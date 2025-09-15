Вратарь футбольного клуба «Кайрат» получил травму в матче против «Актобе»
После инцидента его унесли с поля на носилках
21-летний вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти в матче против «Актобе», сообщает Kazpravda.kz
В соцсетях информируют, что на 11-й минуте матча произошел неприятный эпизод, когда голкипер столкнулся с оппонентом, стремясь завладеть мячом.
Полученная травма оказалась настолько серьезной, что он не смог продолжить игру. Его увезли с поля на носилках. Теперь ему придется пропустить ближайшие матчи «Кайрата».
В матче Лиги Чемпионов против «Спортинга» ворота «желто-черных» будет защищать 18-летний Шерхан Калмурза.