Юные казахстанские шахматисты обыграли сборную мира на турнире в Алматы

Параллельно с командным чемпионатом мира среди университетов в Алматы прошел матч между командами юношей (Kazakhstan Boys Team vs. World Boys Team) и командами девушек (Kazakhstan Girls Team vs. World Girls Team), сначала в формате рапида, затем в формате блица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат

Фото: КФШ

И в рапиде и блице Kazakhstan Boys Team обыграла World Boys Team, а игры между командами девушек завершились в пользу сборной мира. Общий призовой фонд матча составил 15 млн тенге. Состав каждой команды включал 6 игроков – по одному в каждой возрастной категории: U8, U10, U12, U14, U16 и U18.

«Как вы знаете, наша детско-юношеская сборная последние два года была лучшей в мире, и мы рискнули и вызвали на матч сборные мира. Это, безусловно, рискованное мероприятие. Но поскольку мы реально лучшие в мире, у нас на старте были хорошие шансы. И наша команда справилась. Этот ивент, который прошёл на полях командного чемпионата мира среди университетов, стал украшением всего этого интересного мероприятия», – сказал первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

Капитан казахстанских команд юношей и девушек – гроссмейстер Борис Грачёв, тренер детско-юношеской сборной РК.

Капитан команд юношей и девушек сборных мира – международный мастер Акакий Иашвили, директор по особым поручениям ФИДЕ и президент Шахматной федерации Грузии.

Акакий Иашвили высоко оценил уровень казахстанской команды, отметив, что проведение такого матча стало возможным благодаря стремительному развитию шахмат в стране.

«Матч получился интересным, но главное - он показал, насколько быстро и уверенно развиваются шахматы в Казахстане. Ни одна другая федерация ещё не проводила матч между национальной сборной и сборной мира, потому что настолько сильная детско-юношеская команда есть далеко не у каждой страны. Я думаю, это огромное событие для Казахстанской федерации шахмат и для всего Казахстана. Борьба была напряжённой. Казахстанская команда юношей обыграла сборную мира - это огромное достижение. Девушки также выступили достойно, но сборная мира оказалась чуть сильнее. В её составе играли чемпионки мира 2026 года, поэтому соперницы были очень серьёзными. При этом борьба оставалась равной до самого конца. В итоге можно сказать, что победила дружба», – отметил Акакий Иашвили.

4 августа участники сыграли по 4 партии рапида 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого). Kazakhstan Boys Team в итоге набрала 14,5 очков, World Boys Team – 9,5.

3,5 победных очка команде принес Эдгар Мамедов (U18), столько же Сауат Нургалиев (U16), 2 очка принес Марк Смирнов (U14), 3 очка – Алимжан Жауынбай (U12), 1 очко – Ризат Улан (U10), 1,5 очка – Аслан Ендибаев (U8).

В сборной мира 0,5 очка заработал Эмануэль Кот (Канада, U18), 0,5 очка – Пау Марин Феррагут (Испания, U16), два очка – Дамир Булгак (Беларусь, U14), 1 – Борис Колодзейчик (Франция, U12), 3 очка – Нурмухаммад Нематиллахонов (Узбекистан, U10), 2,5 очка принес Цзинь Юйсинь (Китай, U8).

World Girls Team обыграла Kazakhstan Girls Team со счетом 18-6. В сборную мира 2 очка принесла Валерия Клеймёнова (FIDE, U18), 3 очка - Вероника Абрамкина (Беларусь, U16), 2,5 очка – Захра Аллахверди (Азербайджан, U14), 4 очка - Алиса Генриетта Юнкер (FIDE, U12), 2,5 очка - Чэнь Чжихань (Китай, U10), 4 очка – Сунь Юньцзинь (Китай, U8).

5 августа команды сыграли по 8 партий блица. Казахстанская команда юношей обыграла сборную мира со счетом: 27,5–20,5. 6 очков хозяевам турнира принес Эдгар Мамедов (U18), 4,5 очка – Сауат Нургалиев (U16), 4 очка – Марк Смирнов (U14), 5 очков – Алимжан Жауынбай (U12), 3,5 - очка Ризат Улан (U10), 2,5 очка – Аслан Ендибаев (U8). Ещё 2 очка команде принес Данис Куандыкулы, выступивший за команду в качестве запасного игрока.

В сборной мира 2 очка заработал Эмануэль Кот (Канада, U18), 2,5 очка - Пау Марин Феррагут (Испания, U16), 3 очка - Дамир Булгак (Беларусь, U14), 3 очка - Борис Колодзейчик (Франция, U12), 4,5 очка - Нурмухаммад Нематиллахонов (Узбекистан, U10), 5,5 очка - Цзинь Юйсинь (Китай, U8).

World Girls Team обыграла Kazakhstan Girls Team со счётом 27:21. В сборную мира 5 очков принесла Валерия Клеймёнова (FIDE, U18), 3 очка - Вероника Абрамкина (Беларусь, U16), 1,5 очка - Захра Аллахверди (Азербайджан, U14), 7 очков - Алиса Генриетта Юнкер (FIDE, U12), 7,5 очка - Чэнь Чжихань (Китай, U10), 3 очка - Сунь Юньцзинь (Китай, U8).

В казахстанской команде девушек 3 очка набрала Зарина Нургалиева (U18), 5 очков - Елназ Калиахмет (U16), 6,5 очка - Аланна Бериккызы (U14), 1 очко - Жансая Шолпанбек (U12), 0,5 очка - Алиша Бисалиева (U10), 5 очков - Венера Жакишева (U8).

«Хочу поблагодарить наших шахматистов и тренеров детско-юношеской сборной, которые приложили огромные усилия для подготовки к этому матчу. Отдельная благодарность президенту Казахстанской федерации шахмат Тимуру Турлову, который верит в наших детей и системно поддерживает развитие юных талантов. С 2023 года по его инициативе действует специальная программа, в рамках которой 34 ребёнка ежегодно получают грантовую поддержку по золотому и серебряному пакетам. Благодаря работе тренерского штаба и поддержке федерации наши юные шахматисты смогли показать свои лучшие результаты», – отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.



Организаторами соревнований выступают Международная шахматная федерация (FIDE), Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования РК, Казахстанская федерация шахмат, акимат города Алматы.