После инцидента его унесли с поля на носилках

Фото: соцсети ФК «Қайрат»

21-летний вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против «Актобе», сообщает Kazpravda.kz

В соцсетях информируют, что на 11-й минуте матча произошел неприятный эпизод, когда голкипер столкнулся с оппонентом, стремясь завладеть мячом.

Полученная травма оказалась настолько серьезной, что он не смог продолжить игру. Его увезли с поля на носилках. Теперь ему придется пропустить ближайшие матчи «Кайрата».

В матче Лиги Чемпионов против «Спортинга» ворота «желто-черных» будет защищать 18-летний Шерхан Калмурза.