Восемь медалей завоевали казахстанские школьники на Азиатской олимпиаде по физике

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Команда РК показала 100% результат

Фото: пресс-служба НОК РК

С 4 по 12 мая в городе Дахран в Саудовской Аравии прошла 25-я Азиатская олимпиада по физике (APhO2025). В престижном международном соревновании приняли участие около 240 школьников из 30 стран, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минпросвещения, сборная Казахстана показала 100% результат — все восемь участников завоевали награды: четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Кроме того, ученица 10 класса столичной школы-лицея NurOrda Нургуль Егенбергенова признана лучшей девушкой-участницей олимпиады и удостоена специальной награды Best Female.

Серебряные медали завоевали: Амирбек Азатбеков – НИШ ФМН г. Астана; Нургуль Егенбергенова – школа-лицей NurOrda г. Астана; Амир Пшенбаев – Spectrum International School г. Астана; Артур Ким – Spectrum International School г. Астана.

Среди бронзовых медалистов: Роман Черемнов – Miras International School г. Алматы; Илияс Казымбек – Республиканская физико-математическая школа г. Астана; Даниэль Тюлюбаев – школа-лицей NurOrda г. Астана; Бекасыл Елубай – НИШ ФМН г. Алматы.

Руководители команды — Нурдаулет Каласов и Андрей Сидоренко.

Также в министерстве отметили, что Азиатская олимпиада по физике – престижное международное состязание, включающее задания высокого уровня сложности, как теоретического, так и экспериментального характера.

В 2024 году школьники РК завоевали одну серебряную, пять бронзовых медалей и одну похвальную грамоту.

В 2025 году команда показала прогресс и максимально возможный результат, завоевав награды в полном составе, добавили в ведомстве.

#олимпиада #школьники #медали #физика

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