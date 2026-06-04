На ЧМ-2026 вызваны 19 футболистов из «Манчестер Сити»

Футбол

Это самый высокий показатель среди всех клубов мира, сообщает французское издание L’Equipe

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Топ-клуб английской премьер-лиги делегирует на предстоящий Кубок мира 19 игроков — это лучший показатель.

В число лидеров входят мюнхенская «Бавария» (18), лондонский «Арсенал» и «ПСЖ» (по 16), «Барселона» (14), «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (по 13), мадридский «Атлетико» (12), саудовский «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», дортмундская «Боруссия», стамбульский «Галатасарай» и «Ливерпуль» (по 11), «Милан», ПСВ, мадридский «Реал» и чешская «Славия» (по 10).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных и 1 248 футболистов.

#футбол #Манчестер Сити #АПЛ #ЧМ-2026

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