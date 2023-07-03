"Воды у нас достаточно, но мы не умеем ее сохранять" – вице-премьер

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел встречу с жителями села Саржансай Мартукского района Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В ходе встречи вице-премьер рассказал жителям села Саржансай о том, как планируется решать проблемы с поливной водой. По словам вице-премьера, создана рабочая группа по изучению и поиску путей решения проблемы водных ресурсов Казахстана. Для совместной работы будут приглашены эксперты из Китая и Израиля.

«По предварительным оценкам, воды у нас достаточно, но мы не умеем ее сохранять. Будем работать над разработкой и применением водосберегающих технологий», - отметил глава МТИ.

Участники встречи подняли вопросы субсидирования закупа сельскохозяйственной техники, государственной поддержки на строительство овощехранилищ, нехватки воды для выращивания скота и многие другие. Особое внимание было уделено проблеме изъятия земель, используемых не по назначению.

«Государство ведет активную работу по возврату земель. В прошлом году в собственность были возвращены 5,4 млн га. В этом году планируется еще 5 млн га, из которых на сегодня уже возвращено 1,6 млн га», - сказал вице-премьер.

На личном приеме граждане просили оказать содействие  в продвижении высокотехнологичной медицинской техники и благоустройстве области. Серик Жумангарин внимательно выслушал все вопросы и поручил передать их для изучения  компетентным государственным органам.

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