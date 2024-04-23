Вопросы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Пакистан

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между университетами

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Астане состоялась встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева с зарубежной делегацией под руководством начальника Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенанта Асифа Гхафура, сообщает Kazpravda.kz.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, отметили в Минобороны Казахстана.

Пакистанская делегация посетила Национальный университет обороны Республики Казахстан. С зарубежными гостями встретились начальник военного вуза генерал-майор Аскар Мустабеков и представители Департамента военного образования и науки Министерства обороны РК. В вузе делегация посетила также аудиторию пакистанского военного искусства.

Для слушателей Академии Генерального штаба Вооруженных сил РК генеральный директор Института стратегических исследований Пакистана генерал-майор Раза Айзад прочитал лекцию «Южная Азия – Центральная Азия, перспективы сотрудничества и взаимодействия».

Завершились мероприятия подписанием меморандума о взаимопонимании между университетами. Документ предусматривает обмен опытом, передовыми практиками, библиотечными ресурсами, участие в симпозиумах, конференциях и семинарах.

Кроме того, пакистанские коллеги посетили Центр военно-стратегических исследований, Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК и ознакомились с достопримечательностями столицы, добавили в Минобороны.