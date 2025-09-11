Здесь прошел мега-фестиваль ­«Шеберлер шеруі» («Парад мастеров»), собравший более 200 умельцев со всего региона. Началось же мероприятие с приветственного слова акима ­Актюбинской области Асхата Шахарова, который подчеркнул, что прикладное искусство – не просто красивые изделия, а отражение духовных ценностей народа.

– В каждом орнаменте отражена муд­рость предков, их мировоззрение и дух времени. В Год рабочих профессий труд таких мастеров приобретает особую ценность, а национальное ремесло получает новое дыхание, вдохновляя молодежь, – отметил аким.

Мероприятие было организовано при поддержке областного акимата совместно с республиканским образовательным информационно-консультационным центром для женщин «Бақытты отбасы». Его цель – сохранить традиционные ремесленные техники, передать их молодому поколению и вдохнуть в них современное звучание.

Особой гостьей фестиваля «Шеберлер шеруі» стала известная мастерица, кавалер ордена «Құрмет», лауреат Президентской премии «Алтын сапа», основательница Дома моды «Алтын Орда» Ырза Турсынзада. На протяжении многих лет она занимается популяризацией и возрождением национальных ремесел, обучая женщин по всей республике.

В Актобе ее ждали с особым интересом. Ведь многие местные мастерицы впервые познакомились с ней на онлайн-курсах и теперь смогли пройти обучение в условиях «живого» мастер-класса.

– Возрождение национальных ремесел – наш духовный долг. Сегодня, в эпоху технологий, люди все чаще обращаются к своим корням, и потому важно, чтобы ремесла развивались и обновлялись, соответствовали современным тенденциям. Только тогда они будут востребованы и займут достойное место на рынке, – подчеркнула Ырза Турсынзада.

Она отметила, что уже несколько раз проводила мастер-классы в Актобе. Но этого недостаточно. Есть необходимость открыть постоянный центр ремесел, где мастера, ремесленники, ювелиры и портные могли бы обмениваться опытом и продавать свои изделия.

– Ведь мастер – не просто изготовитель, он носитель традиций и культуры нашего народа. Каждая его работа – это духовный дар, – добавила известная рукодельница.

Вместе с Ырзой Турсынзадой на фестиваль приехали приглашенные мастера из Астаны – специалисты по ковроткачеству, валянию войлока, лос­кутному шитью и плетению циновок из чия. Они провели для желающих мастер-классы. Актюбинцы наблюдали за процессом создания изделий и сами пробовали работать с войлоком, тканью и нитями. Огромное фойе Центра искусств, где проходил фестиваль, превратилось в большую творческую мастерскую, где каждое движение рук рождало новые орнаменты и узоры.

Мастерица Гульбаршин ­Сайтжанкызы обучала женщин традиционному процессу изготовления войлока. Она показывала, как правильно чесать и мыть шерсть, красить ее и валять, превра­щая в прочный материал. Весь этот процесс она демонстрировала своим ученицам, делясь секретами. Затем женщины под ее руководством учились создавать из войлока головные уборы, тапочки, сумки и другие предметы для повседневного быта.

Актюбинки с интересом наблюдали и за мастером Гульмирой Айтпаевой. Она показывала, как правильно работать на ткацком станке, заправлять нити, закладывать основу и переплетать ее для создания прочного и красивого полотна. На ее мастер-классе женщины учились ткать шарфы, полотна и декоративные элементы.

– Главное – терпение и точность движений. Тогда даже самая простая нить превращается в красивое изделие, – учила мастер, переходя от одной ученицы к другой.

По словам участниц, процесс оказался увлекательным и завораживаю­щим: с каждым рядом ткань словно оживала в руках.

Домохозяйка Гульмира Адильбекова впервые попробовала себя в валянии войлока.

– Я всю жизнь занималась семьей, сейчас нахожусь на пенсии, внуков няньчу. Но всегда хотелось найти себе интересное занятие. Здесь узнала, что своими руками можно не только связать теплые носки, но и свалять шляпу, сшить тақия, сумку и даже платье. Попробовала ткать, и это оказалось удивительно увлекательно. Если получится, буду делать вещи для всей семьи, – заметила она.

Мастер-классы проводились на протяжении двух дней и охватили сотни желающих, решивших освоить основы традиционных ремесел.

На фестивале также была организована выставка, на которой местные умельцы представили работы из дерева, кости, глины и шерсти, изделия из войлока, стеганые одеяла, ювелирные украшения и сувениры с национальными орнаментами.

Среди участниц – мать троих детей Айнур Айекешова, рассказавшая, что уже несколько лет занимается шитьем көрпе, а на подобных мастер-классах освоила еще и ткачество в технике терме. Терме-бау – это орнаментальная тесьма, которой украшали детали юрт и одежду кочевников. Важно, чтобы молодежь не забывала традиции предков, подчеркнула мастерица, рассказывая о значении традиционного орнамента в жизни степняков.

Свою работу в технике росписи на коже представила педагог школы-гимназии № 6 им. Г. Актаева Акбота ­Туысова. В ее композиции тонкие узоры и орнаменты оживали на натуральном материале, придавая изделию особую выразительность.

А студентка регионального университета им. К. Жубанова Шугыла Марал подготовила гобелен на тему весны. Яркие нити и плавные линии передавали настроение пробуждающейся природы и создавали ощущение живой картины.

Особое внимание организаторы фес­тиваля уделили поддержке умельцев, сообщив, что при содействии областного акимата будет оборудована специальная мастерская. Такая инициа­тива позволит мастерам народного творчества развиваться и продвигать свои изделия.

Стоит отметить, что лучшие рукодельницы получили в подарок швейные машинки и благодарственные письма. А сама атмосфера фестиваля доказала, что национальное прикладное искусство сегодня интересно не только старшему поколению, но и молодежи.