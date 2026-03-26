Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии

Сара Муллалли вошла в историю как первая женщина, занявшая пост архиепископа Кентерберийского — духовного главы Англиканской церкви. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kp.ru

Торжественная церемония интронизации собрала высоких гостей: премьер-министра Кира Стармера, принца Уильяма с Кэтрин, а также спикеров палаты общин и палаты лордов Линдси Хойла и Майкла Форсайта.

«Бывшая медсестра заняла свое место на кафедре Святого Августина XIII века в Кентерберийском соборе в присутствии 2 000 гостей, включая наследника престола принца Уильяма и его жену Кейт, премьер-министра Кира Стармера и религиозных лидеров», — отмечается в материале.

Муллалли была назначена архиепископом Кентерберийским 3 октября 2025 года. Ранее — епископом Лондона.

 

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Власти Бразилии ограничили доступ детей к соцсетям
Катар несет многомиллиардные убытки из-за ударов Ирана по С…
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

