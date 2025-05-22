В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 319,5 млн тенге на завершение работ по возведению двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах Жамбылской области. Они рассчитаны на 45 посещений в сутки.

Объекты возводятся в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения». По ней в регионе запланировано строительство 30 объектов, из которых 28 уже сданы. Остальные два введут в эксплуатацию в этом году.



В рамках нацпроекта в Казахстане планируется возведение 655 новых учреждений – медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В настоящий момент завершены работы на 468 объектах. Средства на создание учреждений первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется за счет Специального государственного фонда.

В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.