Вода, вода – кругом вода

Совсем разные, но одинаково прекрасные Балхаш и Алаколь по праву считаются жемчужинами Семиречья. В летний сезон озера становятся главными точками притяжения туристов.

Так, согласно официальным данным, в прошлом году на Алаколе отдохнуло порядка полутора миллиона человек. Данные по Балхашу скромнее – всего 50 тыс. Дело в первую очередь в сложной дороге. Также стоит учитывать, что этот водоем чаще всего выбирают для однодневного «дикого» отдыха, хотя на данный момент там расположено 18 объектов туризма.

На побережье Алаколя в этом смысле есть где по-настоящему разгуляться – на выбор гостям представлен 281 объект размещения. Кроме того, в этом году за счет частных инвестиций запланирован ввод еще 14 новых мест отдыха на общую сумму в 2,5 млрд тенге.

Год от года улучшается не только туристическая инфраструктура, но и путь к озеру. По информации управления туризма области Жетысу, все лето по направлению озера Алаколь семь раз в неделю осуществляются субсидируемые авиарейсы Астана – Уш­арал – Астана. Ежедневно летают самолеты из Алматы до центра Алакольского района и обратно. А из Талдыкоргана полеты местная авиакомпания осуществляет 14 раз в неделю, «с возможностью увеличения количества рейсов», отмечают в ведомстве. От райцентра до курортных сел Акши и Коктума доехать на такси не составит труда. Займет путь, в зависимости от расположения базы отдыха, примерно час.

Также из Астаны и Алматы, области Абай и Восточно-Казах­станской области осуществляются 11 железнодорожных рейсов, в том числе на поезде «Тальго» сообщением Астана – Достык. Что касает­ся автомобильного пути, то на сегодня, согласно официальным данным, на автодороге Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск дорожное полотно проложено на 311 из 313,5 км. От областного цент­ра на легковой машине путь до Ушарала занимает часа четыре, на автобусе выходит чуть дольше. По трассе организованные объез­ды остались буквально в четырех местах, и в основном отдыхающие едут с ветерком по новой асфальтированной дороге. По маршруту попадается немало населенных пунктов, где хорошо развит придорожный сервис.

Так куда же поехать отдохнуть, спросите вы? Ответ однозначный: обязательно стоит посетить оба водоема. На каждом из них обеспечен приятный и полезный отдых с массой позитивных впечатлений. А вот куда захочется вернуться еще раз – каждый решает сам.

Информационно-туристский центр Vizit Zhetysu организовал инфотуры на побережья Алаколя и Балхаша, дав возможность объективно оценить все достоин­ства и состояние туристичес­ких маршрутов.

Озеро с надеждой

Главные плюсы Балхаша можно обозначить в двух словах – вода и берег. Пляжи с не сильно мелким, но приятным на ощупь песком, пологий вход в озеро с очень плавным переходом к глубине, а также всегда теплая, в полном смысле этого слова комфортная вода прекрасно подходят для безопасного отдыха с детьми.

В зависимости от местоположения на побережье встречаются и песчано-галечные пляжи. Но практически везде заход на дос­таточную глубину займет время: бывает, что уровень до колен и чуть выше держится десятки метров. Если любителям понырять это не понравится, то дети и мамы обычно в восторге от Балхаша, ведь с надувными кругами ребятам есть где резвиться и вдоволь накупаться. Хотя это ни в коей мере не должно снижать бдительность – вода есть вода.

В безветренную погоду, когда нет волн, Балхаш становится практически прозрачным, и тогда можно заметить снующих туда-сюда рыбок, некоторые бывают размером с ладонь. А если говорить про температуру воды, то уже в начале июня она здесь вполне приятная. Сейчас же, с наступлением жарких дней, для описания ее лучше всего подходит фраза про парное молоко – из воды можно не выходить буквально часами. Конечно, грозит это солнечным ударом и ожогами, но факт остается фактом – покидать теплые соленые воды совсем не хочется.

Так почему же эти чудесные берега древнейшего озера не столь популярны в сравнении с Алаколем? Главная причина – дорога. Добраться до Балхаша можно только автомобильным транспортом. От Талдыкоргана – порядка двухсот километров, но из-за состояния асфальтного покрытия, или, точнее, его отсутствия, дорога эта займет в среднем четыре часа, и выдержит ее не каждый автомобиль. Только один пример: на четырех автомобилях участников инфотура по пути было повреждено три колеса.

В управлении туризма области Жетысу сообщили, что «проводятся строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильных дорог Алматы – Оскемен – Лепсы – Актогай (35–110 км), а также с. Лепсы – побережье о. Балхаш (0–27 км)». По предоставленным данным на брифинге акима области, до конца года дорога до озера Балхаш будет завершена на 70%. В 2024-м запланировано не только полностью закончить эти работы, но и начать строительство прибрежных инженерно-коммуникационных сетей. По плану местных властей на проектируемой территории ожидается строительство объектов размещений с номерным фондом в 40 тыс. койко-мест.

Пока же немногочисленные базы предлагают как полноценные гостевые дома со столовой, бассейном, так и топчаны и юрты у самой воды. На побережье, опять-таки в зависимости от конкретного расположения, дейст­вует сотовая связь считаных операторов, да и бесперебойным электричеством на сегодня обеспечены не все объекты туризма.

Так что в основном едут сюда либо для однодневного купания без ночевки, либо поклонники настоящего дикого и уеди­ненного отдыха. Например, веселая и общительная группа путешест­венников рассказывает, что каждый год они приезжают на Балхаш семьями и предпочитают палаточный отдых вдали от цивилизации. Бывалые туристы советуют всем обязательно брать с собой не одну «запаску» для машины, лекарства и солнце­защитные средства, а еще побольше чистой воды и различных репеллентов. А в целом, наперебой говорят покрытые золотисто-красным загаром собеседники, отдых на Балхаше устраивает их на все сто. За купанием время пролетает незаметно, желающие могут порыбачить на глубине, а жаркий день сменяет­ся прохладной тихой ночью, давая возможность отдохнуть и восстановиться.

После ремонта дороги, делятся опасениями туристы из Талдыкоргана, озеро станет «заезженным» и грязным, потому что даже сейчас немногочисленные отдыхающие умудряются оставлять после себя настоящие кучи отходов. И если вокруг баз отдыха уборку еще проводят, то на диких пляжах картина выглядит удручающе…

Кстати, говоря о грязи, стоит упомянуть, что Балхаш славится целебными пелоидами. Густая темно-зеленая субстанция с ярко выраженным неприятным запахом чистит поры получше бани и лечит даже серьезные кожные заболевания, считают любители грязелечения, густо обмазы­ваясь ею от пальцев ног до самых волос. Считается полезной и соленая вода озера. Трудно сказать наверняка, как она лечит тело, но душевное восстановление в этих волнах гарантировано.

Польза, красота, комфорт

А побережье Алаколя с каждым летним сезоном становится все больше похожим на настоящую курортную зону: в прибрежных селах активно развивается инфраструктура, ширится выбор мест отдыха, преображается и райцентр – город Ушарал.

Основная масса туристов предпочитает отдыхать в селе Акши, где сейчас на каждой улице располагаются десятки гостиниц, баз отдыха и гостевых домов на любой вкус и кошелек. Тут есть «пятизвездочные» по местным меркам отели с просторными номерами, детскими площадками, открытыми и крытыми бассейнами, пирсами и собственными ухоженными пляжами. В разгар сезона в объектах класса «комфорт» стоимость пребывания в сутки на человека начинается от 30 тыс. тенге, без учета питания. Конкретную стоимость лучше уточнять по телефонам или на сайтах зон отдыха, ведь «высокий» сезон на Алаколе считается непродолжительным, и в середине лета цены тут меняются буквально каждую неделю с тенденцией к росту. Несмотря на это, «элитные» гостиницы полны отдыхающих.

Многие, как удалось выяснить, прилетают прямиком из столицы. Июньская прохлада пестрого озера их совсем не пугает, а вот талдыкорганцы и алматинцы говорят, что к середине июля вода становится более приятной. Что интересно – большинство из собеседников на Алаколе бывали уже много раз и продолжают каждый год ездить сюда «хотя бы на три дня, а лучше на недельку». Не останавливает их и сложная дорога: буквально несколько лет назад путь из Алматы сюда мог занять десять часов, делятся туристы. А со строительством новой трассы желающих отдыхать на отечественном курорте стало еще больше.

Как подробно объясняет косметолог из Алматы по имени Светлана, на одну и ту же престижную зону отдыха они ездят регулярно всей семьей. Имея медицинское образование, женщина уверена – вода здесь и вправду облегчает суставные боли, лечит аллергию и даже экзему. Главное, советует бывалая туристка, – купаться в целебных водах не менее семи дней и желательно ранним утром, когда «у берегов собирается самая полезная вода подводных ключей».

Пляжи кругом галечные, и чаще всего спускаться к ним надо по лестницам – вода располагается в низине и на расстоянии от самих баз отдыха. Побережье усыпано мелкими черными камешками и таким же песком, активно «рекламируемое» вулканическое происхождение которых наука пока не подтвердила. Кто-то гальку не любит и запасается специальной обувью. А вот медики настоятельно рекомендуют ходить по камням босиком – такой массаж стоп улучшает кровообращение, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата и даже снимает психическое напряжение.

О водах Алаколя можно говорить бесконечно… Озеро в течение дня удивит вас то бирюзовой яркостью, то зеленоватой мутностью, а на закате вода и вовсе станет розово-багряной. Если отплыть на лодке хотя бы на сто метров от берега, то там можно увидеть настоящую морскую, почти чернильную синь. Словом, Алаколь полностью оправдывает свое название и не перестает восхищать, сколько там ни бывай.

Широко известна и польза этих многоликих вод. Как уже упоминалось, отдыхающие здесь восстанавливают здоровье опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. Купание в Алаколе буквально на глазах заживляет ранки на теле, а в сочетании с солнечными ваннами хорошо укрепляет организм в целом. Целительные свойства для органов дыхания приписывают и местному сухому и соленому воздуху, в котором явно ощущается аромат степного разнотравья.

А знаменитые местные сероводородные грязи применять можно не только на отдыхе: предприимчивые жители наладили продажу натурпродукта в удобных проч­ных упаковках. И обязательно стоит прихватить частичку Алаколя с собой. Используют грязи как для лечения суставов и кожных заболеваний, так и просто в косметологических целях.

Безбрежные перспективы

Село Акши активно застраивается и по сей день: много зон отдыха есть уже на так называемой третьей линии, откуда даже организуют трансфер до воды. Существуют тут и свои условные левый и правый берега; левая сторона считается более доступной в плане цен, хотя все опять-таки зависит от конкретной гостиницы. Сотовая связь ловит хорошо почти везде, и даже мобильный Интернет в основном показывает 3G⁄4G. Дороги внутри села асфальтированные, но до берега порой приходится идти по пыльным тропинкам.

С каждым годом все более комфортным становится и пребывание на пляжах. По официальным данным, на сегодняшний день у озера имеется 12 санитарно-гигиенических узлов и 10 биотуалетов. В летний сезон ежедневно осуществляются вывоз твердо-бытовых отходов и санитарная очистка побережья, повсеместно установлено 130 мусорных баков. Продолжается реализация ряда инфраструктурных проектов, включая строительство системы канализации и КОС на побережье озера. По сравнению с предыдущими годами пляж на самом деле выглядит чище, хотя и не везде. Но, как известно, все в руках самих отдыхающих...

Стоит упомянуть, что в Акши у воды предлагают широкий выбор услуг, среди которых сакские бани, прокат скутеров, катания на лодках, «бананах», «диванах» и прочих плавсредствах. Конечно же, разносят по берегу еду и напитки. Оплату за все эти удовольствия можно совершить и посредством денежного перевода через банковские приложения.

А вот банкомат в Акши мы не нашли, так что на всякий случай наличные средства лучше взять с собой. Стоит запастись и лекарст­вами – в местной аптеке выбор небольшой, а цены намного выше средних, что, впрочем, характерно для торговых объек­тов любых курортных зон. За пос­ледние годы, что особо радует, в селе появилось много точек уличного питания – это донерные, бургерные и другие фастфуды. А еще в Акши есть сувенирные магазинчики, где продают как приятные мелочи вроде магнитов и бус, так и посуду и сумки ручной работы.

Говоря об организации отдыха в селе Коктума, которое не столь популярно среди туристов, стоит отметить, что населенный пункт и местные пляжи производят впечатление более чистого и зеленого места. Возможно, так оно и есть, причем за счет меньшего потока людей и более прохладного климата. Нет здесь и каких-то элитных мест размещения, базы отдыха в основном домашнего типа. Зато в Коктуме предлагают места с трехразовым питанием по 15 тыс. с человека в сутки. Само село намного меньше Акши, так что здесь отдыхающих ждут настоящий покой и тихие ночи.

Если на Балхаше условно выделяются два плюса, то на пестром озере, скорее, можно обозначить лишь два минуса: средний сервис и отсутствие массовых развлечений. Чего-то похожего на анимацию в привычном смысле этого слова здесь практически нет. Взыскательные любители ночной жизни упоминают и об отсутствии хороших увеселительных заведений. По сервису вопрос более субъективный, но имеющий место: на некачественное обслуживание и откровенно плохое питание жалуются порой даже обитатели дорогих отелей. Другие же на средних по цене зонах отдыха нахваливают по-домашнему вкусную еду, чистоту в комнатах и обилие настольных игр во дворах…

Назвать Алаколь туристичес­ким раем в полном смысле этого слова пока не получается, но все предпосылки для этого есть. Точно не разочарует никого самое уникальное по красоте и свойст­вам озеро. Величественный, раскинувшийся до горизонта Алаколь подарит полезный и приятный отдых, а еще оставит в памяти стойкое впечатление, что будто побывал ты на десятке озер и морей, каждое из которых – неповторимо и восхитительно.