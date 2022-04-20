Военные топографы: глаза армии

Их работа не всегда заметна для стороннего взгляда, однако без нее применение войск, высокоточного оружия было бы неэффективным. Речь идет о работе военных топографов – заблаговременной и кропотливой. От того насколько точно она будет проведена, зависит успех выполнения любой боевой операции.

С давних времен достоверная информация об окружающем пространстве представляла собой не малую ценность практически в любой человеческой деятельности. Сегодня в мире, где пересекаются геополитические интересы, так называемая геопространственная информация приобретает особую значимость. Обладание этими исходными данными дает тактическое и стратегическое преимущество их владельцу, тем более, когда речь идет о боевых действиях. И вот тут в дело вступают топографы в погонах. Ведь именно они первыми изучают местность, которой возможно предстоит стать полем боя.

Оперативно провести топогеодезическую разведку заданного района, точно определить и закрепить координаты всех высот и объектов, создать основу для привязки огневых позиций средств поражения – все эти непростые задачи, требующие особой подготовки личного состава и применения современной топогеодезической и навигационной техники, выполняются силами воинской части 92835 уникальной в своем роде в силу специфики предназначения. Свою эффективность топографы в погонах не раз показывали на республиканских стратегических учениях, успешно выполняя задачи по топогеодезической подготовке плацдарма для отработки войсками учебно-боевых задач.

Для этого на вооружении у топогеодезистов подразделения имеются специальные мобильные комплексы, оснащенные современными техническими средствами сбора и обработки необходимых геоданных, причем в режиме реального времени.

По словам старшего офицера отдела топогеодезических работ капитана Жаната Аужанова, интегрированный на базе КамАЗа навигационно-информационный комплекс со спутниковым позиционированием, позволяет определяет место положения подвижного центра в любой точке страны. А оптико-электронная система – вести топогеодезическую и фотосъемку в движении и в дальнейшем передавать полученные данные на базу.

- Все топогеодезические работы начинаются с отвязывания от известных координат пунктов триангуляции. Но данный комплекс может определить сам свое место положение. И благодаря этому мы можем например если приезжаем на определенную местность и этих тригопунктов там нет, он может сам определить свое место положения и от этого мы уже можем начать разведку местности и какую-то работу, - отметил Жанат Аужанов

На что раньше уходили месяцы кропотливого труда, теперь с помощью современных электронных топогеодезических и навигационных приборов проводится в считанные часы.

Также на базе ПНТК имеется модуль жизнеобеспечения, то есть для личного состава там имеется спальные места там имеется душ, уборная комната, можно покушать, холодильник, микроволновка. Они могут питаться как от внешней сети, так и от внутренней.

Кроме того, на базе комплекса имеются беспилотные летательные аппараты. Каждый из них оснащен телевизионной, фотографической и инфракрасной камерой с помощью которых можно производить и фото видео и топографическую съемку, разведку местности в режиме реального времени. Полученные данные обрабатываются здесь же в подвижном центре с помощью имеющихся аппаратно-программных средств.

- Один производит разведку местности. То есть он ведет видеонаблюдение, может зависнуть над каким-нибудь районом и с помощью камеры вести разведку, передавать картинку сразу сюда. Второй предназначен для топографической съемки. Мы ему задаем определенные координаты, он туда летит и производит топографическую съемку, - говорит Ж. Аужанов.

Точные картматериалы, в том числе, получаются возможными за счет спутниковых снимков. Снабжение кадрами с космоса находится в компетенции Департамента геоинформационного обеспечения Генерального штаба, как и планирование, контроль за проведением мероприятий топогеодезического и навигационного обеспечения в интересах Минобороны Казахстана.

По словам заместителя начальника Департамента геоинформационного обеспечения полковника Шаяхемта Аширова, во взаимодействии с профильными ведомствами, используя возможности казахстанской группировка спутникового дистанционного зондирования земли КАЗИОСАТ, Департамент проводит работу по сверке и актуализации имеющихся топографических данных и обеспечению фотоснимками с космоса, которые применяются в войсках наравне с обычными картами.

- В соответствии с установленными регламентами актуализация картографических материалов нашими подразделениями происходит на постоянной основе на районы боевого предназначения наших войск. Стараемся на труднодоступные районы их совмещать с материалами дистанционного зондирования земли, - сказал Ш.Аширов.

Обладание достоверными и актуальными данными, позволяет, к примеру, с высокой точностью применять средства поражения без лишних затрат боеприпасов. Карта как первоисточник информации о заданном районе была и остается главным помощником командира любого звена для эффективного управления войсками, планирования и принятия верных решений.

- В рамках топографического обеспечения исходными картографическими материалами, ракетных войск и артиллерии противовоздушной обороны, так как без этих исходных данных использование этих войск неэффективно. В части касательно навигационного обеспечения выполняются задачи по навигации войск по обеспечению движения, кораблевождения.

Для подразделений разведки в основном карты изменений местности. Потому что местность иногда очень сильно меняется с применением различного рода средств воздействия и те люди которые находятся на передовой они должны владеть самой актуальной информацией о местности.

Для соединений и частей СВО изготавливаются авиационные карты аэронавигационные карты ну и различного рода карты которые используются штурманами. Ну и бывают специальные отдельные карты зависит все от специфики выполнения задач.

В случае если спутниковая навигация может дать сбой, военный топограф всегда может положиться на аналоговые приборы – теодолит, кипрегель, с помощью которых с не меньшей точностью можно выполнить топографические расчеты.

- План Б в любом случае он всегда должен быть, на тот случай если нам нужно актуальные поправки вводить на те сигналы которые получаем с космических группировок навигации либо эта система совсем перестанет существовать. На это случай как раз традиционные или как мы их называем классические технологии аналоговые нам конечно в плане Б существуют и выучка полевая на них тоже отрабатывается специалистов. Соответственно такие приборы всегда у нас имеются на вооружении. Это создает многовариантность ситуации. То есть вне зависимости от внешних факторов дает нам возможность выполнить свою работу,- отметил Ш. Аширов.

На прошлогоднем стратегическом командно-штабном учении «Отпантау-2021» руководству страны были продемонстрированы голографические технологии впервые примененные для показа замысла учения.

Внедрение в деятельность войск перспективных современных геоинформационных технологий, голографические материалы, материалы виртуальной реальности, дополненной реальности, такие технологии, которые позволяют пользователю получить информацию наиболее удобоваримом для его восприятия виде.

Учитывая, что внедрение таких технологий сопряжено с высокой степенью научно-технических решений, для реализации таких мероприятий Департаментом геоинформационного обеспечения планируется на базе Национального университета обороны организовать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением как военных, так и гражданских экспертов из различных отраслей.

- Совместно с научными кадрами НУО нами прорабатывается несколько научно-технических направлений. Как раз в этом году у нас запланировано создание на базе технопарка НУО лаборатории современных перспективных технологий, где будут изучаться такие технологии, которые облегчат командиру органу управлению штабам, чтобы они могли воспринимать информацию о местности, в том видео в котором они хотят видеть и могли принимать точные и верные решения, поделился Ш.Аширов.

В эпоху информационных технологий электронные карты заменили аналоговые. Военные топографы оснащены новейшими навигационными комплексами, позволяющими на ходу вести топогеодезическую разведку и создавать подробные и достоверные карты местности. С помощью последних разработок в сфере IT-технологий и 3D моделирования, создаются объемные модели локаций и замыслов боя, наращивается обеспечение автоматизированных систем управления войсками геопространственной информацией. Ничего не стоит на месте. Одно остается неизменным – профессионализм военного топографа на каком бы оборудовании он не работал и в какой местности бы не оказался. Главными достоинствами были и остаются его профессиональные качества и ответственность. Именно они определяют достоверность и точность карт, а значит и успех боевой операции. Ведь не зря говорят: военные топографы – это глаза армии.