Вулкан страстей в Мехико и Гвадалахаре

Футбол
Аскар Султан

Долгожданный чемпионат мира 2026 года в Америке официально стартовал, мгновенно погрузив планету в атмосферу невиданного футбольного праздника.

фото fifa.com

Впервые в борьбу за заветный кубок вступают 48 сильнейших сборных, а сам турнир принимают три государства – Мексика, США и Канада. Мундиаль обещает быть бескомпромиссным и зрелищным. Так, стартовые матчи в мексиканских Мехико и Гвадалахаре подарили болельщикам весь спектр эмоций.

Главной точкой притяжения в день открытия стал легендарный стадион «Ацтека» в Мехико. Грандиозная арена, помнящая триумфы великих бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны, превратилась в бурлящий зеленый океан. Стартовый поединок между сборными Мексики и ЮАР (2:0) полностью оправдал статус главного события недели.

Мексиканцы с первых секунд обрушили на соперника шквал атак, и стадион взорвался уже на девятой минуте, когда Хулиан Киньонес замкнул выверенную передачу с фланга. Южноафриканцы пытались отвечать контратаками, но класс хозяев сказался. На 67-й минуте опытнейший Рауль Хименес забил свой первый гол на чемпионатах мира, установив окончательный счет.

Впрочем, игра запомнится не только голами. Матч выдался невероятно жестким: арбитрам пришлось показать три красные карточки: поле досрочно покинули Яя Ситоле и Тхаба Зване у гостей, а также Сесар Монтес у мексиканцев. Настоящим же украшением встречи стал выход на замену на 67-й минуте мексиканского вундеркинда Хильберто­ Моры. В возрасте 17 лет и 240 дней он вошел в шестерку самых молодых дебютантов в истории мировых первенств.

Второй поединок игрового дня состоялся на футуристическом стадионе «Эстадио Гвадалахара», вмещающем более 45 тыс. зрителей. Здесь сошлись разные футбольные философии: прагматичная сборная Чехии и сверхинтенсивная Южная Корея. Корейские футболисты на поле доминировали, полностью контролируя ход встречи за счет высочайшего темпа. Однако чехи преподнесли сюрприз и вопреки логике игры неожиданно вышли вперед на 58-й минуте благодаря точному удару Ладислава Крейчи. Однако корейцев этот пропущенный мяч не сломил, а лишь заставил включить фирменные запредельные скорости. На 66-й минуте Хван Ин Бом восстановил равенство красивым обводящим ударом, а на 79-й минуте О Хен Гю воспользовался ошибкой чешской обороны при прессинге и принес Южной Корее важнейшую волевую победу – 2:1.

Стартовый тур в группе А обозначил интригу. Мексика и Южная Корея захватили лидерство, набрав по три очка, однако вся борьба за выход в плей-офф еще впереди. В ближайшие дни в борьбу вступят остальные фавориты, включая сборные США и Канады.

Мундиаль набирает обороты, обещая болельщикам незабывае­мый месяц большого футбола.

#футбол #ЧМ #мундиаль

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