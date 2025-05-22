Возврат активов: более 300 млн тенге направят на амбулатории в Жамбылской области

Возврат активов
105

В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 319,5 млн тенге на завершение работ по возведению двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах Жамбылской области. Они рассчитаны на 45 посещений в сутки.

Объекты возводятся в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения». По ней в регионе запланировано строительство 30 объектов, из которых 28 уже сданы. Остальные два введут в эксплуатацию в этом году.

В рамках нацпроекта в Казахстане планируется возведение 655 новых учреждений – медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В настоящий момент завершены работы на 468 объектах. Средства на создание учреждений первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется за счет Специального государственного фонда.

В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

#медицина #Жамбылская область

Популярное

Все
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Качество жизни растет
Откровения сельского художника
Насколько реальны техногенные катастрофы?
Надежный старт
Очистить от хлама поля
Нет производств без технарей
Всем миром и со всем миром
Резонансное дело приняло новый оборот
От мундиров до радиостанций
Достоин памяти потомков
На полигон отправятся студенты
Субсидии есть, скота – нет
Истоки силы и характера
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобствен…
Деньги из Спецгосфонда выделят на строительство сельской ам…
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжен…
Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]