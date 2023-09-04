Восемнадцать! И все – новые!

В этот день в Шымкенте открыли двери сразу 18 новых школ на 18 500 ученических мест, значительная часть которых построена за счет средств инвесторов, охотно вкладывающихся в образование.

Подарок к новому учебному году получили, к примеру, жители микрорайона «Северо-восток», население которого быстро увеличивается. Теперь местная детвора может учиться в национальной школе, рассчитанной на обучение в одну смену 350 детей. Учредители заведения намерены сосредоточить свои усилия на воспитании, основанном на традициях казахского народа, параллельно обещая дать ученикам современное конкурентное образование.

Для школьников предусмот­рены кружки актерского мас­терства, ораторского искусства, хореографии, игры на домбре и пианино. Здесь можно также освоить гончарное искусство, научиться играть в шахматы, освоить азы журналистики, окунуться в мир джиу-джитсу и даже записаться на курсы по личностному развитию от успешных казахстанцев.

Музыкой и веселым детским гомоном с утра наполнился двор старейшей в городе специализированной гимназии № 8 им. М. Х. Дулати с обучением на трех языках. В 2021 году на территории школы снесли здание, построенное почти полтора столетия тому назад, построив взамен новое. Оно рассчитано на 1 100 учащихся, что позволяет перевести школу на двухсменный режим работы. Теперь 1 600 учеников школы будут учиться в одном месте, что позволит организовывать массовые мероприятия, объединяющие всех учеников.

– Мы очень рады, что после работы в двух разных зданиях наконец-то воссоединились в одну команду и готовы вводить в учебный и воспитательный процессы новые тренды, – говорит заместитель директора по инновациям Татьяна Харченко. – В новой школе огромная столовая на 330 мест, читальный зал с медиатекой, по два кабинета физики, химии, биологии, каждый из которых состоит из трех секций – кабинета, лаборантской и оснащенной современным оборудованием лаборатории. Теперь у нас удвоилось число кабинетов информатики. К услугам детей 13 кабинетов английского языка, оборудованных компьютерами, два спортивных зала, зал хорео­графии, предусмотрены зоны отдыха для учащихся, большие рекреационные залы. В школе оборудован кабинет робототехники, шахмат, steam-кабинет.

В гимназии работают 154 педагога, из них 8 педагогов-мас­теров, 62 педагога-исследователя, 27 педагогов-экспертов. Слаженный и работоспособный коллектив возглавляет директор Айнур Сахова, которой удалось реализовать мечту всех предыдущих руководителей школы, ратовавших за ее расширение.

Комфорт и простор станет залогом еще больших успехов учеников школы-гимназии, которая ежегодно входит в 100 лучших школ Казахстана, является «Лучшей олимпиадной школой» 2020–2022 годов. В текущем году специализированная гимназия № 8 с обучением на трех языках им. М. Х. Дулати подтвердила высокое качество обучения, получив статус «Лучшей специализированной гимназии» Казахстана.

Дополнительный учебный корпус на 600 мест сдали в экс­плуатацию и в школе-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина. Одно из крупнейших учебных заведений города рассчитано на 1 251 место, а обучаются здесь более трех с половиной тысяч учеников. И каждый год их число только растет, потому что в городе наблюдается рост населения. Еще каких-то пару лет назад набор в первые классы составлял 25 тыс. человек, а в нынешнем году их количество превысило 28 тыс. человек.

Новое трехэтажное здание – пристройка к существующей школе, но ее размеры под стать отдельным школам. Территория общей площадью в 5 тыс. кв. м отдана во владение начальной школы. В 25 учебных классах ученики с 1-го по 4-й классы будут получать знания в две смены.

В их распоряжении столовая на 220 мест и тренажерный зал. Также в дополнительном корпусе предусмотрена библиотека на 10 тыс. книг с оборудованными для индивидуальных занятий компьютерными местами и шахматный клуб.

Ликвидировать дефицит учебных мест помогает и строительство новых школ. Одна из них, рассчитанная на 2 000 мест, появится уже в следующем году в микрорайоне «Нұршуақ» Абайского района Шымкента. От существующих учебных заведений ее будет отличать то, что, помимо современных учебных классов, спортзала, актового зала, библио­теки и столовой, здесь будет собственный бассейн.

Это учебное заведение возводится по национальному проекту «Комфортная школа». Всего же по данной программе в мегаполисе запланировано строительство 25 современных школ, в которых будет предусмотрено все необходимое для того, чтобы дети могли получать крепкие знания и находились в полной безопасности.

Этому вопросу в городе-миллионнике уделяется особое внимание. Накануне нового учебного года министр внутренних дел Марат Ахметжанов проверил безопасность учебных заведений, которых в Шымкенте 246. В них в общей сложности установлено более 2 600 камер видеонаблюдения. Марат Ахметжанов поручил новому руководителю департамента полиции Думану Таеву полностью подключить все школы к центру оперативного управления, чтобы сотрудники ЦОУ могли в режиме онлайн отслеживать реальную обстановку, видеть все, что происходит в здании и на территории учебных заведений, и в случае необходимости принять оперативные меры.