Время на раскачку

Чертово колесо
Недавно Костанайский областной суд принял, пожалуй, беспрецедентное по нынешним временам решение, приостановив работу только что запущенного колеса обозрения в Рудном. Скандал разгорелся после размещения в Интернете видеоролика, на котором запечатлено «странное поведение» аттракциона: одну из кабинок заклинило вверх дном едва ли не в самой верхней точке подъема, а на спуске она с грохотом перевернулась и долго по инерции раскачивалась. На счастье, пассажиров в ней в тот критический момент не оказалось, но случившееся настолько впечатлило интернет-пользователей, что история получила громкое развитие.
Исковое заявление от организации по защите прав потребителей о запрете эксплуатации сомнительного аттракциона суд удовлетворил с предписанием провести экспертизы и по их результатам принять окончательное решение. Тем временем в городском акимате занялись поиском ответственных и виновных. Но проблема как раз в том и состоит, что безопасность оборудования в парках отдыха и развлечений, экстрим-парках, в батутных центрах и на придомовых площадках по большому счету остается вне поля зрения компетентных органов, да и органов таковых в республике попросту нет.
Зато есть нещадные факты: в каждый новый сезон из городов и весей страны просачивается информация о несчастных и просто неприятных случаях на «обезумевших» каруселях, незакрепленных батутах и испорченных горках. Спасибо, опять же, веб-пространству, куда беспрепятственно попадает весь «народный» новостной контент. Иначе как бы мы узнали о рудненском колесе «обозрения»? Скорее, никак. Оно и понятно: нет административного контроля над этой сферой услуг – нет и официальной статистики о происшествиях на «качелях-каруселях».
Хотя, если говорить по-честному, несчастные случаи и настоящие трагедии в парках аттракционов случались и в те достославные времена, когда государственная инспекция подобных досуговых учреждений все-таки существовала. Самые громкие из этих ЧП до сих пор на слуху. Но мы все-таки напомним некоторые из них.
Без «государева ока»
В 2003 году в парке Актобе из-за неисправности крепления вагонетки «американских горок» на высокой скорости две девушки выпали из нее. На таких же горках, но уже в костанайском луна-парке в 2009 году с трехметровой высоты сорвалась кабинка – четыре человека получили травмы. Годом позже на карусели в Центральном парке культуры и отдыха Алматы скончалась 8-летняя девочка, страдавшая эпилепсией. А в 2012-м в другом алматинском парке «неадекватно» повело себя колесо обозрения, начав вращаться слишком быстро – около 40 человек пришлось экстренно эвакуировать.
В ответ на обращение в городском департаменте Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК по Алматы нам пояснили, что эта область коммерческих услуг оказалась вне зоны госконтроля еще в 2013 году. До тех пор надзорные функции поочередно исполняли структуры МЧС и технадзора, позже – Комитета технического регулирования и метрологии. Далее они были переданы в подведомственные организации комитета, а часть из них – на уровень акиматов.
Так в процессе нескольких министерских пертурбаций и передачи функций с одного уровня на другой обязанности по выдаче разрешений на эксплуатацию аттракционов и оценке их безопасности как-то незаметно выпали из ведомственного портфеля. Почему никто не подсуетился, чтобы вернуть их на место, – большой вопрос.
– Как раз с введением единого техрегламента «О безопасности аттракционов» для стран ЕАЭС встал вопрос о наделении функциями инспекционного контроля какого-либо из государственных органов, – говорит инспектор по госконтролю департамента Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК по Алматы Куралбек Кызгарин. – Какого именно, пока не возьмусь ответить. Проект постановления на этот счет Комитетом по промышленной безопасности МИИР подготовлен, но пока находится в процессе обсуждения.
Чья горка с краю
Вполне может случиться, что надзорные функции в итоге будут поделены между министерскими службами (теми же департаментами техрегулирования и метрологии) и местной исполнительной властью. Но назначить проверяющего – только малая часть дела. Для адекватного технического контроля требуются аккредитованные организации, испытательные лаборатории, органы сертификации. Да что там, в отечественной нормативной базе до сих пор нет стандартизированных условий оказания услуг парками аттракционов и утвержденных стандартов безопасности, такой вид деятельности не подлежит сертификации. Но об этом чуть позже.
Пока же ответственность за состояние оборудования парков всецело лежит на их собственниках и назначенных управленцах. Причем самое большое наказание на случай ЧП предусмотрено статьей 306 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно этой норме провинившийся эксплуатант может получить денежный штраф, общественные работы или арест до 75 суток с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Правда, и такая карательная мера правосудием практически не применяется. Вспомним еще несколько вопиющих историй.
…В 2011 году 10-летний мальчик погиб на аттракционе «Силовые качели», установленном на базе отдыха в Петропавловске. Когда, кто и на основании каких документов смонтировал агрегат – следствие установить не смогло, виновных не нашли.
Только в прошлом году завершилась тяжба по другому резонансному делу – в городе Шахтинске. Там в 2015 году двухлетняя малышка попала в движущийся механизм карусели, спасти ребенка не удалось. Дело о привлечении контролера к уголовной ответственности прокуратура закрыла за истечением срока давности. И только в гражданском процессе родители девочки отсудили у акимата 5 млн тенге.
Относительно недавний случай в Караганде, где 14-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника, по его словам, катаясь на аттракционе «свободного падения». Но владельцы агрегата доказывали, что травмировался подросток за пределами территории развлекательного центра, и у прокуратуры не нашлось доказательств обратного.
Но даже в тех случаях, когда дела по чрезвычайным происшествиям в парках развлечений доходят до гражданского судопроизводства, истребовать компенсацию материальных и моральных потерь потерпевшим невероятно сложно. В Казахстане не существует правовых механизмов, которые бы обязывали владельцев аттракционов страховать посетителей от несчастных случаев.
Зато сами владельцы научились неплохо защищать свои интересы. В администрации двух крупнейших парков Алматы нас заверили, что в подавляющем большинстве ЧП виноваты сами пострадавшие – они ломают руки-ноги, получают ссадины, ушибы и сотрясения, потому что нарушают внутренние правила, проявляют беспечность, неосмотрительность и неуместное любопытство. И ни слова о том, что причиной травм вполне могут быть ошибки монтажа и эксплуатации механизмов, а также недостаточное обеспечение техники безопасности. А кто это докажет? Мы же выяснили – технических регламентов и норм для аттракционов не существует. А на нет и спроса нет.
Хотя вот, например, директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев однажды так прямо и заявил: до 85% несчастных случаев на аттракционах происходят в результате неправильного монтажа или эксплуатации механизмов...
Хотели? Получите!
Как раз эти технические нормы теперь уже предусматривает новый регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов». В действие он вступил в прошлом году, но с учетом переходного периода применяться будет с октября года нынешнего.
– Для защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды регламент устанавливает требования к безопасности самих аттракционов и связанным с ними процессами проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации, – поясняет инспектор по госконтролю Куралбек Кызгарин.
В свое время, представляя техрегламент, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков утверждал, что такого комплексного документа раньше не имела ни одна страна ЕАЭС. Везде была не только разная степень нормативной обеспеченности вопросов безопасности, но и действовали разные требования: у кого-то это были ведомственные правила, у кого-то стандарты. Совместными усилиями удалось привести к одному знаменателю регуляторную практику пяти стран и объединить в одном документе и конструкционные, и эксплуатационные, и другие требования безопасности для всех этапов жизненного цикла аттракциона.
Прописанные техрегламентом нормы распространяются на большую часть развлекательных механизмов: колеса обозрения, катапульты, качели, карусели, картинги, надувные батуты, электромобили, водные горки, башни свободного падения, парковые поезда на рельсах...
Но здесь нужно отвлечься на пару существенных деталей. Во-первых, действие документа распространяется только на то оборудование, которое будет выпущено в странах ЕАЭС после 19 октября нынешнего года, и не имеет силы в отношении уже действующих аттракционов. А во-вторых, в Казахстане нет собственных производств по выпуску техники для парков развлечений. Впору подумать, что нас эти нововведения особо не коснутся.
На самом же деле все не так очевидно. В том же техрегламенте есть важная оговорка: «Возможность и условия эксплуатации старых аттракционов определяет национальное законодательство». Внимательный читатель уже понял: речь о том самом законодательстве, которого… у нас нет!
Нет – значит будет, уверяют в МИИРе. Во всяком случае, в алматинском департаменте Комитета техрегулирования и метрологии министерства нам сообщили, что, вероятно, уже к концу полугодия в свет выйдет нормативная база для обеспечения безопасности эксплуатации уже действующих аттракционов, в основу которой лягут положения из нового техрегламента ЕАЭС. Правда, дело это может оказаться нескорым, ведь создавать придется целый аппарат с системой сертифицирования, экспертной оценки, инспекционного контроля.
Да и с другой стороны тоже пока не все ладно – многие владельцы парков развлечений, экстрим-парков, батутных центров и детских площадок к такому повороту событий не готовы.
Добровольно-принудительно
Если нормативы по эксплуатации старых аттракционов все-таки будут приняты, собственникам паркового хозяйства придется изрядно похлопотать. Ведь техрегламент предусматривает нормы, которые у нас до сих пор не считались обязательными.
Так, кроме ежедневных проверок технического состояния и профилактики оборудования – смазки, регулировки и даже специализированного дефектоскопического обследования, необходимо будет обеспечить надежные защитные перегородки на всех движущихся частях и деталях аттракционов, обеспечить системы управления ими так, чтобы исключить любые опасные ситуации.
Или вот другое требование. Перед входом на аттракционы с ограничениями по росту и весу устанавливать ростомеры и весы и на все без исключения – аптечки для первой медпомощи.
Отдельно вменяются меры безопасности к детским аттракционам. Например, недопустимыми в развлекательных устройствах, особенно в их движущихся частях, станут отверстия, куда ребенок может засунуть руку, ногу или посторонний предмет. Все потенциально опасные места должны быть обеспечены перилами и ограждениями, при этом конструкция не может позволять детям стоять или сидеть на них.
Нам удалось поговорить с управляющими и специалистами нескольких городских парков и выяснить, что там живут с представлением, будто техрегламент вверенного им хозяйства не коснется.
Безопасность техники в Центральном парке культуры и отдыха, по словам его директора Владимира Калинина, обеспечивает бригада механиков и один электронщик. Основательный профосмотр оборудования и ремонт проводится ежегодно по окончании сезона, для дефектоскопического обследования на скрытые дефекты приглашают специальную организацию. Но вот к какому классу опасности относятся парковые аттракционы (теперь эту техническую характеристику предусматривает техрегламент), директор ответить затруднился:
– Без понятия. Чтобы это знать, нужны нормативные документы, а раз их нет – мы не сможем определить, представляют ли они вообще какую-то опасность.
Хочется «порадовать» наших коммерсантов: теперь такие нормативы есть – читайте техрегламент и готовьтесь к новым, более ответственным отношениям с потребителями своих услуг!
В крупнейшем алматинском аквапарке пока тоже не обеспокоены возможными переменами, а даже наоборот. Оборудование здесь испанского происхождения, монтировали его специалисты компании-производителя, и для него не установлено предельного срока эксплуатации. Абзал Джунусов, специалист по технике безопасности, тоже сетует на отсутствие регламентов в организации этого бизнеса, говорит, что систему безопасности во многом приходилось отрабатывать на собственном опыте.
– Внешнего технического контроля нашей деятельности действительно нет. Есть требования по обеспечению безопасности на воде, и нас проверяют специалисты ДЧС, санитарного надзора, – говорит Абзал. – И скажу честно, нас порадовало появление техрегламента. Значит будет государственная сертификация, и мы сможем протестировать оборудование, чтобы иметь на него паспорта безопасности. Это имиджевые и важные для бизнеса вещи!
Да что там, порадоваться техническому регламенту «О безопасности аттракционов» стоит всем нам. Ведь ожидать неприятностей там, где следует расслабиться и получать удовольствие, как-то совсем неправильно.