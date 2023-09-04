Восемнадцать! И все – новые! Статьи 4 сентября 2023 г. 0:35 67 Любовь Доброта Массовым открытием новых школ, позволившим избавиться от уроков в три смены, запомнится шымкентцам 1 сентября 2023 года. фото автора В этот день в Шымкенте открыли двери сразу 18 новых школ на 18 500 ученических мест, значительная часть которых построена за счет средств инвесторов, охотно вкладывающихся в образование. Подарок к новому учебному году получили, к примеру, жители микрорайона «Северо-восток», население которого быстро увеличивается. Теперь местная детвора может учиться в национальной школе, рассчитанной на обучение в одну смену 350 детей. Учредители заведения намерены сосредоточить свои усилия на воспитании, основанном на традициях казахского народа, параллельно обещая дать ученикам современное конкурентное образование. Для школьников предусмотрены кружки актерского мастерства, ораторского искусства, хореографии, игры на домбре и пианино. Здесь можно также освоить гончарное искусство, научиться играть в шахматы, освоить азы журналистики, окунуться в мир джиу-джитсу и даже записаться на курсы по личностному развитию от успешных казахстанцев. Музыкой и веселым детским гомоном с утра наполнился двор старейшей в городе специализированной гимназии № 8 им. М. Х. Дулати с обучением на трех языках. В 2021 году на территории школы снесли здание, построенное почти полтора столетия тому назад, построив взамен новое. Оно рассчитано на 1 100 учащихся, что позволяет перевести школу на двухсменный режим работы. Теперь 1 600 учеников школы будут учиться в одном месте, что позволит организовывать массовые мероприятия, объединяющие всех учеников. – Мы очень рады, что после работы в двух разных зданиях наконец-то воссоединились в одну команду и готовы вводить в учебный и воспитательный процессы новые тренды, – говорит заместитель директора по инновациям Татьяна Харченко. – В новой школе огромная столовая на 330 мест, читальный зал с медиатекой, по два кабинета физики, химии, биологии, каждый из которых состоит из трех секций – кабинета, лаборантской и оснащенной современным оборудованием лаборатории. Теперь у нас удвоилось число кабинетов информатики. К услугам детей 13 кабинетов английского языка, оборудованных компьютерами, два спортивных зала, зал хореографии, предусмотрены зоны отдыха для учащихся, большие рекреационные залы. В школе оборудован кабинет робототехники, шахмат, steam-кабинет. В гимназии работают 154 педагога, из них 8 педагогов-мастеров, 62 педагога-исследователя, 27 педагогов-экспертов. Слаженный и работоспособный коллектив возглавляет директор Айнур Сахова, которой удалось реализовать мечту всех предыдущих руководителей школы, ратовавших за ее расширение. Комфорт и простор станет залогом еще больших успехов учеников школы-гимназии, которая ежегодно входит в 100 лучших школ Казахстана, является «Лучшей олимпиадной школой» 2020–2022 годов. В текущем году специализированная гимназия № 8 с обучением на трех языках им. М. Х. Дулати подтвердила высокое качество обучения, получив статус «Лучшей специализированной гимназии» Казахстана. Дополнительный учебный корпус на 600 мест сдали в эксплуатацию и в школе-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина. Одно из крупнейших учебных заведений города рассчитано на 1 251 место, а обучаются здесь более трех с половиной тысяч учеников. И каждый год их число только растет, потому что в городе наблюдается рост населения. Еще каких-то пару лет назад набор в первые классы составлял 25 тыс. человек, а в нынешнем году их количество превысило 28 тыс. человек. Новое трехэтажное здание – пристройка к существующей школе, но ее размеры под стать отдельным школам. Территория общей площадью в 5 тыс. кв. м отдана во владение начальной школы. В 25 учебных классах ученики с 1-го по 4-й классы будут получать знания в две смены. В их распоряжении столовая на 220 мест и тренажерный зал. Также в дополнительном корпусе предусмотрена библиотека на 10 тыс. книг с оборудованными для индивидуальных занятий компьютерными местами и шахматный клуб. Ликвидировать дефицит учебных мест помогает и строительство новых школ. Одна из них, рассчитанная на 2 000 мест, появится уже в следующем году в микрорайоне «Нұршуақ» Абайского района Шымкента. От существующих учебных заведений ее будет отличать то, что, помимо современных учебных классов, спортзала, актового зала, библиотеки и столовой, здесь будет собственный бассейн. Это учебное заведение возводится по национальному проекту «Комфортная школа». Всего же по данной программе в мегаполисе запланировано строительство 25 современных школ, в которых будет предусмотрено все необходимое для того, чтобы дети могли получать крепкие знания и находились в полной безопасности. Этому вопросу в городе-миллионнике уделяется особое внимание. Накануне нового учебного года министр внутренних дел Марат Ахметжанов проверил безопасность учебных заведений, которых в Шымкенте 246. В них в общей сложности установлено более 2 600 камер видеонаблюдения. Марат Ахметжанов поручил новому руководителю департамента полиции Думану Таеву полностью подключить все школы к центру оперативного управления, чтобы сотрудники ЦОУ могли в режиме онлайн отслеживать реальную обстановку, видеть все, что происходит в здании и на территории учебных заведений, и в случае необходимости принять оперативные меры. #Шымкент #школа #новые школы