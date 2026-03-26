Сара Муллалли вошла в историю как первая женщина, занявшая пост архиепископа Кентерберийского — духовного главы Англиканской церкви. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kp.ru

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торжественная церемония интронизации собрала высоких гостей: премьер-министра Кира Стармера, принца Уильяма с Кэтрин, а также спикеров палаты общин и палаты лордов Линдси Хойла и Майкла Форсайта.

«Бывшая медсестра заняла свое место на кафедре Святого Августина XIII века в Кентерберийском соборе в присутствии 2 000 гостей, включая наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт, премьер-министра Кира Стармера и религиозных лидеров», — отмечается в материале.

Муллалли была назначена архиепископом Кентерберийским 3 октября 2025 года. Ранее — епископом Лондона.