Вопросы сотрудничества обсудил вице-премьер с главой сингапурской компании

Международное сотрудничество, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Стороны обговорили партнерство в таких сферах, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, водоснабжение.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел встречу с генеральным директором сингапурской компании «Surbana Jurong Group» Шон Чао, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в таких сферах, как электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, водоснабжение.

Ерулан Жамаубаев отметил, что в 2022 году товарооборот между двумя странами вырос на 65,1% по сравнению с 2021 годом и достиг $1,9 млрд. Отмечается стабильный рост инвестиций сингапурского капитала в экономику Казахстана. За первый квартал 2023 года привлечены $92,2 млн. Менее чем за 20 лет из Сингапура привлечены $1,2 млрд.

Глава минфина также подчеркнул, что на сегодня в Казахстане насчитывается более 200 действующих предприятий с участием сингапурского капитала.

«Мы будем продолжать принимать все возможные меры для содействия притоку иностранных инвестиций, чтобы оставаться инвестиционным лидером в Центральной Азии», — сказал Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, вице-премьер обозначил важность Сингапура, как главного партнера в Юго-Восточной Азии.

Со своей стороны Шон Чао подчеркнул, что регионы Казахстана и Сингапур связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.

#переговоры #сотрудничество #компания #Сингапур #Surbana Jurong Group

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