Войска ОДКБ во время миссий будут снабжены однотипным материальным и медицинским обеспечением

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. Соглашение совершено в Душанбе 16 сентября 2021 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, cоглашение регулирует вопросы взаимодействия государств при организации материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В соответствии с соглашением стороны проводят согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск современными однотипными и совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.

«Материально-техническое и медицинское обеспечение применения группировки войск организуется командованием этих группировок и осуществляется за счет каждой стороны самостоятельно. В случае, когда такое обеспечение войск направляющей стороной затруднено, оно может осуществляться за счет ресурсов принимающей или другой стороны на основе договоренностей между ними», - пояснил Камалетдинов, отметив, что ратификация соглашения позволит поддерживать высокий уровень боевой готовности Коллективных сил, обеспечивающий адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности.