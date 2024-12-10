Военнослужащие Вооруженных сил спасли имущество сельчан от пожара

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Сержанты 3-го класса горно-егерского полка регионального командования «Юг» Самалбек Оспанов и Олег Колмагоров не допустили распространения огня при пожаре в селе Бауыржана Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Инцидент на улице Тулумбаева произошел в вечернее время, когда военнослужащие возвращались со службы. Увидев, что горит крыша одного из домов, они кинулись на место происшествия.

Первым делом Олег Колмагоров перекрыл подачу газа. Тем временем Самалбек Оспанов проник во двор. Узнав от соседей, что хозяев нет дома, военнослужащие отключили электроэнергию на щитке.

Пожарная команда, вызванная соседями, прибыла в течение пяти минут. До ее приезда военнослужащие организовали тушение огня во входной прихожей, где уже начала проваливаться крыша.

Вытащив из нее вещи, сержанты стали заливать стены и полы помещения водой. Ее подавали в ведрах подоспевшие односельчане, выстроившись цепочкой. По прибытии пожарный расчет полностью затушил огонь на крыше дома.

– Военнослужащих действовали оперативно и очень грамотно, – оценил их действия начальник караула пожарной части №7 села Б. Момышулы Жуалынского района подполковник гражданской защиты Дархан Қанзат. – Благодаря отключению дома от электроэнергии и газа, было предотвращено дальнейшее возгорание всего дома.

Командир горно-егерского полка подполковник Алмас Отыншинов отметил, что сержант оперативно-разведывательной службы Олег Колмагоров и сержант финансовой службы Самалбек Оспанов поступили так, как подобает настоящим защитникам Отечества. Командование части обратилось к вышестоящему руководству с ходатайством о поощрении военнослужащих, предотвративших серьезные последствия от пожара, возникшего в результате замыкания электропроводки.

Хозяева дома супруги Рысбек и Фариза, которые в тот вечер отсутствовали дома, горячо поблагодарили военнослужащих и соседей, принявших участие в тушении пожара.

#пожар #спасение

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