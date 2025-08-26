Поздравляя педагогическое сообщество региона с наступающим Днем знаний, Нурлыбек Налибаев отметил заслуги учителей в обеспечении качест­венного образования и воспитании подрастающего поколения.

– Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов в Астане отметил, что мы живем в эпоху знаний и науки, – сказал глава региона. – Если сегодня мы воспитаем интеллектуальное поколение, то завтра Казахстан будет в авангарде мирового развития. Поэтому поддерж­ка образования – главный приоритет государственной политики. Президент обозначил пять основных направлений: повышение качества образования, реа­лизация программы «Адал азамат», привитие молодежи принципа «Закон и Порядок», обеспечение безопасности детей и внедрение искусственного интеллекта. Эта большая ответственная задача возложена не только на учителей, но и на каждого из нас.

Информируя о достижениях, аким области отметил, что благодаря особой поддержке Президента и Правительства в регионе реализуются важные проек­ты образования. За счет улучшения инфраструктуры и условий для учебы выпускники региона второй год подряд по итогам ЕНТ становятся лучшими в республике. Средний балл 9 352 выпускников составил 75,7 (показатель по стране – 70,1). Также Кызылординская область вышла на первое место по числу абитуриентов, получивших государственные образовательные гранты, – средний балл 4 818 их обладателей составил 45,4 (показатель по республике – 29,1).

– Школьники региона на свыше тридцати международных олимпиадах и конкурсах научных проектов завоевали порядка тысячи наград, – отметил Нурлыбек Налибаев. – В этом большая заслуга учителей. Выражая благодарность педагогам, я поручаю областному управлению образования совместно с управлением финансов внести предложения по материальной поддержке юных интеллектуалов. Пусть это послужит стимулом и мотивацией для дальнейшего развития кызылординских юношей и девушек на пути к внедрению инновационных идей.

За последние три года на развитие образования региона направлено более 812 млрд тенге. В прошлом году на средства из всех источников финансирования построено 13 учреждений образования. В рамках инициированного Главой государства национального проекта «Келешек мектептері» в области возведут 10 школ на 6 900 мест, шесть из них уже введены в эксплуатацию, еще три сдадут к началу предстоящего учебного года.

Большое внимание уделяется­ развитию творческих способностей и организации досуга школьников. В этом направлении большие надежды возлагаются на педагогов недавно открытых в областном центре организаций – Творческой инновацион­ной академии «Сыр жұлдыздары» и Дворца школьников. Кроме того, для оздоровления, развития социальных навыков и получения новых знаний вне школьной программы в Аральском и Жанакорганском районах работают круглогодичные детские лагеря – центры дополнительного образования и олимпиад «Қамбаш» и «Талдысу». В их стенах школьники Приаралья не только готовятся к ЕНТ, но и участвуют в предметных конкурсах республиканского и международного уровней.

– Сейчас на территории Президентского парка идет строительство городского круглогодичного лагеря на 300 мест, – проинформировал Нурлыбек Налибаев. – Учреждение образования на набережной Сырдарьи станет уникальным местом, где школьники смогут зарядиться энергией и пополнить багаж знаний. Здесь же откроют ботанический образовательный центр Botanicum (зимний сад), в котором высадят экзотичес­кие деревья и растения, привезенные из Японии, Китая, Африки, Америки и других стран. Многофункциональное учреждение, сочетающее в себе научные, образовательные и природоохранные задачи, нацелено на расширение кругозора школьников и обогащение практических знаний.

В канун Дня знаний педагогов области отметили наградами. За выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Родиной орденом «Құрмет» награждена учитель биологии школы-лицея № 23 Айгуль Киясова, медалью «Ерен еңбегі үшін» удостоена директор школы-лицея информационных технологий № 3 Ляззат Абенова. Ряду учителей области вручены нагрудные знаки «Ибрай Алтынсарин», благодарственные письма министра просвещения и акима области. А обладателем традиционного гранта «Лучшая организация среднего образования» стала школа-лицей № 47 Шиелийского района.