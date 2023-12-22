"На несколько лет хватит" – Касымбек о запасах воды в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Службе центральных коммуникаций прошла отчётная встреча акима столицы Жениса Касымбека, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе встречи градоначальник напомнил о проблеме дефицита воды прошлым летом.

Женис Касымбек объяснил рост объёма водопользования с увеличением численности населения, соответственно, объёмов вводимого жилья. За последние 3 года астанчан стало на 200 тыс. больше.

Как он отметил, для решения вопроса в июне была запущена дополнительная нитка водовода от Астанинского водохранилища, что обеспечило дополнительно подачу воды в объёме 90 тыс. м3/сут.

Также завершено строительство третьей насосно-фильтровальной станции мощностью 105 кубометров.

«Хотел бы официально заявить, что сегодня дефицита воды в городе нет. Определённый задел прочности на несколько лет вперёд сделан. В следующем году мы завершаем строительство второй нитки водовода из Астанинского водохранилища. Начинаем проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод, а также проектирование расширения насосной станции Тельман. Это даст нам мощность до 2030 года по питьевой воде», – сообщил Касымбек.

Отметим, проблема дефицита воды в Астане неоднократно поднималась в парламенте и правительстве.