Врачи Карасайской больницы впервые прооперировали аневризму сонной артерии

Полноценная реализация программы снижения смертности от болезни системы кровообращения, в частности, инсультов позволит внедрить современные оперативные вмешательства в регионах, которые спасут жизни и вернуть трудоспособность пациентов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Карасайскую клиническую многопрофильную ЦРБ поступила женщина 28 лет с жалобами на выраженные головные боли. На магнитно-резонансной томографии у пациентки была выявлена мешотчатая аневризма офтальмического сегмента правой внутренней сонной артерии размером 6х5,5 мм.

Врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства.

Женщине провели операцию – эмболизацию аневризмы с применением стентовой ассистенции. Это малотравматическая нейрохирургическая процедура, в ходе которой просвет поврежденного сосуда закрывают с помощью специального материала. Благодаря этому у пациентки купировалась неврологическая симптоматика.

Полноценная реализация в ЦРБ программы снижения смертности от болезни системы кровообращения, в частности, инсультов позволит внедрить современные оперативные вмешательства в регионах, которые спасут жизни и вернуть трудоспособность пациентов.

Минздрав напоминает, инсульт является одним из ведущих причин летальности и первой причиной инвалидизации пациентов всего мира. Основным методом лечения в остром периоде инсульта являются минимально инвазивные высокотехнологичные эндоваскулярные методы лечения. Ежегодная потребность в таких операциях растет.

В Алматинской области за два года выполнено 115 оперативных вмешательств при инсультах открытым способом, такие как удаления внутримозговых гематом, наружное дренирование хронических гематом.