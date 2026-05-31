Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре

По данным РГП «Казгидромет», в ряде областей ожидаются грозы, сильный ветер, град, шквалы, пыльные бури и экстремально высокая температура воздуха.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и Мангистауской областях. Здесь ожидаются осадки, грозы, местами град и усиление ветра до 20–28 метров в секунду.

В южных и юго-восточных регионах основной угрозой станет сильная жара. В Туркестанской области температура воздуха может достигнуть 41 градуса, в Алматинской области - до 38 градусов, в области Жетісу - до 37 градусов, в Жамбылской области - до 38 градусов.

"Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Карагандинской и Ұлытау. В отдельных районах зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в Казгидромет.

Кроме того, в горных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В Кызылординской области, а также на юге области Абай ожидаются пыльные бури.

По данным МЧС РК, пожароопасная обстановка в Казахстане складывается с начала апреля, прежде всего в южных регионах страны. Высокие температуры, дефицит осадков и усиление ветра создают дополнительные риски возникновения степных и лесных пожаров.