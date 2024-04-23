Военнослужащие Нацгвардии заготовили и уложили более одного миллиона мешкотар с инертным грузом

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Айман Аманжолова
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В зоне ЧС гвардейцы заготовили более 1 миллиона мешкотар для возведения дамб в затопляемых населенных пунктах Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В западных регионах Казахстана паводковая ситуация остается напряженной – ведется постоянный мониторинг уровня воды в реке Жайык, оповещение граждан и теле- и радиоперехват соответствующими структурами ведутся каждые четыре часа. Из других регионов привлекаются дополнительные силы и средства силовых ведомств, в том числе Национальной гвардии РК.

Так, например, 300 военнослужащих воинской части 6506 (г. Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (г. Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области. Тогда как, 80 военнослужащих воинской части 5517 (г. Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 300 человек также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях. В общем, в ЗКО задействовано около 900 гвардейцев на 18 единиц автотранспорта, из них 11 предоставлены акиматом, а также задействован один вертолет войск правопорядка Казахстана.

Военнослужащие Национальной гвардии днем и ночью несут службу на подтопленных территориях, чтобы в домах у жителей, вынужденных остаться на время без собственности – не пропадало имущество. Более 400 военнослужащих воинской части 6655, дислоцированной в городе Актобе, несут патрульно-постовую службу в затапливаемых микрорайонах «Заречный» и «Кирпичный». В целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. Личный состав также прилагает усилия, чтобы избежать мародерских действий. В данном направлении привлечено 17 единиц техники и один вертолет Национальной гвардии.

Кроме того, в Атырауской области привлечены более 570 гвардейцев – из воинских частей 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда), а также в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях – военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск), курсанты петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады и авиационной базы. Всего группировка сил от Национальной гвардии в данных северных регионах составляет более 400 человек, 13 автомобилей и один вертолет.

В целом, для предотвращения и ликвидации последствий свыше 3000 воинов войск правопорядка совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в противопаводковых мероприятиях. Продолжается привлечение 6 воздушных судов Национальной гвардии – четырех вертолетов МИ-171Е и двух военно-транспортных самолетов Y-8.

Отметим, с самого начала паводков также используется более 120 единиц автомобильной техники. Гвардейцами эвакуировано 1753 человека, заготовлено и уложено более 1 миллиона 53 тысяч мешкотар с инертными материалами, а также доставлено более 138 тонн гуманитарной помощи.

#казахстан #спасение #Нацгвардия #наводнение #потоп

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