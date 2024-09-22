Волонтеров ВИК-2024 наградили в Астане

Благодаря их работе гости смогли почувствовать себя комфортно и безопасно, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Волонтеров, внесших вклад в проведение соревнований, наградили в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В проекте приняли участие 1600 волонтеров из высших и средних учебных заведений столицы.

«Выражаю большую благодарность всем волонтерам, которые приняли участие в этом национальном проекте, за добросовестные качества, работу, неравнодушие и коллективную силу. Уверен, благодаря участию в таком большом проекте каждый из вас приобрел не только новый опыт и знания, но и знакомства, эмоции и удовольствие», – поздравил волонтеров заместитель акима столицы Есет Байкен.

Волонтеры во время Игр оказывали поддержку участникам и гостям: подсказывали маршруты туристам, помогали ориентироваться на территории спортивных объектов, обеспечивали своевременную помощь и информирование. Благодаря их работе гости смогли почувствовать себя комфортно и безопасно.

По словам волонтеров, участвуя в Играх, они получили ценный опыт, завели новых друзей и навык коммуникации с иностранными туристами.

Всемирные игры кочевников проходили в Астане с 8 по 13 сентября.