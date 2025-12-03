«Ауыл тынысы»: хроники сельской жизни

Статьи,Масс-медиа
1
Николай Берендяев

В начале ноября 1940 года было принято решение о создании в Зеленовском районе Западно-­Казахстанской области (так тогда назывался район Байтерек) общественно-политической газеты «Большевистский путь». Первым редактором назначили Юрия Губанова, который вступил в должность 14 ноября 1940 года, о чем свидетельствует приказ № 1 по редакции. Первоначально в функции редакции входили не только подготовка и выпуск газеты, но и ее печать. Вот почему в редакционный состав вошли наборщик, помощник наборщика и печатник. Первый номер газеты вышел 16 ноября 1940 года.

фото предоставлено редакцией газеты

Становление газеты происходило в сложных условиях дефицита ресурсов и кадров, но редакционный коллектив достойно справлялся с поставленными задачами по освещению жизни района, не сорвав ни одного выпуска газеты. Грянула Великая Отечественная война, и газета стала проводником в жизнь девиза «Все для фронта! Все для Победы!»

В послевоенные годы газета продолжала выполнять свою основную задачу – освещать трудовую и общественную жизнь района. Публикации рассказывали о достижениях, поднимали вопросы сельского хозяйства, образования и культуры. Главными героями всегда были люди труда.

В 50–60-е годы основной темой материалов стало освоение целинных земель. Газета теперь называлась «За коммунизм». В конце 80-х газета достигла наивысшего тиража в своей истории. Практически каждая семья подписывалась на районку. В эти годы газету возглавляли Михаил Грудкин, Павел Суетин и Николай Чеботарев.

«Сельские вести» – с этим названием газета вступила в новую эпоху, время становления независимости республики. Происходило это в сложных условиях разрыва экономических связей, падения производства, ухудшения уровня жизни населения. Затронули эти процессы и редакционный коллектив. Неуклонно сокращался тираж, катастрофически упали доходы. Вместо трех раз в неделю газета стала выходить один раз. Накопилась огромная задолженность по зарплате, выплачивалась она только из доходов от розничной продажи и рекламных поступлений.

В 1997 году произошло объединение районов: Приуральный вошел в состав Зеленовского района. В связи с этим в два раза увеличилась и нагрузка на газету, но она всегда выходила вовремя, стараясь отражать на своих страницах все важные события в стране и районе.

В начале нового тысячелетия газета обрела новое название – «Ауыл тынысы». Началось внедрение компьютерной верстки, позволившей значительно улучшить дизайн издания. Газета стала двуязычной. До восьми полос увеличился объем, праздничные номера стали выходить в цветном формате. Большая работа проводилась с крестьянскими хозяйствами, ТОО и бюджетными организациями по вопросам подпис­ки, и в результате тираж стал расти. Все эти положительные изменения связаны с именем главного редактора ­Максута Иржанова, возглавившего газету в 1999 году.

Тенденции по улучшению как облика газеты, так и качества материалов, заложенных предыдущим редактором, продолжил новый руководитель – ­Нуржан Дузбатыр. В этот период стали активно развиваться социальные сети, различные сайты и блоги. Спрос на печатные издания вновь стал падать. Тогда аккаунты газеты появились в соцсетях, на портале «Жайык Пресс» стали публиковаться материалы, подготовленные журналистами «Ауыл тынысы». Особенностью газеты в те годы стало появление в каждом номере или аналитического материала по актуальной на тот момент проблеме, или большого материала по интерес­ной для читателя теме.

В дальнейшем газету воглавляли ­Самал Жамет, Ертай Бимуханов, ­Тугельбай Бисен. Каждый из них вносил что-то новое, при этом сохраняя сложившиеся десятилетиями традиции.

В настоящее время редактором газеты «Ауыл тынысы» является Сакен ­Абулхаликов. Он большое внимание уделяет качеству материалов, их актуальности. Проводит постоянные встречи с читателями. Эти встречи оказывают непосредственное влияние на редакционную политику, тематику материалов, что делает газету ближе к жителям района.

В этом году газете «Ауыл тынысы» исполнилось 85 лет. Благодаря труду журналистов и внештатных авторов газета стала летописью жизни района Байтерек, его душой.

#ЗКО #газета #Ауыл тынысы #Большевистский путь

Популярное

Все
Десять лет стратегического партнерства
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Несырьевой экспорт: не мечта, а тренд
Базальт здесь превращают в утеплитель
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
Химпром расширяется
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и го…
Несырьевой экспорт: не мечта, а тренд
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию эконо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]