«Ауыл тынысы»: хроники сельской жизни
Николай Берендяев
В начале ноября 1940 года было принято решение о создании в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области (так тогда назывался район Байтерек) общественно-политической газеты «Большевистский путь». Первым редактором назначили Юрия Губанова, который вступил в должность 14 ноября 1940 года, о чем свидетельствует приказ № 1 по редакции. Первоначально в функции редакции входили не только подготовка и выпуск газеты, но и ее печать. Вот почему в редакционный состав вошли наборщик, помощник наборщика и печатник. Первый номер газеты вышел 16 ноября 1940 года.