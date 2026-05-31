Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре

Погода

«Казгидромет» сообщил о неблагоприятной погоде 31 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным РГП «Казгидромет», в ряде областей ожидаются грозы, сильный ветер, град, шквалы, пыльные бури и экстремально высокая температура воздуха.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и Мангистауской областях. Здесь ожидаются осадки, грозы, местами град и усиление ветра до 20–28 метров в секунду.

В южных и юго-восточных регионах основной угрозой станет сильная жара. В Туркестанской области температура воздуха может достигнуть 41 градуса, в Алматинской области - до 38 градусов, в области Жетісу - до 37 градусов, в Жамбылской области - до 38 градусов.

"Высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Карагандинской и Ұлытау. В отдельных районах зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в Казгидромет.

Кроме того, в горных районах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В Кызылординской области, а также на юге области Абай ожидаются пыльные бури.

По данным МЧС РК, пожароопасная обстановка в Казахстане складывается с начала апреля, прежде всего в южных регионах страны. Высокие температуры, дефицит осадков и усиление ветра создают дополнительные риски возникновения степных и лесных пожаров.

#погода #Казгидромет #метеоусловия

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Работник погиб в результате вывала породы на Артемьевской шахте
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Развивать общее интеллектуальное пространство
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Казахстан накроют дожди с градом и сильная жара
ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
Дожди с грозами и температурные качели сменят весеннее тепл…
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]