дело в первую очередь в сложной дороге. Также стоит учитывать, что этот водоем чаще всего выбирают для однодневного «дикого» отдыха, хотя на данный момент там расположено 18 объектов туризма. На побережье Алаколя в этом смысле есть где по-настоящему разгуляться – на выбор гостям представлен 281 объект размещения. Кроме того, в этом году за счет частных инвестиций запланирован ввод еще 14 новых мест отдыха на общую сумму в 2,5 млрд тенге. Год от года улучшается не только туристическая инфраструктура, но и путь к озеру. По информации управления туризма области Жетысу, все лето по направлению озера Алаколь семь раз в неделю осуществляются субсидируемые авиарейсы Астана – Ушарал – Астана. Ежедневно летают самолеты из Алматы до центра Алакольского района и обратно. А из Талдыкоргана полеты местная авиакомпания осуществляет 14 раз в неделю, «с возможностью увеличения количества рейсов», отмечают в ведомстве. От райцентра до курортных сел Акши и Коктума доехать на такси не составит труда. Займет путь, в зависимости от расположения базы отдыха, примерно час. Также из Астаны и Алматы, области Абай и Восточно-Казахстанской области осуществляются 11 железнодорожных рейсов, в том числе на поезде «Тальго» сообщением Астана – Достык. Что касается автомобильного пути, то на сегодня, согласно официальным данным, на автодороге Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск дорожное полотно проложено на 311 из 313,5 км. От областного центра на легковой машине путь до Ушарала занимает часа четыре, на автобусе выходит чуть дольше. По трассе организованные объезды остались буквально в четырех местах, и в основном отдыхающие едут с ветерком по новой асфальтированной дороге. По маршруту попадается немало населенных пунктов, где хорошо развит придорожный сервис. Так куда же поехать отдохнуть, спросите вы? Ответ однозначный: обязательно стоит посетить оба водоема. На каждом из них обеспечен приятный и полезный отдых с массой позитивных впечатлений. А вот куда захочется вернуться еще раз – каждый решает сам. Информационно-туристский центр Vizit Zhetysu организовал инфотуры на побережья Алаколя и Балхаша, дав возможность объективно оценить все достоинства и состояние туристических маршрутов. Озеро с надеждой Главные плюсы Балхаша можно обозначить в двух словах – вода и берег. Пляжи с не сильно мелким, но приятным на ощупь песком, пологий вход в озеро с очень плавным переходом к глубине, а также всегда теплая, в полном смысле этого слова комфортная вода прекрасно подходят для безопасного отдыха с детьми. В зависимости от местоположения на побережье встречаются и песчано-галечные пляжи. Но практически везде заход на достаточную глубину займет время: бывает, что уровень до колен и чуть выше держится десятки метров. Если любителям понырять это не понравится, то дети и мамы обычно в восторге от Балхаша, ведь с надувными кругами ребятам есть где резвиться и вдоволь накупаться. Хотя это ни в коей мере не должно снижать бдительность – вода есть вода. В безветренную погоду, когда нет волн, Балхаш становится практически прозрачным, и тогда можно заметить снующих туда-сюда рыбок, некоторые бывают размером с ладонь. А если говорить про температуру воды, то уже в начале июня она здесь вполне приятная. Сейчас же, с наступлением жарких дней, для описания ее лучше всего подходит фраза про парное молоко – из воды можно не выходить буквально часами. Конечно, грозит это солнечным ударом и ожогами, но факт остается фактом – покидать теплые соленые воды совсем не хочется. Так почему же эти чудесные берега древнейшего озера не столь популярны в сравнении с Алаколем? Главная причина – дорога. Добраться до Балхаша можно только автомобильным транспортом. От Талдыкоргана – порядка двухсот километров, но из-за состояния асфальтного покрытия, или, точнее, его отсутствия, дорога эта займет в среднем четыре часа, и выдержит ее не каждый автомобиль. Только один пример: на четырех автомобилях участников инфотура по пути было повреждено три колеса. В управлении туризма области Жетысу сообщили, что «проводятся строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильных дорог Алматы – Оскемен – Лепсы – Актогай (35–110 км), а также с. Лепсы – побережье о. Балхаш (0–27 км)». По предоставленным данным на брифинге акима области, до конца года дорога до озера Балхаш будет завершена на 70%. В 2024-м запланировано не только полностью закончить эти работы, но и начать строительство прибрежных инженерно-коммуникационных сетей. По плану местных властей на проектируемой территории ожидается строительство объектов размещений с номерным фондом в 40 тыс. койко-мест. Пока же немногочисленные базы предлагают как полноценные гостевые дома со столовой, бассейном, так и топчаны и юрты у самой воды. На побережье, опять-таки в зависимости от конкретного расположения, действует сотовая связь считаных операторов, да и бесперебойным электричеством на сегодня обеспечены не все объекты туризма. Так что в основном едут сюда либо для однодневного купания без ночевки, либо поклонники настоящего дикого и уединенного отдыха. Например, веселая и общительная группа путешественников рассказывает, что каждый год они приезжают на Балхаш семьями и предпочитают палаточный отдых вдали от цивилизации. Бывалые туристы советуют всем обязательно брать с собой не одну «запаску» для машины, лекарства и солнцезащитные средства, а еще побольше чистой воды и различных репеллентов. А в целом, наперебой говорят покрытые золотисто-красным загаром собеседники, отдых на Балхаше устраивает их на все сто. За купанием время пролетает незаметно, желающие могут порыбачить на глубине, а жаркий день сменяется прохладной тихой ночью, давая возможность отдохнуть и восстановиться. После ремонта дороги, делятся опасениями туристы из Талдыкоргана, озеро станет «заезженным» и грязным, потому что даже сейчас немногочисленные отдыхающие умудряются оставлять после себя настоящие кучи отходов. И если вокруг баз отдыха уборку еще проводят, то на диких пляжах картина выглядит удручающе… Кстати, говоря о грязи, стоит упомянуть, что Балхаш славится целебными пелоидами. Густая темно-зеленая субстанция с ярко выраженным неприятным запахом чистит поры получше бани и лечит даже серьезные кожные заболевания, считают любители грязелечения, густо обмазываясь ею от пальцев ног до самых волос. Считается полезной и соленая вода озера. Трудно сказать наверняка, как она лечит тело, но душевное восстановление в этих волнах гарантировано. Польза, красота, комфорт А побережье Алаколя с каждым летним сезоном становится все больше похожим на настоящую курортную зону: в прибрежных селах активно развивается инфраструктура, ширится выбор мест отдыха, преображается и райцентр – город Ушарал. Основная масса туристов предпочитает отдыхать в селе Акши, где сейчас на каждой улице располагаются десятки гостиниц, баз отдыха и гостевых домов на любой вкус и кошелек. Тут есть «пятизвездочные» по местным меркам отели с просторными номерами, детскими площадками, открытыми и крытыми бассейнами, пирсами и собственными ухоженными пляжами. В разгар сезона в объектах класса «комфорт» стоимость пребывания в сутки на человека начинается от 30 тыс. тенге, без учета питания. Конкретную стоимость лучше уточнять по телефонам или на сайтах зон отдыха, ведь «высокий» сезон на Алаколе считается непродолжительным, и в середине лета цены тут меняются буквально каждую неделю с тенденцией к росту. Несмотря на это, «элитные» гостиницы полны отдыхающих. Многие, как удалось выяснить, прилетают прямиком из столицы. Июньская прохлада пестрого озера их совсем не пугает, а вот талдыкорганцы и алматинцы говорят, что к середине июля вода становится более приятной. Что интересно – большинство из собеседников на Алаколе бывали уже много раз и продолжают каждый год ездить сюда «хотя бы на три дня, а лучше на недельку». Не останавливает их и сложная дорога: буквально несколько лет назад путь из Алматы сюда мог занять десять часов, делятся туристы. А со строительством новой трассы желающих отдыхать на отечественном курорте стало еще больше. Как подробно объясняет косметолог из Алматы по имени Светлана, на одну и ту же престижную зону отдыха они ездят регулярно всей семьей. Имея медицинское образование, женщина уверена – вода здесь и вправду облегчает суставные боли, лечит аллергию и даже экзему. Главное, советует бывалая туристка, – купаться в целебных водах не менее семи дней и желательно ранним утром, когда «у берегов собирается самая полезная вода подводных ключей». Пляжи кругом галечные, и чаще всего спускаться к ним надо по лестницам – вода располагается в низине и на расстоянии от самих баз отдыха. Побережье усыпано мелкими черными камешками и таким же песком, активно «рекламируемое» вулканическое происхождение которых наука пока не подтвердила. Кто-то гальку не любит и запасается специальной обувью. А вот медики настоятельно рекомендуют ходить по камням босиком – такой массаж стоп улучшает кровообращение, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата и даже снимает психическое напряжение. О водах Алаколя можно говорить бесконечно… Озеро в течение дня удивит вас то бирюзовой яркостью, то зеленоватой мутностью, а на закате вода и вовсе станет розово-багряной. Если отплыть на лодке хотя бы на сто метров от берега, то там можно увидеть настоящую морскую, почти чернильную синь. Словом, Алаколь полностью оправдывает свое название и не перестает восхищать, сколько там ни бывай. Широко известна и польза этих многоликих вод. Как уже упоминалось, отдыхающие здесь восстанавливают здоровье опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. Купание в Алаколе буквально на глазах заживляет ранки на теле, а в сочетании с солнечными ваннами хорошо укрепляет организм в целом. Целительные свойства для органов дыхания приписывают и местному сухому и соленому воздуху, в котором явно ощущается аромат степного разнотравья. А знаменитые местные сероводородные грязи применять можно не только на отдыхе: предприимчивые жители наладили продажу натурпродукта в удобных прочных упаковках. И обязательно стоит прихватить частичку Алаколя с собой. Используют грязи как для лечения суставов и кожных заболеваний, так и просто в косметологических целях. Безбрежные перспективы Село Акши активно застраивается и по сей день: много зон отдыха есть уже на так называемой третьей линии, откуда даже организуют трансфер до воды. Существуют тут и свои условные левый и правый берега; левая сторона считается более доступной в плане цен, хотя все опять-таки зависит от конкретной гостиницы. Сотовая связь ловит хорошо почти везде, и даже мобильный Интернет в основном показывает 3G⁄4G. Дороги внутри села асфальтированные, но до берега порой приходится идти по пыльным тропинкам. С каждым годом все более комфортным становится и пребывание на пляжах. По официальным данным, на сегодняшний день у озера имеется 12 санитарно-гигиенических узлов и 10 биотуалетов. В летний сезон ежедневно осуществляются вывоз твердо-бытовых отходов и санитарная очистка побережья, повсеместно установлено 130 мусорных баков. Продолжается реализация ряда инфраструктурных проектов, включая строительство системы канализации и КОС на побережье озера. По сравнению с предыдущими годами пляж на самом деле выглядит чище, хотя и не везде. Но, как известно, все в руках самих отдыхающих... Стоит упомянуть, что в Акши у воды предлагают широкий выбор услуг, среди которых сакские бани, прокат скутеров, катания на лодках, «бананах», «диванах» и прочих плавсредствах. Конечно же, разносят по берегу еду и напитки. Оплату за все эти удовольствия можно совершить и посредством денежного перевода через банковские приложения. А вот банкомат в Акши мы не нашли, так что на всякий случай наличные средства лучше взять с собой. Стоит запастись и лекарствами – в местной аптеке выбор небольшой, а цены намного выше средних, что, впрочем, характерно для торговых объектов любых курортных зон. За последние годы, что особо радует, в селе появилось много точек уличного питания – это донерные, бургерные и другие фастфуды. А еще в Акши есть сувенирные магазинчики, где продают как приятные мелочи вроде магнитов и бус, так и посуду и сумки ручной работы. Говоря об организации отдыха в селе Коктума, которое не столь популярно среди туристов, стоит отметить, что населенный пункт и местные пляжи производят впечатление более чистого и зеленого места. Возможно, так оно и есть, причем за счет меньшего потока людей и более прохладного климата. Нет здесь и каких-то элитных мест размещения, базы отдыха в основном домашнего типа. Зато в Коктуме предлагают места с трехразовым питанием по 15 тыс. с человека в сутки. Само село намного меньше Акши, так что здесь отдыхающих ждут настоящий покой и тихие ночи. Если на Балхаше условно выделяются два плюса, то на пестром озере, скорее, можно обозначить лишь два минуса: средний сервис и отсутствие массовых развлечений. Чего-то похожего на анимацию в привычном смысле этого слова здесь практически нет. Взыскательные любители ночной жизни упоминают и об отсутствии хороших увеселительных заведений. По сервису вопрос более субъективный, но имеющий место: на некачественное обслуживание и откровенно плохое питание жалуются порой даже обитатели дорогих отелей. Другие же на средних по цене зонах отдыха нахваливают по-домашнему вкусную еду, чистоту в комнатах и обилие настольных игр во дворах… Назвать Алаколь туристическим раем в полном смысле этого слова пока не получается, но все предпосылки для этого есть. Точно не разочарует никого самое уникальное по красоте и свойствам озеро. Величественный, раскинувшийся до горизонта Алаколь подарит полезный и приятный отдых, а еще оставит в памяти стойкое впечатление, что будто побывал ты на десятке озер и морей, каждое из которых – неповторимо и восхитительно. #туризм #РК #отпуск #внутренний туризм #тур #Vizit Zhetysu