Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев посетил Кызылординскую область с рабочей поездкой. В ходе визита он ознакомился с ходом работ по лесомелиорации осушенного дна Аральского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии и природных ресурсов РК

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

Министр посетил лесной питомник в городе Казалинск, введенный в эксплуатацию в ноябре 2024 года, площадь питомника составляет 33 га, продуцирующая площадь - 10 га, на которой уже произведен посев семян саксаула, это позволит получить 3 млн стандартных сеянцев для последующей посадки на осушенном дне Аральского моря.

Были осмотрены посадки 2023 года на площади 4 тыс. га. Насаждения создавались согласно научным рекомендациям, применялась следующая схема посадки: ширина междурядий 4 метра, ширина в рядах - 2 метра, ширина межкулисных пространств 30-35 метров. Посадки проводились стандартными сеянцами саксаула черного.

Также смотрены посадки 2025 года на площади 11,8 тыс. га. Работы были проведены в марте на средства Казахско-французского предприятия «Катко», здесь применялась аналогичная схема посадки, состояние насаждений оценивается как хорошее.

Далее Нысанбаев ознакомился с ходом строительства питомника, который расположен непосредственно на осушенном дне Аральского моря, в настоящее время ведутся буровые работы на скважине, которая будет обеспечивать полив питомника, на место доставлены модульные контейнеры для сотрудников. Работы ведутся согласно установленным срокам.

Создание питомника позволит выращивать более адаптированный к аридным условиям посадочный материал и сократить расходы на транспортировку. Площадь питомника будет составлять 15 га производственная мощность 1,5 млн штук сеянцев в год.

Во время визита министр встретился с представителями научного сообщества, обсудил с учеными вопросы улучшения агротехники выращивания лесов и увеличение приживаемости на осушенном дне Аральского моря.

В Минэкологии отметили, что по инициативе министра для постоянного научного сопровождения работ по лесомелиорации создан филиал КазНИИЛХА в Кызылорде, где работают 2 научных сотрудника.

Вместе с тем, в целях обеспечения устойчивости выполненных работ, а также защиты и охраны созданных насаждений, планируется придать им статус особо охраняемой территории путем создания на базе Аральского лесхоза государственного лесного природного резервата «Арал орманы».