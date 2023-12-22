"Впервые мы вошли в отопительный сезон с большим профицитом" – аким Астаны

На отчётной встрече в Службе центральных коммуникаций аким столицы Женис Касымбек сообщил, что в текущий отопительный сезон в городе имеются достаточный резерв возможностей и профицит генерации тепла, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Градоначальник отметил, что для обеспечения новых районов Астаны достаточной тепловой мощностью завершено строительство первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток», что обеспечило дополнительные 1130 Гкал тепловой мощности.

«Например, неделю назад, когда были морозы -32 -33°, город принимал порядка 3 тыс. Гкал тепла. У нас в резерве оставалось порядка 600-700 Гкал, то есть, мы впервые за последние годы вошли в отопительный сезон с большим профицитом», - сказал Касымбек.

Также он сообщил, что в следующем году планируется ввод в эксплуатацию первой очереди газово-тепловой станции «Тельман» и второй очереди «Туран».

«Это дополнительно нам даст порядка 800 Гкал тепла. Даже при нынешних темпах строительства мы имеем запас прочности на пять лет вперёд. Но работа по дальнейшему строительству и тепловых объектов, расширению мощностей ТЭЦ будет продолжаться», – заверил аким.

Также он отчитался по ситуации с водой в столице.