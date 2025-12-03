Становление газеты происходило в сложных условиях дефицита ресурсов и кадров, но редакционный коллектив достойно справлялся с поставленными задачами по освещению жизни района, не сорвав ни одного выпуска газеты. Грянула Великая Отечественная война, и газета стала проводником в жизнь девиза «Все для фронта! Все для Победы!»

В послевоенные годы газета продолжала выполнять свою основную задачу – освещать трудовую и общественную жизнь района. Публикации рассказывали о достижениях, поднимали вопросы сельского хозяйства, образования и культуры. Главными героями всегда были люди труда.

В 50–60-е годы основной темой материалов стало освоение целинных земель. Газета теперь называлась «За коммунизм». В конце 80-х газета достигла наивысшего тиража в своей истории. Практически каждая семья подписывалась на районку. В эти годы газету возглавляли Михаил Грудкин, Павел Суетин и Николай Чеботарев.

«Сельские вести» – с этим названием газета вступила в новую эпоху, время становления независимости республики. Происходило это в сложных условиях разрыва экономических связей, падения производства, ухудшения уровня жизни населения. Затронули эти процессы и редакционный коллектив. Неуклонно сокращался тираж, катастрофически упали доходы. Вместо трех раз в неделю газета стала выходить один раз. Накопилась огромная задолженность по зарплате, выплачивалась она только из доходов от розничной продажи и рекламных поступлений.

В 1997 году произошло объединение районов: Приуральный вошел в состав Зеленовского района. В связи с этим в два раза увеличилась и нагрузка на газету, но она всегда выходила вовремя, стараясь отражать на своих страницах все важные события в стране и районе.

В начале нового тысячелетия газета обрела новое название – «Ауыл тынысы». Началось внедрение компьютерной верстки, позволившей значительно улучшить дизайн издания. Газета стала двуязычной. До восьми полос увеличился объем, праздничные номера стали выходить в цветном формате. Большая работа проводилась с крестьянскими хозяйствами, ТОО и бюджетными организациями по вопросам подпис­ки, и в результате тираж стал расти. Все эти положительные изменения связаны с именем главного редактора ­Максута Иржанова, возглавившего газету в 1999 году.

Тенденции по улучшению как облика газеты, так и качества материалов, заложенных предыдущим редактором, продолжил новый руководитель – ­Нуржан Дузбатыр. В этот период стали активно развиваться социальные сети, различные сайты и блоги. Спрос на печатные издания вновь стал падать. Тогда аккаунты газеты появились в соцсетях, на портале «Жайык Пресс» стали публиковаться материалы, подготовленные журналистами «Ауыл тынысы». Особенностью газеты в те годы стало появление в каждом номере или аналитического материала по актуальной на тот момент проблеме, или большого материала по интерес­ной для читателя теме.

В дальнейшем газету воглавляли ­Самал Жамет, Ертай Бимуханов, ­Тугельбай Бисен. Каждый из них вносил что-то новое, при этом сохраняя сложившиеся десятилетиями традиции.

В настоящее время редактором газеты «Ауыл тынысы» является Сакен ­Абулхаликов. Он большое внимание уделяет качеству материалов, их актуальности. Проводит постоянные встречи с читателями. Эти встречи оказывают непосредственное влияние на редакционную политику, тематику материалов, что делает газету ближе к жителям района.

В этом году газете «Ауыл тынысы» исполнилось 85 лет. Благодаря труду журналистов и внештатных авторов газета стала летописью жизни района Байтерек, его душой.