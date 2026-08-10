Аллею дружбы прикаспийских стран открыли на Caspian Sea Action Week в Актау

В Актау в рамках международного проекта Caspian Sea Action Week – 2026 состоялось торжественное открытие Аллеи дружбы прикаспийских стран. Новое общественное пространство стало символом дружбы, взаимопонимания и сотрудничества государств региона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото предоставлено организаторами

В церемонии приняли участие волонтеры из Казахстана, Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



Особым символом Аллеи дружбы стала капсула для будущих поколений. В нее заложено послание, отражающее общую историю, культурные связи и природное наследие стран Каспийского региона.



Caspian Sea Action Week – 2026 проходит в рамках Года международных волонтеров, объявленного ООН по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Международная неделя объединяет волонтеров вокруг инициатив, направленных на развитие гражданской активности, экологической культуры и укрепление международного сотрудничества.