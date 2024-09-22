Волонтеров ВИК-2024 наградили в Астане

ВИК - 2024
178

Благодаря их работе гости смогли почувствовать себя комфортно и безопасно, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Волонтеров, внесших вклад в проведение соревнований, наградили в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В проекте приняли участие 1600 волонтеров из высших и средних учебных заведений столицы.

«Выражаю большую благодарность всем волонтерам, которые приняли участие в этом национальном проекте, за добросовестные качества, работу, неравнодушие и коллективную силу. Уверен, благодаря участию в таком большом проекте каждый из вас приобрел не только новый опыт и знания, но и знакомства, эмоции и удовольствие», – поздравил волонтеров заместитель акима столицы Есет Байкен.

Волонтеры во время Игр оказывали поддержку участникам и гостям: подсказывали маршруты туристам, помогали ориентироваться на территории спортивных объектов, обеспечивали своевременную помощь и информирование. Благодаря их работе гости смогли почувствовать себя комфортно и безопасно.

По словам волонтеров, участвуя в Играх, они получили ценный опыт, завели новых друзей и навык коммуникации с иностранными туристами.

Всемирные игры кочевников проходили в Астане с 8 по 13 сентября.

#Спорт #волонтеры #игры кочевников #ВИК-2024

Популярное

Все
Волонтеров ВИК-2024 наградили в Астане
В «Хезболле» определились с преемниками убитого командира
В Казахстане приступили к селекции высокопродуктивного хлопчатника
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Труба пока не готова
Либо атом, либо веерные отключения
Провинция Шаньдун предложила открыть в своем регионе торговое представительство QazTrade
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота в стране
Схемы движения четырех маршрутов временно изменятся в Астане
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Санитарная вырубка леса продолжается в «Семей Орманы»
Несколько улиц временно закроют в Астане
Новые дворы благоустроили в Астане
Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO
Джокович: «В приоритете игра за сборную и «Большие шлемы»
Как производство бананового вина изменило жизнь женщин на севере Малави
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
ВИК-2024: как прошли финальные концерты в этноаулах Астаны
Сербия планирует вернуть обязательную службу по призыву
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

Читайте также

Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тысяч человек
Определены победители конкурса на лучший ролик о ВИК-2024
Интересные факты о V Всемирных играх кочевников
ВИК-2024: как прошли финальные концерты в этноаулах Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]